Gemeindepolitik Frist ist abgelaufen: Zahlreiche Bewerbungen für das Neckertaler Gemeindepräsidium sind eingegangen Ende Oktober ist die Meldefrist für Kandidaten für das Neckertaler Gemeindepräsidium abgelaufen. Zahlreiche Bewerbungen sind eingegangen, jetzt beginnt die Evaluierung der Kandidaten durch die Findungskommission. 08.11.2021, 08.01 Uhr

Auf dieses Inserat hin haben sich zahlreiche Interessenten gemeldet. Bild: PD

Nach dem deutlichen Ja der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Bildung der Einheitsgemeinde Neckertal werden am 19. Juni 2022 Neuwahlen für sämtliche Organe der neuen Gemeinde stattfinden.

Die achtköpfige Findungskommission hatte Ende September das Stelleninserat für das Gemeindepräsidium veröffentlicht. Ende Oktober ist die Bewerbungsfrist abgelaufen. Die Findungskommission schreibt in einer Mitteilung, dass sie sehr erfreut über die zahlreich eingegangenen Bewerbungen ist. Sie werde nun die Dossiers prüfen und möglichst bald erste Gespräche führen.

Die Kommission stellt gemäss Mitteilung beim Auswahlverfahren sowohl die fachliche wie auch die persönliche Eignung in den Mittelpunkt. Es sei weiterhin das Ziel, der Bevölkerung eine Auswahl präsentieren zu können. In den gewissen Medien sei fälschlicherweise berichtet worden, dass Gegenkandidaten für Christian Gertsch, Gemeindepräsident Hemberg, gesucht werden. Die Findungskommission distanziert sich in ihrer Mitteilung mit aller Deutlichkeit von dieser Aussage. «Alle Kandidatinnen und Kandidaten werden im gleichen Verfahren geprüft.»

Konkrete Namen im Frühjahr 2022

Die Bewerbungsgespräche würden einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Zeitplan sieht vor, dass konkrete Namen im Frühjahr 2022 genannt werden können, schreibt die Findungskommission. Dies aus Rücksicht auf den Bewerbungsprozess, aber auch aus Gründen der Diskretion für die Bewerberinnen und Bewerber. Bis zu den Wahlen im Juni 2022 bleibt noch genügend Zeit für den Wahlkampf.

Die Findungskommission betont die Wichtigkeit, dass auch geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat und die Geschäftsprüfungskommission gefunden werden. Für diese Suche sind unter anderem die Ortsparteien, Vereine und Dorfgemeinschaften aufgerufen. (pd/uh)