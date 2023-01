Porträt: Das Leben des Toggenburger Käsers Melchior Schoch

Ganterschwil Der Käser Melchior Schoch hat den Mut noch nie verloren, egal, wie widrig die Umstände auch waren Mit anderen Menschen zu plaudern, macht Melchior Schoch gerne. Auch dann, wenn einmal etwas nicht rund läuft. Schwierige Zeiten hat der unternehmerische Käser schon ein paar Mal durchgemacht in seinem Leben. Jetzt aber scheint die Sonne auf dem Berghof. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Momentan sind die Berghof-Produkte von Melchior Schoch sehr gefragt. Bild: Ruedi Roth

Auf einem stotzigen Heimetli in Oberhelfenschwil ist Melchior Schoch (46) zusammen mit drei Geschwistern aufgewachsen. Gross war der Pachtbetrieb nicht. Dreizehn behornte Originalbraune Kühe standen im Stall. Nachzucht hielt man keine mehr. Die IBR-Seuche hatte einst den ganzen Bestand Jungvieh dahingerafft. Demzufolge wurden regelmässig Kühe dazugekauft.

Vater Schoch verrichtete lieber Handarbeit, als mit Maschinen zu werken. Das beherrschte er besser. Miteinander geredet wurde zu Hause selten. Arbeiten war angesagt. Die Milch wurde in die Dorfkäserei Oberhelfenschwil gebracht. So entstand beim Knaben Melchior Schoch das gemeinsame Interesse an Viehzucht und Milchverarbeitung. «Als Bub probierte ich in der Küche aus Restmilch Käse herzustellen.»

Das Leben kennen gelernt

Melchior Schoch hatte die Vision, auf dem Elternbetrieb einst eine Hofkäserei einzurichten. Zugänglich für andere Leute. Eine Art Bauernhoftourismus zu betreiben, bestehend aus Tradition und Produktion. Also wollte er zuerst einmal Bauer werden. Er freute sich auf die Lehrjahre weg von zu Hause:

«Die Lehrstellen bei Ueli Zellweger in Urnäsch und Hansjakob Solenthaler in Heiden waren für mich wie geschaffen. Weltoffen, kommunikativ und die Zukunft positiv anpackend.»

Das Führen eines Bauernhofs mit eigener Werkstatt. Milchbetonte Kühe zu züchten. Organisatorisch speditiv zu sein. Melchior Schoch war im Element. Das betraf auch die Aktivität im Appenzeller Volksbrauchtum. Er, der immer in braunen Trachtenhosen arbeitete, trat bald in die Jugendtrachtengruppe Wald bei Heiden ein. Vorjodeln, Theaterspielen, Schelläschöttä; das waren schon damals seine Leidenschaften. An einem dortigen Unterhaltungsabend lernte er auch seine zukünftige Frau Vreni Meier aus Hundwil kennen.

Aus St.Peterzell ins Berner Mittelland

Nach der Betriebsleiterschule in Flawil absolvierte Melchior Schoch zielgerichtet eine zweijährige Ausbildung als Käser bei Hansueli Stalder im Neckertal. Ruhig und überlegt sei es dort zu- und hergegangen. Melchior Schoch gefiel diese Berner Art. In diese Landesgegend wollte er nun mit seiner Freundin Vreni für eine Weile ziehen. Nach Thörigen ins Berner Mittelland ging es. Eine modern eingerichtete Käserei mit vier Angestellten war nun für fünf Jahre Melchiors Arbeitstelle.

Melchior Schoch erinnert sich an unruhige Tage. Bild: Ruedi Roth

Vreni Meier arbeitete in dieser Zeit in verschiedenen Gastronomiebetrieben. Die Käserei in Thörigen funktionierte nicht optimal. Milchbauern und Milchverarbeiter hätten damals bezüglich Hygiene zu viele Augen zugedrückt. Das wollte Melchior Schoch nicht so belassen. Mit viel Ehrgeiz und freundlicher Kommunikation seinerseits habe sich die Käsequalität zusehends verbessert. «Das war ja erfreulich. Aber jetzt wurden Mitarbeiter eifersüchtig. Eine Änderung war notwendig.»

Erst ein Traum ...

«Käserei mit angegliederter Gastwirtschaft in Ganterschwil zu verkaufen.» So stand es während dieser Zeit in der Milchzeitung. Für Vreni und Melchior Schoch fast unrealistisch optimal. So könnten beide ihre Leidenschaft in einem gemeinsamen Betrieb ausleben. Für den Kauf des Berghofs liessen sich Schochs einen Businessplan erstellen. Damit dann auch finanziell alles zu bewältigen sei.

