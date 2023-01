Gemeindefusion Ein Dorf schläft ein: Durch die Fusion mit Wattwil ging in Krinau ein Stück Identität verloren Seit zehn Jahren gehört Krinau zur Gemeinde Wattwil. Ein Besuch im Dorf zeigt: Heute sehen manche Bürger in der Fusion mehr Schlechtes als Gutes. Womöglich liegt es auch daran, dass der Zusammenschluss damals aus einer Not geschah. Lara Wüest Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Seit dem 1. Januar 2013 ist Krinau ein Teil von Wattwil. Bild: Lara Wüest

Langsam schlängelt sich das Postauto an diesem Januarmorgen die schmale Strasse von Lichtensteig nach Krinau hinauf. Und mit jeder Kurve verschwindet ein Empfangsbalken auf dem Handydisplay. Die Fahrt ins 250-Seelen-Dorf, das in einem Seitental der Thur im mittleren Toggenburg liegt, dauert nur wenige Minuten.

Doch für Auswärtige fühlt es sich ein bisschen an wie eine Reise durch die Zeit. Schmucke Toggenburger Häuser verleihen dem Ort etwas Pittoreskes. Die sanften Hügel, viel zu grün für diese Jahreszeit, schirmen die Einwohner von Hektik und Mobilfunkstrahlen ab.

Einst war Krinau eigenständig. Die Einwohnenden waren es gewohnt, die Probleme in ihrer Gemeinde selber anzupacken. Etwa jenes Mal, als sich die Bevölkerung für den kleinen Friedhof neben der Kirche eine Urnenwand wünschte und ein damaliger Gemeinderat die Pläne dafür gleich selber entwarf.

Früher galt in Krinau: Wer nicht im Gemeinderat, Kirchenrat oder Schulrat sass, hatte dort einen Bruder, eine Tante oder Nachbarin. Wenn die Wasserversorgung erneuert werden musste, haben die Menschen auf den Strassen darüber diskutiert.

Doch seit zehn Jahren ist alles anders. Seit Januar 2013 ist Krinau ein Teil von Wattwil. Höchste Zeit, der Frage nachzugehen, was das mit dem Ort gemacht hat.

Die Fusion ist nicht vergessen

Ein Spaziergang durchs Dorf zeigt: Die Fusion mag schon ein paar Jahre zurückliegen, aber das heisst nicht, dass sie vergessen ist. «Die Eingemeindung ist ein riesiger Fehler gewesen. Seither geht alles bachab», sagt etwa ein Mann, der auf dem Parkplatz vor seinem Haus sein Auto putzt. Besonders unzufrieden ist er damit, wie die Gemeinde Wattwil im Winter den Schnee von den Strassen räumt.

Das Bild, welches der Mann vom Zusammenschluss malt, mag etwas gar schwarz aussehen. Doch, dass die Fusion mehr Schlechtes als Gutes brachte, mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. So sagt etwa auch Madlen Früh: «Viele bedauern, dass sie heute nicht mehr mitreden können.» Und Früh ist eine, die es wissen muss. Sie kennt den Ort und seine Menschen wie fast keine andere.

Früh ist in Krinau aufgewachsen, und während 13 Jahren war die heute 72-Jährige die Gemeindepräsidentin der früheren Gemeinde. Und sie war die letzte Gemeindepräsidentin in der Geschichte von Krinau. Als solche führte sie die Fusionsgespräche mit der Gemeinde Wattwil. Organisierte Informationsveranstaltungen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Beantwortete ihre Fragen. Wenn sie sich zurückerinnert, sagt sie:

«In der Bevölkerung gab es einen riesigen Aufstand, viele hatten Angst vor der Fusion.»

Sie war die letzte Gemeindepräsidentin in der Geschichte von Krinau: Madlen Früh im Garten vor ihrem Haus. Bild: Lara Wüest

Womöglich lag das auch daran, dass den Menschen in Krinau ihr Dorfleben schon vorher zusehends zwischen den Fingern zerronnen war. Der Dorfladen, die Käserei, die Bank und die Post wurden in den Jahren zuvor geschlossen. Auch die Schulgemeinde hatte bereits mit Wattwil fusioniert. Früh sagt: «Mit der Auflösung der politischen Gemeinde fiel ein weiteres Stück von unserer Identität weg.»

Trotzdem stimmten die Bewohner aus Krinau an der Gemeindeversammlung dem Zusammenschluss letztlich zu. «Wir hatten keine andere Wahl», sagt Früh. Der Grund dafür war das fehlende Geld. Zu jener Zeit strich der Kanton einen Teil der Beiträge aus dem Finanzausgleich für Krinau.

