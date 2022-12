Zwei Gemeindeverwaltungen ziehen in Mogelsberg ein

Gemeindefusion «Alle sind extrem motiviert»: Der Zusammenzug der drei Gemeindeverwaltungen in Mogelsberg steht kurz vor dem Abschluss Der Umzug der Verwaltungen von Hemberg und Oberhelfenschwil ist fast abgeschlossen. Noch gilt es, einige Kisten zu packen. Die Mitarbeitenden aller drei bisherigen sind aber schon im Gemeindehaus in Mogelsberg und halten die zentralisierte Verwaltung zum Laufen. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 28.12.2022, 17.00 Uhr

Aline Looser und Gabriel Bischof bereiten die Übergabe des Gemeindehauses Oberhelfenschwil vor. Bild: Urs M. Hemm

An einen leeren Schrank gelehnt stehen gefaltete Kisten, die darauf warten, noch befüllt zu werden, in einer Ecke sind bereits gepackte Kartonschachteln aufeinander gestapelt. Im Gang stolpert man fast über aneinander gereihte und bis an den Rand mit Akten gefüllte Kunststoffkisten. Alle Boxen sind akkurat angeschrieben, für wen sie bestimmt sind und was sie genau beinhalten.

«Ohne Plan, ohne, dass genau vorbestimmt ist wer, was zu packen hat, funktioniert es nicht», sagt Toni Hässig. Er ist, obwohl er auf dem Sprung in die Pension ist, noch verantwortlich für den Umzug der Gemeindeverwaltung Oberhelfenschwil nach Mogelsberg.

Überzähliges Mobiliar kommt ins Lager

Die ersten Kisten hätten sie bereits zwei Wochen vor Weihnachten gepackt und das ganze Gemeindearchiv sei auch schon nach Mogelsberg gezügelt worden. «Jetzt sind wir aber im Endspurt, weil ja das Grundbuchamt der vereinigten Gemeinde Neckertal nahtlos hier einziehen wird», sagt Toni Hässig. Dafür seien ein paar Umbauarbeiten notwendig gewesen, wie beispielsweise der Einbau eines Empfangsdesks.

Während Sandra Sonderer und Petra Schnellmann (rechts) in Oberhelfenschwil packen, beobachtet ihr Chef Toni Hässig die Szenerie aus sicherer Entfernung. Bild: Urs M. Hemm

Wie viele Kisten sie insgesamt gebraucht hätten, könne er nicht sagen. «Es waren aber unzählige.» Nicht alles jedoch werde nach Mogelsberg gebracht.

Für Verpflegung zwischendurch ist gesorgt. Bild: Urs M. Hemm

«Wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt und alle Unterlagen sowie das Archiv mit Hilfe eines dafür spezialisierten Büros bereinigt. Dieses hat dann gleich auch die fachgerechte Entsorgung alter, nicht mehr gebrauchter Akten übernommen», sagt Toni Hässig.

Was nicht mehr gebraucht wird, wird eingelagert. Bild: Urs M. Hemm

Ebenfalls entsorgt werde beschädigtes Mobiliar. «Was am Ende nicht hier gebraucht wird und überzählig ist kommt in einen Lagerraum der Gemeinde», erläutert er.

Was man freilich nicht sehen könne, aber der wichtigste und bei weitem aufwendigste Teil des Umzugs ist, ist die Zusammenführung der digitalen Infrastruktur. «Die Integration der EDV läuft bereits und es wird auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis wirklich alles abgeschlossen ist», sagt Toni Hässig.

Leere Schränke, leerer Tresor

Dem neuen Neckertaler Gemeindepräsidenten Christian Gertsch bleiben noch einige Tage, um seine Akten von Hemberg nach Mogelsberg zu zügeln. Bild: Urs M. Hemm

Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der Gemeindeverwaltung Hemberg. Vor den Büros stehen gepackte Kisten, die meisten Schränke sind leer. «Ein Grossteil der Akten und das Archiv sind bereits in Mogelsberg», sagt Ratsschreiber Cornel Schmid. «Auch der Tresor ist leer, sodass es sich nicht lohnt, hier einzusteigen», sagt er und öffnet die schwere Stahltür des verwaisten Panzerschranks.

Die Schlüssel des Hemberger Gemeindehauses sind alle beisammen. Bild: Urs M. Hemm

Obwohl er in den Ruhestand geht, hat er nichts von seinem Elan und seiner Zuverlässigkeit verloren. «Es ist doch selbstverständlich, dass ich beim Umzug mithelfe damit alles ordnungsgemäss an die entsprechenden Stellen übergeben werden kann», sagt er.

Alle Kisten sind akkurat beschriftet. Bild: Urs M. Hemm

«Ich lasse mich noch ein wenig treiben», sagt Christian Gertsch und lacht dabei. «Da das Gemeindehaus nicht sofort geräumt werden muss, habe ich noch ein wenig Zeit, meine Sachen zu packen.» Die wichtigsten Daten würden ohnehin digital übertragen.

Dennoch ist sein Schreibtisch noch voller Akten. «Es gibt Dinge, die noch nicht digitalisiert sind und keinen Aufschub dulden. Denn, auch wenn die Verwaltung jetzt umzieht und alles neu organisiert wird, muss das Tagesgeschäft weiter funktionieren», sagt Christian Gertsch.

Der Tresor der Hemberger Gemeindeverwaltung wurde geleert. Bild: Urs M. Hemm

Über die Möblierung mache er sich noch keine Gedanken. «Da die weitere Verwendung des Gebäudes noch im Ungewissen ist, bleibt vorerst alles noch hier. Vielleicht kann jemand die Möbel noch brauchen», sagt Christian Gertsch. Es gebe ein paar Anfragen, entschieden sei jedoch noch nichts.

Es herrscht Aufbruchstimmung

In Mogelsberg ist die neue Verwaltung bereits an der Arbeit. «Damit das aber alles bereits jetzt so funktioniert, musste zuvor ein genauer Stellenplan erstellt werden», sagt Andreas Lusti, Verwaltungsleiter der Gemeinde Neckertal. Das habe die Mitarbeit aller Amtsleitungen gebraucht, damit diese ihre Einschätzungen machen konnten, wie viele Mitarbeitende es brauche, um das anfallende Arbeitspensum bewältigen zu können.

«Bei Teils Ämtern ist dies einfacher, weil sich der Arbeitsaufwand anhand von durchschnittlichen Fallzahlen relativ einfach abschätzen lässt. Bei der Buchhaltung hingegen, wo aus drei Rechnungen eine wird, ist das schwieriger. Das wird sich aber mit der Zeit weisen», sagte er.

Silvia Schweizer und Lydia Wick (rechts) halten die Finanzverwaltung im Gemeindehaus Mogelsberg während des Umzugs am Laufen. Bild: Urs M. Hemm

Die Unterbringung der neuen Mitarbeitenden der Gemeinden Oberhelfenschwil und Hemberg im Gemeindehaus Mogelsberg habe ohne Probleme funktioniert. «Dadurch, dass wir das Grundbuchamt ins Gemeindehaus Oberhelfenschwil ausgelagert haben, arbeiten nicht mehr Mitarbeitende hier», sagt Andreas Lusti. So hätten nicht mehr Arbeitsplätze untergebracht werden müssen, die Aufteilung sei jedoch neu organisiert.

In der obersten Etage befinden sich nun die Büros des Gemeindepräsidenten, des Verwaltungsleiters, der Ratsschreiberin sowie die Abteilung für Finanzen, Recht und Sicherheit. In der unteren Etage ist die Bauverwaltung untergebracht und im Parterre das Frontoffice sowie die Ämter mit viel Publikumsverkehr, wie etwa das Steuer- und das Sozialamt.

Andreas Lusti, Verwaltungsleiter Neckertal, behält im Gemeindehaus Mogelsberg alles im Blick. Bild: Urs M. Hemm

«So muss eigentlich niemand mehr in die oberen Stockwerke, ausser die Person hat einen persönlichen Termin», sagt Andreas Lusti. Selbstredend seien alle Ämter behindertengerecht erreichbar.

«Ich freue mich darauf, diesen ganzen Prozess weiterzuführen und die drei Verwaltungen zu einer zu vereinigen. Ich bin sehr zuversichtlich, denn alle sind extrem motiviert und es herrscht eine richtige Aufbruchstimmung, um gemeinsam mit der neuen Gemeinde Neckertal zu starten.»