Am Zügeltag vom Bernbiet in das Toggenburg habe grad auch die Überschreibung des Betriebs stattgefunden. Und am Abend dieses Tages ging die selbstständige Arbeit los. Sieben Landwirte aus der Umgebung, alle biologisch produzierend, lieferten die Milch. Diese war von guter Qualität.

... dann ein Albtraum

Anders hingegen der Betrieb. «Zu positiv war unsere jugendliche Einstellung wohl gewesen.» Dass der Schweinestall aus Tierschutzgründen nur noch eine befristete Betriebserlaubnis besass, wussten Schochs nicht. Unumgängliche Reparaturen begannen. Die Kosten wuchsen und bescherten Schochs schlaflose Nächte. Folglich begann die Käsequalität zu leiden. Das Verhältnis zu den Lieferanten war getrübt. Melchior Schoch erinnert sich:

«Nein, es war nicht einfach. Aber das freundliche Begrüssungsritual pflegte ich während dieser Zeit auch mit jenen Bauern, welche die Milch nur noch wortlos brachten.»

In angespannter Lage lief der Betrieb Berghof trotzdem weiter. Der junge Käser begann mit der Produktion von Bärlauchkäse. Dies war ein Erfolg. Hatte aber auch seine Schattenseiten. Ein oppositionelles Mitglied des Milchkäuferverbands wollte die Neuausrichtung der Käseproduktion nicht tolerieren. Melchior Schoch sollte aus dem Verband gezwungen werden. Dieses Anliegen fand zwar keine Mehrheit, aber der Missmut war erneut anwesend auf dem Berghof.

Tochter Karin (Bildmitte) und Ehefrau Vreni sind Melchior Schochs treue Helferinnen. Bild: Ruedi Roth

Der nächste Schlag folgte sogleich. Der Verein Produzenten-Milchverarbeiter-Organisation PMO wurde gegründet. Dem wollten die Berghof-Lieferanten nun auch beitreten. «Jetzt konnte ich die Preisforderungen meiner Bauern nicht mehr erfüllen.»

Erlebnisgastronomie in ehemaligen Ställen

Aus finanzieller Sicht musste auf dem Berghof aber weitergekäst werden. So wurde nun die Biomilch per Tankwagen geliefert. Melchior Schoch begann vermehrt mit der Herstellung von Nischenprodukten. Deren Vermarktung lief erfreulich gut. Der Schweinestall wurde nun umgebaut. Nach Überwindung etlicher Hindernisse konnte dort ein Gesellschaftsraum mit 80 Sitzplätzen errichtet werden.

Die baulichen Anforderungen sind hoch, um einen Gesellschaftsraum zu realisieren. Bild: Ruedi Roth

Ein neuer Käsekeller entstand. Das Geschäft florierte sowohl in der Gastronomie als auch in der Käserei. Drei Hotelzimmer und ein zweiter Gesellschaftsraum mit 120 Plätzen sowie ein Fondue-Saal hielten Einzug im ehemaligen Kuhstall. Die Dekoration dieser Räume widerspiegeln Schochs Freude am Brauchtum und an Traditionen.

Das Tempo etwas reduzieren

Aktuell hat Melchior Schoch in der Käseproduktion einen Vollzeitmitarbeiter und einen Teilzeitmitarbeiter angestellt. Vermarktet werden die Produkte selbst, zum Teil mittels Export, und über verschiedene Händler. Einfach waren die vergangenen zwanzig Jahre auf dem Berghof nicht immer für die dreiköpfige Familie Schoch. Der Gesundheitszustand war öfters angespannt. Die fast zwanzig Jahre lang praktizierte Siebentagewoche im Restaurant hatte wohl Umsatz, aber auch Übermüdung gebracht.

Das Herstellen von Käse mit antransportierter Milch erleichtert die Arbeit. Bild: Ruedi Roth

«Ja, und ich bin nicht immer einfach zu geniessen. Das weiss auch meine Familie. Ihr gehört der grösste Dank», möchte Melchior Schoch festhalten. Irgendwie habe es aber immer wieder funktioniert. Die zahlreichen baulichen Eigenleistungen oder das Pflegen von Brauchtum hätten zur inneren Zufriedenheit beigetragen. Der Berghof hat sich massiv verändert in den vergangenen zwanzig Jahren. Schochs sind zufrieden. «Wir wollen hier nicht mehr weg. Die Heimatliebe zur Region und zu unserem Betrieb ist präsent!»