Für die kleine Gemeinde, die Aussenstehende damals auch als ärmste Gemeinde im Toggenburg bezeichneten, kam das einem Genickbruch gleich. Früh sagt: «Wenn wir nicht fusioniert hätten, wären unsere Steuern aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes ins Unermessliche gestiegen.» Schon damals lag der Steuerfuss bei 162 Prozent.

Aufbahrungsraum aufgehoben

Zehn Jahre später sitzt Früh am Esstisch ihres Einfamilienhauses mitten im Dorf, in dem sie seit vielen Jahren zusammen mit ihrem Mann lebt. Auch wenn sie längst nicht mehr alle Gesichter auf den Strassen Krinaus kennt, bekommt sie noch vieles im Dorf mit. Sie engagiert sich in zahlreichen Vereinen. Sie weiss: Seit der Fusion haben sich die Wogen geglättet.

Trotzdem erlebt sie jene Momente, in denen die Menschen sich ihre Eigenständigkeit zurückwünschen. Eben erst wurde zum Beispiel das frühere Gemeindehaus verkauft. Und damit verschwand auch der Aufbahrungsraum, der sich seit vielen Jahren in dessen Untergeschoss befunden hatte.

Früh erinnert sich: «Dass wir den Aufbahrungsraum behalten können, war ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen mit Wattwil.» Und nun müssten die Menschen doch nach Wattwil, um sich das letzte Mal von ihren Liebsten zu verabschieden. «Das gefällt vielen nicht.»

Das frühere Gemeindehaus ist nun in privaten Händen. Bild: Lara Wüest

Lösungen, die nicht funktionieren

Einer, der sich mehr Eigenständigkeit zurückwünscht, ist Jakob Wickli. Zusammen mit seiner Frau und seinen vier Kindern lebt er auf einem Bauernhof an der Landstrasse nach Lichtensteig, knapp zwei Kilometer vom Dorfkern. Er sagt:

«Seit der Fusion schläft das Dorfleben immer mehr ein.»

Früher habe fast jeder einmal im Schulrat, Kirchenrat oder Gemeinderat gesessen und sich zwangsläufig für die Probleme vor Ort interessiert. Heute lebten immer mehr Leute für sich.

Jakob Wickli mit seiner Frau Lucienne Bär und seinen Söhnen Josias und Aaron, den zwei jüngeren der vier Kinder. Bild: Lara Wüest

Was früher war, weiss Wickli gut. Seine Wurzeln reichen drei Generationen in die Geschichte von Krinau hinein. Schon seine Grosseltern lebten in dem kleinen Ort. Vor 15 Jahren hat der 46-Jährige den Hof mit dem denkmalgeschützten Toggenburger Haus von seinen Eltern übernommen.

Und wie Madlen Früh engagiert sich auch Wickli seit vielen Jahren für Krinau. Er ist Präsident des Vereins Krinau aktiv. Vor zehn Jahren wurde dieser gegründet, unter anderem, um die Interessen des Dorfes nach der Fusion nach aussen zu vertreten. Und um jenes Geld zu verwalten, das eine wohlhabende Person der Gemeinde einst vermachte. Der Verein unterstützt damit zum Beispiel lokale Projekte.

Auch Wickli weiss, dass Krinau vor zehn Jahren keine Wahl hatte und sich mit Wattwil zusammenschliessen musste. Trotzdem wünscht er sich manchmal, es wäre nie so weit gekommen. Er sagt: «Lösungen, die aus Wattwil kommen, sind zum Teil nicht an die lokale Situation angepasst.» Auch er nennt als Beispiel die Schneeräumung.

Weniger Filz

Nicht alles, was die Fusion brachte, sieht der Landwirt aber negativ. Die Suche nach Behördenmitgliedern zum Beispiel sei stets aufwendig gewesen. Darum muss sich Krinau jetzt nicht mehr bemühen. Auch mit dem Vorwurf des lokalen Filzes muss sich nun Wattwil herumschlagen.

Trotzdem beobachtet Wickli auch, dass die Interessen von Krinau in Wattwil nicht den höchsten Stellenwert haben. So ist das eben oft, wenn sich eine kleine Gemeinde mit einer grossen zusammenschliesst: Es gibt zwar ihre Häuser und Strassen noch, trotzdem verschwindet sie mit jedem Tag ein wenig mehr.

