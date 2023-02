Reservieren und nicht auftauchen: In Wil und Toggenburg Problem?

Gastronomie Reservieren und nicht aufkreuzen: Für Restaurants bedeutet dies teils hohe Verluste – auch in Wil und Toggenburg ein Problem? No-Shows sind Reservationen in Restaurants, die ohne Rückmeldung verpasst werden. Für kleinere Restaurants kann das grössere finanzielle Ausfälle bedeuten. So ist die Lage in Wil und im Toggenburg. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Seit 2021 kommt es drei Mal öfters vor, dass Gäste trotz Reservation nicht auftauchen. Bild: Arthur Gamsa

Seit Corona und Lockdown im kollektiven Bewusstsein wieder weit in die Ferne gerückt sind, gehen die Menschen wieder lieber auswärts essen. Im Vergleich zum Jahr davor nahm der Umsatz im Gastgewerbe 2022 ordentlich zu. Ein weniger erfreulicher Trend, der sich dabei aber abzeichnet, sind die No-Shows. Das sind im Vorfeld getätigte Reservationen, die dann ohne Absage oder Rückmeldung verpasst werden. Laut einer Erhebung der Lunchgate AG haben sich No-Shows seit 2021 verdreifacht. Heute bleiben 0,6 Prozent aller reservierten Tische leer.

Linus Thalmann, Geschäftsführer des Toggenburgerhof in Kirchberg. Bild: PD

Besonders für kleine Restaurants oder Gourmetbetriebe ist das Nichterscheinen eines Zweier- oder Vierertisches ärgerlich und finanziell am entsprechenden Tag entscheidend. Das weiss Linus Thalmann, Geschäftsführer vom Toggenburgerhof in Kirchberg und Vorstandsmitglied von Gastro SG, dem kantonalen Gastronomieverband. Er sagt:

«Bei einem Restaurant mit sieben Tischen kann dies ein Verlust von bis zu 20 Prozent bedeuten.»

Die Truube in Gais hat nun begonnen, gegen No-Shows vorzugehen und eine Gebühr von 100 Franken zu erheben, wenn Gäste unentschuldigt fernbleiben. Linus Thalmann sagt: «Ich unterstütze, dass vereinzelte Betriebe solche Massnahmen eingeführt haben.»

Im Toggenburgerhof kämen No-Shows nur ganz vereinzelt vor, weswegen Thalmann auch keine Gebühr erheben muss. «Wir stellen fest, dass sich die Gäste melden, wenn sie Verspätung haben, damit der Tisch nicht vergeben wird.»

Grösseres Problem bei Hotelzimmern

Auch in Stump's Alpenrose in Wildhaus kommt es nur selten vor, dass Reservationen kurzfristig abgesagt werden. Gründe dafür sind laut Inhaber Roland Stump, weil jemand in der Tischrunde erkrankt ist oder die Zufahrt wegen Schnees schlecht befahrbar sei. «Wo ich allerdings öfters Probleme habe, ist bei den Zimmerreservationen», sagt Stump.

Roland Stump, Inhaber von Stump's Alpenrose in Wildhaus. Bild: Mareycke Frehner

Dort komme es teils vor, dass Gäste ihren einwöchigen Aufenthalt einen Tag vorher wegen schlechter Witterung absagen wollen. Dies führe zu Auseinandersetzungen. Roland Stump sagt:

«Wir verkaufen Speis und Trank sowie Hotelzimmer, kein Schönwetterprogramm.»

Bei kurzfristigen Zimmerstornierungen erhebt Stump darum in seiner Alpenrose eine Gebühr, die höher wird, je näher der Anreisetag fällt.

Mehr kurzfristige Absagen bei Onlinereservationen

Das Hotel Hirschen in Wildhaus arbeitet mit einem Onlinereservationstool. «Die Gäste erhalten eine automatische Erinnerung. Da kommt es auch mal vor, dass sie am Vortag stornieren», sagt Lukas Gerber vom Hotel Hirschen. Seine persönliche Erfahrung habe gezeigt, dass es extrem auf die Region und das Klientel ankomme, wie mit Tischreservationen umgegangen werde.

Er habe schon in verschiedenen Hotels gearbeitet, in denen auf der Kreditkarte der Gäste eine Gebühr bei Nichterscheinen belastet wurde. Im Hotel Hirschen verzichte man allerdings auf eine No-Show-Gebühr. Gerber sagt: «Ich kann es aber absolut nachvollziehen, wenn andere Restaurants eine Gebühr erheben.»

Bei vorbestellten Menüs wird der volle Preis berechnet

Andreas Bolakis, Geschäftsführer des Hotels Schwanen. Bild: Christoph Heer

Im Hotel Schwanen in Wil kommt es etwa einmal pro Monat vor, dass Gäste reservieren und nicht auftauchen. «In der Regel kontaktieren wir den Gast rund 30 Minuten nach der reservierten Uhrzeit telefonisch», sagt Geschäftsführer Andreas Bolakis.

Da man immer zuerst von einem internen Fehler im Reservationssystem ausgehe – falsche Uhrzeit, falscher Name oder falscher Tag – frage man den Gast noch einmal um die Reservationsdetails. Bolakis fügt an: «Wenn es sich tatsächlich um einen No-Show handelt, bitten wir den Gast, sich beim nächsten Mal telefonisch zu melden, damit wir den reservierten Tisch anderweitig vergeben können.»

Er finde es angemessen, bei unbegründetem Fernbleiben eine Gebühr zu verrechnen, in anderen Branchen sei dies schliesslich auch üblich. Im Schwanen sei das momentan aber kein Thema. Bei Anlässen sehe es wiederum anders aus, so Bolakis: «Wenn Menüs für eine bestimmte Anzahl Personen bestellt wurden und es erscheinen weniger Personen, wird in den meisten Fällen der volle Preis verrechnet, da wir die Speisen nicht weiterverwenden können.»

