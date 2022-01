Neckertal: Modernes Erscheinungsbild für Gemeinde

Gemeindefusion Neckertal Der Necker als verbindendes Element: Die künftige Gemeinde Neckertal erhält ein neues, modernes Erscheinungsbild An diesem Wochenende werden die Bürgerinnen und Bürger der fusionierenden Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal erstmals Post mit dem neuen Logo der Gemeinde Neckertal erhalten. Urs M. Hemm 28.01.2022, 15.00 Uhr

Neben der offiziellen Flagge der Gemeinde Neckertal bekommt jedes der 18 Dörfer eine eigene Flagge. Bild: PD

«Der Auftrag an den Grafiker aus dem Teilprojekt ‹Erscheinungbild› unter Leitung des Hemberger Gemeindepräsidenten Christian Gertsch war, im Erscheinungsbild der neuen Gemeinde Neckertal etwas Verbindendes zu schaffen. Mit dem Necker als zentrales Element hat der Grafiker die Idee des Gemeindewappens weitergetragen, womit alle im Konstituierungsrat von Anfang an einverstanden waren», sagt Toni Hässig, der für die Kommunikation zur Fusion der Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil verantwortlich ist.

Toni Hässig, Sprecher des Konstituierungsrates. Bild: Urs M. Hemm, 14.01.2021

Denn der Necker fliesse durch alle drei Gemeinden und unterstreiche die Zusammengehörigkeit einerseits, andererseits sei der Fluss aber auch ein Symbol für die einmalige Natur und Vielfalt, welche die neue Gemeinde Neckertal auszeichne. Es habe zwar verschiedene Entwürfe gegeben, sagt Toni Hässig, dieser bilde aber am besten die Identität des Neckertals und der neuen Gemeinde ab.

Jedem Dorf seine eigene Flagge

«Der Necker wird zwar stilisiert dargestellt. Wenn man ihn aber auf die Karte legt, stimmt der Verlauf des Flusses von Hemberg bis Ganterschwil genau überein», sagt er.

Neben den neuen Flaggen wird sich auch das Erscheinungsbild des Onlineauftrittes der Gemeinde Neckertal verändern. Die Umstellung auf das neue Design ist auf dieses Wochenende geplant. Bild: PD

Die Grundlage des neuen Erscheinungsbildes bildet das offizielle dunkelgrüne Logo «Gemeinde Neckertal». Dieses wird mit dem stilisierten Necker auf allen offiziellen Schreiben und im Internet abgebildet. «Wie genau es auf dem Briefpapier aussehen wird, wurde noch nicht abschliessend geklärt», sagt Toni Hässig. Dazu seien noch verschiedene Vorschläge zu diskutieren. Was aber sicher ist: In Ergänzung zum dunkelgrünen Logo werden alle 18 Dörfer in hellgrüner Schrift ein eigenes Logo erhalten. Er sagt:

«Einerseits soll diese Kombination die Einheit symbolisieren. Andererseits sollen die Dörfer ihre eigenständige Kultur behalten, um die Vielfalt der neuen Gemeinde Neckertal darzustellen.»

Die verschiedenen Fahnenversionen auf dem Bild seien gewollt. «Es sind zum jetzigen Zeitpunkt mögliche Gestaltungsvorschläge. Ob das abschliessend auch noch so ist, ist offen. Entschieden ist erst der schlängelnde Necker als verbindendes Element.» Das gleiche Logo mit unterschiedlichen Farben soll zudem für die Schule, die Feuerwehr, den Werkhof und allenfalls weitere Bereiche der neuen Gemeinde gestaltet werden.

Die Designer haben den Necker als Grundidee aufgenommen. Bild: PD

Auf einen speziellen Slogan, wie ihn die meisten anderen Gemeinden in ihren Fahnen führen, habe man ganz bewusst verzichtet. «Die allermeisten Slogans haben keinen reellen Bezug zu den Gemeinden und sind wenig aussagekräftig. Wir haben uns daher entschieden, nur mit der Bildsprache und dem Schriftzug ‹Gemeinde Neckertal› zu arbeiten», sagt Toni Hässig.

Neue Gemeindeordnung mit neuem Logo

Erstmals eingesetzt wird das neue Logo mit dem Versand der neuen Gemeindeordnung, zu der sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Bürgerversammlung vom Montag, 21. Februar, äussern können. Dieser Versand sollte am Samstag, spätestens am Montag in den Briefkästen sein. Ebenfalls an diesem Wochenende sollte der Onlineauftritt angepasst sein.

«Über die Gestaltung des neuen Mitteilungsblattes können wir dem neuen Gemeinderat nur Empfehlungen abgegeben. Die endgültige Entscheidung obliegt dem neuen Gemeinderat.»

Für die Erarbeitung der Corporate Identity, des Designs und des grafischen Erscheinungsbildes rechnet der Konstituierungsrat mit Kosten von rund 33'000 Franken. «Diese Kosten sind in den Budgets der Gemeinden enthalten und Teil des vereinigungsbedingten Mehraufwands», sagt Toni Hässig.

Weiterführende Informationen: www.projekt2023.ch