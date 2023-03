Bischof Markus Büchel zu Besuch in Gähwil

Hoher geistlicher Besuch in einer Toggenburger Seelsorgeeinheit: Bischof Markus Büchel tauscht sich mit Gläubigen aus

Der Bischof des Bistums St.Gallen war am Mittwoch auf Pastoralbesuch in der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg. Auf dem Programm stand auch die Besichtigung einer Stickerei in Gähwil.