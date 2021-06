Wattwil Bunt verliert gegen Frauenfeld - die Rettung muss warten.

Fussball Wattwil Bunt verliert in der regionalen 2. Liga gegen Fastaufsteiger Frauenfeld mit 1:2 - auch Ebnat-Kappel bleibt ohne Punkte Das Team aus der Toggenburger Zentrumsgemeinde konnte sich am zweitletzten Spieltag den Ligaerhalt gegen Tabellenführer Frauenfeld nicht sichern. Jetzt kommt es am nächsten Samstag in Wängi zum Showdown. Raphael Dort 20.06.2021, 10.25 Uhr

Das Tor von Jeton Seferi (rechts) reichte nicht, um gegen Frauenfeld einen Punkt zu retten. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach beinahe acht Monaten ohne Ernstkampf war es am Samstag endlich wieder so weit. In der regionalen 2. Liga konnte die Meisterschaft weitergehen, wobei nur noch die zwei ausstehenden Partien der Hinrunde ausgetragen werden.

Wattwil Bunt nahm dabei lediglich zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge mit. Zum Wiederbeginn gastierte am Samstag mit dem Tabellenleader aus Frauenfeld der stärkste Gegner auf der Grüenau.

Ärgerlicher Rückstand durch Elfmeter

Das nach so langer Zeit ohne Ernstkämpfe der Spielrhythmus noch etwas fehlte, zeigte sich schon in der Startphase. Nach einem kurzen Abstoss leistete sich Wattwil einen sträflichen Ballverlust, Frauenfeld lief anschliessend aber ins Abseits. In der Folge kontrollierte der Gast die Partie, die Grüenau-Elf musste dem Gegner aber keine Torchancen zugestehen.

Unglücklicherweise sprang in der 35. Minute der Ball im eigenen Strafraum an den Arm von Sasha Fernandez, der Unparteiische entschied ohne zu zögern auf Penalty. Den fälligen Strafstoss verwandelte Stürmer Yannic Kälin zum 0:1-Pausenresultat.

Wattwil Bunt hat Schützenhilfe erhalten

Nach dem Seitenwechsel wurde das Team um das Trainerduo Jan Rüeger und Patric Porchet mutiger, es haperte allerdings im Angriff bei der Passgenauigkeit. So lief die Zeit für Frauenfeld, das mit dem knappen Vorsprung durchaus zufrieden schien. Die Vorentscheidung war dann das 0:2 gut zehn Minuten vor Schluss. Eine Flanke von Christian Schlauri wurde immer länger und sprang am zweiten Pfosten ins Tor, Wattwils Keeper Giuliano Cucinelli rutschte im unpassendsten Moment aus.

Dem Heimteam gelang zwar noch der Anschlusstreffer durch Jeton Seferi. Das Tor in der Nachspielzeit kam allerdings zu spät, es blieb bei der knappen 1:2-Niederlage. Dank dem Sieg hat Frauenfeld den Aufstieg praktisch auf sicher, das Resultat im letzten Spiel ist irrelevant der FCF darf nur keine Strafpunkte sammeln.

Auch Wattwil Bunt erhielt wichtige Schützenhilfe - Winkeln schlug Abstiegskandidat Eschenbach, Wängi holte in Schmerikon nur ein 1:1, womit man den zehnten Rang vorerst verteidigt hat. Am letzten Spieltag kommt es beim Mitkonkurrenten Wängi zu einem echten Showdown. Mit einem Sieg gegen den Elften hält das Team aus der Zentrumsgemeinde die Klasse. Ein Unentschieden könnte eventuell auch reichen.



Hier ist das Matchtelegramm zu finden.

Ebnat-Kappel ohne Glück

Herisau kehrt nach dem 1:0 in Ebnat-Kappel in die regionale 2. Liga zurück - die Zukunft des Heimteams bleibt hingegen offen.



Vorne hat sich die Sache erledigt, hinten bleibt es bis zuletzt spannend. Nach zweijähriger Abstinenz kehrt Herisau nach dem 1:0-Sieg am Samstag bei Abstiegskandidat Ebnat-Kappel in die regionale 2. Liga zurück. Den einzigen Treffer kassierte die Elf von Trainer Stadelmann nach gut einer halben Stunde.

Davor und danach stemmte sich das Heimteam mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. «Wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt, das bestätigte sogar der Gegner», sagte Stadelmann. Ob es für die Ebnat-Kappler ebenfalls ein Happyend gibt, entscheidet sich am kommenden Wochenende.

Und weil sich Münchwilen in Netstal mit 4:3 durchsetzte und jetzt sechs Punkte auf dem Konto hat, sind die Toggenburger (4 Punkte) auf fremde Hilfe angewiesen. Zum einen müssen sie in Glarus gewinnen, zum anderen darf Münchwilen gegen Tobel höchstens einen Punkt holen. Bei Punktgleichheit hätten die Ebnater aufgrund der minim besseren Fairnesswertung knapp die Nase vorn. (bl)



Hier ist das Matchtelegramm zu finden.