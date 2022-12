Gastbeitrag Das Lob der leeren Hände – oder warum Weihnachten für viele auch nur ein Stress unter anderen ist Der Autor und reformierte Pfarrer Daniel Klingenberg schreibt über die Not unserer Zeit und die Bedeutung von Weihnachten im Heute. Und agitiert für ein Weihnachten der Liebe. Daniel Klingenberg 24.12.2022, 12.00 Uhr

Weihnachten ist eine Gegenwelt. Die Weihnachtszeit ist das Gegenstück zum Routine gewordenen Alltag, sie ist die schönste Zeit im Jahr. So sagt die Werbung. Und tatsächlich hat ein hell erleuchteter Weihnachtsbaum in einem dunklen Raum eine Magie. Tatsächlich bringen leuchtende Kinderaugen auch Erwachsenenherzen zum Lächeln. Und die göttliche Abstammung des Jesuskindes wird zum Beweis, dass wenigstens Gott noch an den «Frieden auf Erden» glaubt.

Jesus im Alpstein

Allerdings kann einem der vegane oder nicht vegane Weihnachtsbraten schon mal im Hals stecken bleiben – wegen all der Schreckensnachrichten, die wir hören. Wir merken: Auch bei Kerzen und Kugeln bleibt die Wirklichkeit rau.

Das war auch so bei der Jesusgeburt. Denn Bertolt Brecht hat recht, wenn er dichtet: «Der Tag, vor dem der grosse Christ / Zur Welt geboren ist / War hart und wüst und ohne Vernunft. / Seine Eltern hatten keine Unterkunft.» Die gemütlichen Weihnachten sind eine bürgerliche Erfindung des 19. Jahrhunderts. Die damaligen Lebensumstände waren ganz und gar ungemütlich.

Das verbindet die Zeit von damals mit dem Heute. Die Tradition weiss das. Auf religiösen Darstellungen ist Maria mit dem Jesuskind im Alpstein oder auf Island zu sehen, es gibt auch den dunkelhäutigen Jesus. In der Kunst gibt es den leidenden Jesus mit Gasmaske – ja: Weihnachten findet eben in dieser anstrengend krisenhaften Welt statt. Auch 2022 ist Weihnachten mitten im Krieg. Wie es den Soldatinnen und Soldaten heute Abend wohl geht? Blickt man in die geruhsame Schweiz, heisst das: Weihnachten findet mit einer zunehmenden Zahl psychisch belasteter Jugendlicher statt. Wie es ihnen heute Abend wohl geht?

Wenn das so ist, dann muss Weihnachten in das Heute sprechen. «Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging» – dieser Sound des Evangeliums tut gut. Aber das reicht nicht. Es braucht Weihnachtsnahrung für das Heute. Max Bolliger ist einer, der das getan hat. Was ist eine Not unserer Zeit? Dass niemand Zeit hat. Weihnachten ist ein Stress unter anderen. Stets sind wir verplant und beschäftigt.

Der Narr als Vorbild

Beim «Weihnachtsnarr» von Max Bolliger, dem Kinderbuchautor, ist das anders. Dieser Narr will zur Krippe, und nimmt dafür Geschenke mit. Aber unterwegs verschenkt er sie an andere Kinder. Darum steht er mit leeren Händen da. Er schämt sich ein wenig vor den anderen, die mit Gold und Weihrauch kommen. Aber seine leeren Hände werden zum Glücksfall. Maria möchte das Jesuskind jemandem zum Halten geben, um eine neue Windel in die Krippe zu legen. Rundherum sind alle im Stress. «Nur der Narr stand da mit leeren Händen. Voll Vertrauen legte Maria das Kind auf seine Arme.»

Für uns heisst das: Wenn die Hände immer schon beschäftigt sind und meine Zeit immer schon verplant ist, verpasse ich die wichtigen Dinge im Leben. Die leeren Hände sind der Türspalt Himmel, der an Weihnachten aufgeht.

Selma Lagerlöf ist auch eine, die ins Heute gesprochen hat. Was ist eine andere Not unserer Zeit? Dass wir zu geübt sind, mit der Aufwand-Nutzen-Brille schauen. Lohnt sich das wirklich, fragen wir. Und oft ist die Antwort: nein, für mich nicht.

Wer mitfühlt, sieht anders

Bei der «Heiligen Nacht» von Selma Lagerlöf, der Nils-Holgersson-Autorin, ist das anders. Ein grimmiger Hirte will Josef keine wärmenden Kohlen für die frierende heilige Familie geben. Er hetzt seinen Hund auf ihn, wirft einen Speer. Aber wundersam werden Hund und Speer abgelenkt, und Josef bekommt schliesslich warme Kohlen.

Neugierig geworden, folgt ihm der Hirt. Er sieht, dass das Kind trotz der Kohlen noch friert. Er fühlt mit und gibt dem Kind ein Schaffell. «Aber in demselben Augenblick, in dem er zeigte, dass auch er barmherzig sein konnte, wurden ihm die Augen geöffnet, und er sah, was er vorher nicht hatte sehen können», schreibt Lagerlöf.

Mit diesen Augen sieht er, wie Engel den Josef vor Hund und Speer beschützt haben. Für uns heisst das: Wir sehen mehr und anderes mit den Augen der Liebe. Sie sind der Türspalt Himmel, der für uns an Weihnachten aufgeht.