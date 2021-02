Ganterschwil Erinnerungen von Kindern von damals: Wie sich der Krieg in den Alltag frass Der Zweite Weltkrieg (1939 bis 1945) hatte auch Folgen für Ganterschwil. Nicht nur sorgten die Bomber für Angst, die Internierten gehörten schon bald zum Alltag. Fabian Brändle 08.02.2021, 15.00 Uhr

Anbauschlacht im zweiten Weltkrieg: Internierte, hier polnische Internierte in Weinfelden im Jahr 1942, wurde für Arbeit auf dem Feld eingesetzt. Bild: Keystone/Photopress-Archiv

Während sechs langer Jahre, von 1939 bis 1945, tobte in Europa, in Nordafrika und in Asien aufgrund von Nazideutschlands Aggression der Zweite Weltkrieg. Die neutrale Schweiz blieb von direkten Kriegshandlungen glücklicherweise weitestgehend verschont.

Doch zeitigten die Rationierung von Lebensmitteln und fossilen Brennstoffen, die so genannte «Anbauschlacht» von Kartoffeln, der Aktivdienst oder die damit verbundene Überlastung der Frauen bald Folgen für den schweizerischen Alltag, in den sich der Krieg immer weiter hinein frass.

Benzin sparen oder spazieren statt ausfahren

Schnell spürbar war die Knappheit an Benzin. Automobile und Lastwagen erhielten nur wenig Kontingente. Bevorzugt beliefert wurden natürlich Ärzte oder unabdingbare Transportunternehmen.

Für Abhilfe sorgten teilweise Holzvergaser, die mit Holzkohle betrieben wurden. Die erste Füllung war indessen bereits nach ca. 70 Kilometern verpufft. Man musste also immer genügend Nachschub auf dem Gepäckträger mit sich führen. Das Umfüllen brauchte viel Zeit, und die Autos fuhren bedeutend langsamer als gewohnt.

Eine andere Lösung für das notorische Knappheitsproblem war natürlich Sparen. Statt Ausfahrten mit dem Auto unternahmen die Ganterschwilerinnen und Ganterschwiler sonntags lange Spaziergänge, so auf den Geissberg zum Wirtshaus Zur frohen Aussicht. Ein Ganterschwiler erinnert sich, wie er jeden Sonntag «Stückli» hinauftragen musste, damit sich die Spaziergängerinnen und Spaziergänger verköstigen konnten.

Die Bombengeschwader der Alliierten sorgten für Angst

Manchmal machten direkte Kriegshandlungen den Ganterschwilern Angst, so das Dröhnen der alliierten Bombergeschwader, die über die Schweiz ihre Einsätze nach Deutschland flogen. Die Bombardierung von Friedrichshafen beobachteten die Einheimischen gar vom Fenster aus. Sie sahen die Leuchtraketen der Alliierten. Sogar die Einschläge der Bomben waren zu hören. Angst war das dominierende Gefühl.

Soldaten bewachten die Grenze zu Deutschland, doch die Angst schwappte in die Schweiz und bis nach Ganterschwil herüber. Bild: Walter Studer / Photopress-Archiv

Gerüchte machten die Runde. So hiess es, gewisse Ganterschwiler pflegten enge Verbindungen mit Nazideutschland. Die Chargen seien schon alle verteilt im Falle, wenn die Schweiz dem Dritten Reich einverleibt würde. Zu einer Invasion kam es bekanntlich nicht. Zu übermächtig waren die Alliierten UdSSR, Grossbritannien und vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika, die grosse Mengen auch an modernen Waffen herstellten.

Internierte verrichteten körperliche Arbeiten in den Gärten

Zum Alltag gehörten auch die Internierten – französische, polnische oder auch amerikanische Soldaten und Offiziere. Sie lebten als scheinbar Heimatlose, ja Entwuzelte in der Schweiz und mussten teilweise schwere körperliche Arbeiten verrichten. In Ganterschwil forderte die Bevölkerung sie zu Arbeitseinsätzen in den Gärten an. Die Internierten erhielten einen kleinen Sold, insgesamt sehr wenig Geld, brachten also auch keinen Verdienst ins Dorf. Die Offiziere waren privat einquartiert und assen entsprechend auch besser. Man machte also einmal mehr Unterschiede zwischen Offizieren und Soldaten.

Gänzlich unbekannt waren damals noch schwarze Menschen, Afroamerikaner, die zum Teil bewundert wurden, aber auch für Angst und Schrecken sorgten. Auch viele Schweizerinnnen und Schweizer teilten damals ein rassisitisches Weltbild, das sich in faulen Witzen oder in Vorurteilen äusserte.

Die dunkle Haut der Afroamerikaner vermochte aber auch Faszination auszulösen. So strömten an Wochenenden viele Menschen aus der ganzen Region herbei, um die «Black Boys» zu bewundern. Ob sich ihre Haltung gegenüber andersartigen Menschen dabei veränderte?

