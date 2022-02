Bewegung im Gähwiler Bachsanierungsprojekt

Gähwil Bedenken zu den Alternativen sind zu gross: Experten empfehlen, das bisherige Hochwasserschutzprojekt weiterzuführen Die Gemeinde Kirchberg präsentierte ein Gutachten über die Änderungsvorschläge des bestehenden Projekts «Ausbau Bachtobelbach/Taabach Gähwil». Auch wenn die Notwendigkeit für den Hochwasserschutz anerkannt wird, kritische Stimmen sind trotzdem nicht verstummt. Beat Lanzendorfer 24.02.2022, 15.48 Uhr

Die Gemeinde Kirchberg möchte das Bachsanierungsprojekt Bachtobelbach/Taabach in Gähwil (Bild) bis Ende Jahr auflegen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nun soll es im Hochwasserschutz der Gemeinde Kirchberg vorwärtsgehen. Mit der Erstellung einer Zweitmeinung hat der Gemeinderat auf die Kritikpunkte zum Hochwasserschutzprojekt «Ausbau Bachtobelbach/Taabach, Gähwil» reagiert und über das Ergebnis der Expertise am Mittwoch informiert.

Als Gesamtfazit soll das ursprünglich im Jahr 2019 aufgelegte Projekt weiterverfolgt werden. Es wird grundsätzlich als gut erachtet. Die geprüften Alternativen seien weniger zweckmässig. Dies die Einschätzung von Martin Schibli, Niederer + Pozzi Umwelt AG, Uznach, der als Projektleiter der Expertise fungiert hatte.

Kosten und fehlende Mitwirkung als Kritikpunkte

In der Gemeinde Kirchberg müssen aufgrund des Hochwasserschutzes rund 25 Bäche saniert werden. Zwei davon sind der Bachtobelbach und der Taabach in Gähwil, für die ein Bachsanierungsprojekt vorliegt. Die Umsetzung stiess allerdings auf Widerstand. Zum einen bemängelten Anstösser die Kosten, die ihnen die Gemeinde aufgrund eines Perimeters auferlegen will.

Zum anderen beanstandete der Kanton die fehlende Mitwirkung der Bevölkerung. Darauf hat der Gemeinderat reagiert und im August des vergangenen Jahres die Anstösserinnen und Anstösser zu einer Konsultationsversammlung eingeladen.

Die damals eingebrachten Vorschläge sind nun in die in Auftrag gegebene Expertise eingeflossen. Dazu Gemeinderat Josef Meier, Präsident Begleitkommission Generelles Bachsanierungskonzept (GBK):

Gemeinderat Josef Meier. Bild: Beat Lanzendorfer

«Es war uns ein Anliegen, Sie persönlich über die Ergebnisse der ausgearbeiteten Expertise zu informieren.»

In dieser wird auf die vier Hauptänderungsvorschläge eingegangen. So werden beim Rückhalteraum Massnahmen und Eindolungssanierungen erwartet. Der Bachtobelbach soll eine direkte Führung zum Hörachbach erhalten. Beim Taabach wird eine Entlastungsleitung gefordert und ganz generell sollen die Bachoffenlegungen reduziert werden.

Bund und Kanton könnten Subventionen streichen

Martin Schibli regte an, das Auflageprojekt 2019 soll grundsätzlich weiterverfolgt werden. Die geprüften Alternativen würden nicht die gleiche Zweckmässigkeit erreichen und hätten bei einem geringeren Nutzen höhere Kosten zur Folge.

Der Hörachbach (Bild) soll eine direkte Verbindung zum Bachtobelbach erhalten. Bild: Beat Lanzendorfer

Teilweise seien sie auch kaum bewilligungsfähig und würden zu keinen nachhaltigen Lösungen führen. Darüber hinaus sei es denkbar, dass dadurch die Subventionen von Bund und Kanton weniger hoch ausfallen könnten. Die Folge wären Mehrbelastungen für die Anstösser sowie die Gemeinde.

Notwendigkeit wird nicht bezweifelt

Die Notwendigkeit des Hochwasserschutzes wird in Gähwil nicht in Zweifel gezogen. Trotzdem kritisierte am Mittwochabend bei der Informationsveranstaltung im Mehrzweckgebäude Silberwis ein Anstösser die Dimensionen des Projekts und die damit verbundenen Kosten von rund sechs Millionen Franken. Andere bemängelten, dass ihnen anhand des Perimeters ein hoher finanzieller Aufwand entstehen würde.

Die vom Ingenieurbüro erarbeiteten Vorschläge sowie weitere Ergänzungen werden gemäss Gemeinderat Josef Meier in das vorliegende Projekt einfliessen und bis zum Sommer aktualisiert. Kann der Zeitplan eingehalten werden, beginne ab Oktober das Mitwirkungsverfahren.

In diesem könnten die Anstösser die am Mittwoch vorgebrachten Wünsche und weitere Vorschläge einbringen. Das aktualisierte Projekt ginge dann zur Vorprüfung an den Kanton. Ziel sei es, das Gähwiler Bachsanierungsprojekt bis Ende Jahr öffentlich aufzulegen. Ein Vorhaben, das als durchaus sportlich angesehen wird.

Perimeter Ja oder Nein Der Gemeinderat hat sich entschieden, mittels einer Befragung die Meinung der Bevölkerung einzuholen, ob ein Perimeter-Beitrag bei Bachsanierungen erhoben werden soll oder nicht. Dafür wurden 25'000 Franken ins Budget 2022 eingesetzt. Sollte der Betrag an der Bürgerversammlung am 1. April abgesegnet werden, erfolgt zeitnah eine Konsultativbefragung. Über das Ergebnis will der Gemeinderat bis zu den Sommerferien informieren. Zu den Gründen für diese Konsultativbefragung sagt Gemeinderat Josef Meier: «Eine Befragung an der Bürgerversammlung wäre für uns zu wenig repräsentativ gewesen.» (bl)