Gemeindefusion «Kräfteverhältnisse verschieben sich»: Gewinnt die neu Gemeinde Neckertal an Gewicht? Mit der Gemeindefusion von Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil wir die neue Gemeinde die drittgrösste im Toggenburg. Urs M. Hemm 21.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Abstimmungswochenende des 13. Juni sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil mit einer überwältigen Mehrheit von 79 Prozent für den Zusammenschluss der drei politischen Gemeinden und der drei Schulgemeinden zu einer Einheitsgemeinde aus.

Eine solche Mehrheit ist nicht nur Ausdruck des Willens, zusammen zu gehen. Es ist auch Ausdruck des Willens, gehört zu werden.

Toni Hässig, Gemeindepräsident Oberhelfenschwil. Bild: Urs M. Hemm

Toni Hässig, Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil und bisheriger Präsident des Kernteams, das die Fusion vorbereitet hatte, sagt dazu: «Die Kräfteverhältnisse werden sich verschieben. Denn in jeder Organisation, in der die drei Gemeinden Mitglied sind, sind die Stimmrechtsverhältnisse in einer Charta festgeschrieben. Je nach Regelung hängt das Stimmrecht nach der Anzahl der Einwohner ab, oder dann hat jede Gemeinde einfach eine Stimme.» In verschiedenen Gremien habe das Neckertal durch die Vertretung der drei Gemeinden auch drei Stimmen gehabt. Mit der Fusion zu einer Gemeinde würden die drei Stimmen nach heutigen Reglementen zu einer werden.

«Die Vereinbarungen müssen so angepasst werden, dass das Neckertal bei Entscheidungen wieder das gleiche Gewicht wie vorher hat. Eine Fusion soll für die Bevölkerung nicht nachteilig sein», sagt Toni Hässig.



Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau und neuer Präsident der Regionsorganisation Region Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Auch Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau und neuer Präsident der Regionsorganisation Region Toggenburg, beurteilt die neue Situation differenziert. «Durch die Fusion hat die Gemeinde nicht mehr Gewicht bekommen. Zwar haben die Gemeinden fusioniert, aber mehr Einwohner haben sie dadurch nicht bekommen. Einwohnermässig reden wir also von einem Status quo», sagt Kilian Looser.

Es handle sich um einen politischen Zusammenschluss. Das Neckertal werde aber künftig aufgrund der neuen Einwohnerzahl mehr wahrgenommen. Wichtig sei, was die Dörfer unternehmen. «Das Dorfleben ist das Wichtigste.»