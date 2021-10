Gähwil: Das Restaurant Traube feiert im Frühling Eröffnung

Gähwil Aus Null mach Zwei: Nach dem «Rössli» soll im Frühling auch die «Traube» wieder aufgehen – das sind die Pläne der neuen Wirtin Monatelang gab es in Gähwil kein Restaurant mehr. Im Frühling will Minda Gähwiler in der «Traube» die zweite Wirtin im Dorf werden. Gekocht werden soll schweizerisch und philippinisch. Der Besitzer des Hauses sieht sich gegenüber dem Dorf in der Verantwortung. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 26.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Minda Gähwiler und ihr Partner Christian Rohner wollen in die Wirtewohnung im ersten Stock der «Traube» einziehen. Bild: Pablo Rohner

Minda Gähwiler hat schon auf den Philippinen Cordon bleus gebraten. Zusammen mit ihrem verstorbenen Mann Edi führte sie dort in den 1990er-Jahren ein Restaurant mit schweizerischer Küche. Nun probiert sie es in Gähwil, in der «Traube» zwischen Dorfladen und Kindergarten. Im Frühling soll das Dorf sein zweites Restaurant neben dem «Rössli» zurückbekommen.

An einem grauen Herbsttag sitzen Minda Gähwiler und ihr Partner Christian Rohner am Küchentisch ihrer Wohnung in Wolfikon und erzählen von ihren Plänen. Wie das geht mit den käsegefüllten Schnitzeln habe Edi ihr damals gezeigt, sagt sie. Neben währschaften Klassikern soll es in der «Traube» auch philippinisches Essen geben. Ähnlich wie die thailändische Küche sei die philippinische; gebratener Reis, gebratene Nudeln mit Gemüse, Fleisch oder Crevetten, nur alles etwas weniger scharf. Minda Gähwiler will in der «Traube» alle Tageszeiten der Gastwirtschaft bestreiten, Znüni, Büezerzmittag, Nachmittagskaffee, Abendessen, Feierabendbier. Am Anfang werde sie kochen, eine Freundin servieren. Und dann mal sehen, wie es läuft.

Eine Frage des Prinzips

Erst im September ist weiter vorne im Dorf das «Rössli» wieder aufgegangen, nachdem ein Zusammenschluss von alteingesessenen Gähwilern das Haus gekauft und neu verpachtet hatte. Die «Traube», die zuletzt «Utes Café» hiess, ist schon längere Zeit geschlossen. Im Frühling soll es in Gähwil nun wieder zwei Restaurants geben. Aus Null mach Zwei, in so kurzer Zeit, und in Zeiten von Corona – kann das gut gehen?

Minda Gähwiler ist überzeugt davon:

«Es ist doch gut, wenn es im Dorf mehrere Möglichkeiten zum Einkehren gibt.»

Ausserdem hoffe sie, dass im Frühling die Bedingungen zum Wirten wieder besser seien, sprich, dass das Covidzertifikat dann nicht mehr nötig sein wird. Sie selbst hat über zehn Jahre in Gähwil gelebt, von ihren Bekannten im Dorf bekomme sie viel Zuspruch für ihr Vorhaben. Gähwil sei in den vergangenen Jahren gewachsen, bei inzwischen um die 1000 Einwohnerinnen und Einwohner finde sie zwei Beizen nicht zu viel.

Im Frühling soll es in Gähwil wieder zwei Beizen geben. Bild: Pablo Rohner

So sieht das auch Josef Eisenring, Architekt und Besitzer des Hauses: «Die ‹Traube› und das ‹Rössli› können einander ergänzen.» Als die vorherige Pächterin Ute Schäfer aufhörte, sei für ihn klar gewesen, dass er eine Nachfolgerin suchen wolle. Aus dem Haus etwas anderes als ein Restaurant zu machen, sei nicht zur Debatte gestanden. Für Eisenring eine Frage des Prinzips:

«Wir Unternehmer dürfen Dorfbeizen nicht schliessen.»

Derzeit rüstet Eisenring, dem auch der «Löwen» in Bichelsee und der «Schwanen» in Herisau gehören, die Restauranträume neu aus. Die Küche sei in gutem Zustand, Tische und Stühle gibt es neue. Zudem baut Eisenring gegen die Strasse hinaus eine Terrasse mit 30 Plätzen. Die Bewilligung für den Umbau sollte in diesen Wochen erteilt werden.

Kleine Gähwiler Gastrogeschichte Wer in den vergangenen drei Jahrzehnten in Gähwil eingekehrt ist, tat dies entweder im «Rössli» oder in der «Traube», vielleicht noch im «Sternen Nord». Doch früher gab es im Dorf im Südwesten der Gemeinde Kirchberg eine Reihe weiterer Gaststätten. Eine historische Übersicht ohne Gewähr gibt der Ur-Gähwiler Peter Vollmeier. Bis Ende der 40er-Jahre gab es vis à vis der «Traube» den «Hirschen». Gegenüber der Bushaltestelle «Dorf» wurde bis Ende der 80er-Jahre im «Löwen» gewirtet, bis heute gut erkennbar an der Eisenplastik mit dem Wappentier. Gleich nebenan bestand bis in die 50er-Jahre das Restaurant Post. Weiter in Richtung Kirchberg befand sich auf dem Gelände der heutigen Sägerei die «Mühle». Das Lokal schloss in den 60er-Jahren. Viel früher habe es am heutigen Kirchplatz bei der ehemaligen Käserei Spiess das Restaurant Krone gegeben. Und auch im Vordernord am Hamberg, bei der Bergststation des Skilifts, soll einmal gewirtet worden sein. (rop)

Die Parkplätze, die sich heute an der Strasse befinden, werden auf die Seite des Hauses in Richtung Brunnen verlegt. Also dorthin, wo sich heute der Gartensitzplatz befindet. Das wolle der Kanton so, um zu verhindern, dass Autos rückwärts auf die Strasse einbiegen. Die Wirtewohnung im oberen Stock, in die Minda Gähwiler und Christian Rohner einziehen wollen, wird ebenfalls aufgefrischt. In den zwei Zimmern im zweiten Stock will die künftige Wirtin ein «Bed and Breakfast» einrichten, also eine Übernachtungsmöglichkeit mit Frühstück.

Geheiratet wird im Sommer

Dass sie im Februar, beim geplanten Beginn der Pacht, die ganze Infrastruktur vorfinden wird und nicht mehr allzu viel investieren muss, habe ihr die Entscheidung leicht gemacht, sich als neue «Traube»-Wirtin zu bewerben, sagt Minda Gähwiler. Bald nach dem ersten Gespräch sei sie sich mit Josef Eisenring einig geworden. Der Traum, aus ihrem derzeitigen Job in einem Gastronomiebetrieb eines bekannten Grosshändlers auszusteigen und wieder selber zu wirten, wurde greifbar.

Zurzeit macht Minda Gähwiler das Wirtepatent des Kantons St.Gallen. Die ersten Prüfungen hat sie im Oktober abgelegt. Im nächsten Sommer wollen sie und ihr Partner heiraten. Wird dann auf der neuen Terrasse der «Traube» gefeiert? Minda Gähwiler und Christian Rohner schauen sich an. Dann sagt sie: «Nein, ich glaube, dafür hätte es nicht genug Platz.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen