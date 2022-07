FUSSBALL Weil die Partie schon in der Vorrunde ansteht: Ein neuer Final am Bazenheider Cup ist sicher Nächste Woche geht das grösste Ostschweizer Vor-Saisonturnier auf dem Ifang in Bazenheid über die Bühne. Der Turniersieg wird über den FC Uzwil führen. Zumal dieser keine Terminkollision hat. Es sah zuerst anders aus. Simon Dudle 29.07.2022, 17.42 Uhr

Der FC Bazenheid strebt am Heimturnier den zwölften Sieg an. Bild: Michel Canonica

Die Spielansetzungen liessen Fragen aufkommen. Der Auftakt in die neue 1.-Liga-Meisterschaft, bei der auch der FC Uzwil mitwirkt, erfolgt am nächsten Samstag. 6. August. Einen und drei Tage davor findet am Mittwoch und Freitag der traditionelle Bazenheider Cup – das grösste Vorsaisonturnier der Ostschweiz – statt.

Angemeldet hat sich auch Uzwil. Das schien zur Folge zu haben, dass sich der neue Trainer Markus Wanner Gedanken über die Zusammenstellung des Teams machen muss, da sich die Termine fast überschneiden. Sportchef Armando Müller sagt: «Wir hätten geschaut, wer noch Spielpraxis braucht. Zudem wäre ein Gemisch mit Akteuren der zweiten Mannschaft eingesetzt geworden. Es wäre ein schlagkräftiges Team gewesen.»

Saisonbeginn im Tessin

Der Konjunktiv deutet es an: Es kommt nicht so weit und Wanner kann auf alle an jenem Abend verfügbaren Spieler zurückgreifen. Denn das erste Meisterschaftsspiel der Uzwiler wurde um rund zehn Tage auf den 17. August verlegt. Gegner FC Winterthur sei mit dem Wunsch auf Verschiebung gekommen, sagt Sportchef Müller.

So wird der Bazenheider Cup für den FC Uzwil zur Hauptprobe für seine zweite Saison in der 1. Liga. Sein Ziel auf dem Ifang wird sein, das Turnier zum sechsten Mal zu gewinnen. In die Meisterschaft geht es am 13. August mit dem Auswärtsspiel bei der AC Taverne los.

Bazenheid strebt den 12. Heim-Turniersieg an

Noch eine Woche mehr Vorbereitungszeit haben der gastgebende FC Bazenheid und die U20-Auswahl des FC Wil, welche je am 20. August in die neue Saison der 2. Liga interregional starten. Während es für die Untertoggenburger der 12. Turniersieg in der 23. Austragung wäre, streben die Wiler den vierten Turniersieg an. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von Bronschhofen, Henau und Flawil, die alle in der 2. Liga regional spielen. Die Vorrundenspiele sind am 3. August, die Finalspiele am 5. August.

Klar ist schon mal: Zu einer Wiederholung des Vorjahresfinals zwischen Uzwil und Bazenheid wird es nicht kommen. Die beiden Teams treffen sich schon in der Vorrunde. Höchstens einer der beiden zieht in den Final ein.