Gabriel Vetter im Zeltainer in Unterwasser: Rosinenpicker auf Heroin Mit Gabriel Vetter war ein weiterer Vertreter der Schweizer Kabarettszene im Zeltainer. Rudolf Steiner

Der Schaffhauser Kabarettist, Kolumnist, Schriftsteller und Poetry-Slammer Gabriel Vetter war am Samstagabend mit seinem neusten Programm zu Gast im Zeltainer in Unterwasser. (Bild: Rudolf Steiner)

Die Aufführung «Hobby – Stand-up» von Gabriel Vetter im für einmal nicht voll besetzten Zeltainer war die drittletzte Veranstaltung im Zeltainer im diesjährigen Programm. Sie bildete sozusagen nach den Auftritten von Simon Enzler (Appenzell), Peach Weber, Patti Basler (beide Aargau), Frölein da Capo (Luzern) und Bänz Friedli (Berner in Zürich) den Abschluss einer Retrospektive über die aktuelle Schweizer Kabarettszene und die Vielfalt unserer eigenständigen und unverwechselbaren Dialekte und Idiome.

Ein Beinahe-Deutscher in Basel

Das beste Beispiel für die Vielfalt an Dialekten in der Schweiz ist der 36-jährige Ostschweizer aus dem Kanton Schaffhausen gleich selbst. In Beggingen – ein 400-Seelen-Dorf nordwestlich von Schaffhausen am Fusse des Randens unmittelbar an der Grenze zu Deutschland – ist er aufgewachsen und zumindest in der Poetry-Slam- und Kabarettszene gross geworden. Mittlerweile ist Vetter rheinabwärts nach Basel emigriert, wird dort aber wegen seines Schaffhauser Dialekts mit Aszendent Thurgau als Deutscher oder schlechter Bauchredner angesehen. So hat seine sprachliche Migration auch familiäre Folgen, wie er in seinem krass dem Poetry-Slam angehauchten Auftritt freimütig bekannte.

Denn Vetter ist mit einer Schwedin verheiratet, lebte zwei Jahre in Norwegen und ist Vater des zweieinhalbjährigen Sohnes mit Name Leo, sozusagen der Hauptperson in seinem horrend schnell vorgetragenen Mix aus Stand-up-Comedy und Poetry-Slam.

Nach der anfänglichen, nicht ganz repräsentativ durchgeführten Abklärung im überschaubaren Publikum, ob Lehrer oder Nicht-Lehrer oder Emil-Steinberger-Hooligans oder Hazel-Brugger-Ultras anwesend seien, begann er den als Alltag getarnten Wahnsinn slammend, flüsternd, schreiend zu zerpflücken und schwang sich von einem Einfall zum nächsten Irrsinn. In einem irrwitzigen Tempo stolperte Vetter scheinbar beliebig vom Kleinen auf das Grosse und umgekehrt und von der Abschweifung zur Ausschweifung.

Heimatgefühl in Swiss-Flugzeugen

Er beschrieb das Heimatgefühl in Swiss-Flugzeugen, philosophierte über die Bedeutung beziehungsweise die Bedeutungslosigkeit des Todesalters – je älter desto bedeutungsloser –, das Checken von E-Mails auf dem WC mit daraus resultierender Smartphone-Thrombose und den krassen sprachlichen und emotionalen Unterschieden von schwedischen und deutschen Kinderliedern.

Er slammte, auch wenn es unangenehm wurde, virtuos über die Herkunft der seiner Ansicht nach überall vorkommenden Rosinen, das sei der fehlende Teil des Arschlochs. Am Ende bleiben ein leerer Schlucker, ein unterdrücktes Lachen und die Erkenntnis, dass in Anbetracht der Sinnlosigkeit unseres Daseins alles lächerlich und doch wunderbar sei. Selbst Störche, die auf einer Abtreibungsklinik wie in Malmö (Stadt im liberalen Schweden) ihren Horst bauen und brüten.