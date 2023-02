Raiffeisen-Referent sagt: Unwetter ist vorbei

Geld «Ein klärendes Gewitter zog über die Anlagebranche»: Roland Kläger referierte über die aktuelle Lage am Geldmarkt «2022 war ein schlechtes Börsenjahr – doch im Jahr 2023 drehen Wirtschaft und Aktien wieder ins Plus.» Diese Botschaft übermittelte Roland Kläger am Finanzapéro, zu dem die Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg eingeladen hatte. PD 24.02.2023, 10.00 Uhr

Sie kamen miteinander ins Gespräch, von links: Urban Koller (Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg), Roland Kläger (Leiter Investment Solutions Raiffeisen Schweiz) und Rolf Brunner (Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg). Bild: PD

90 Gäste bekamen von Roland Kläger, Leiter Investment Solutions der Raiffeisen Schweiz, im Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg in Wattwil zu hören, dass im Jahr 2022 ein «klärendes Gewitter» über die Anlagebranche hinweggezogen sei. Allerdings sei es ein «Unwetter» gewesen, das Investoren gute Nerven abverlangte. Denn sowohl die Schweizer Aktien als auch die Schweizer Obligationen verloren an Wert. «Das war in den letzten 97 Jahren nur in vier Jahren der Fall», erklärte Kläger.