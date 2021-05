Fussball Trainerduo bleibt: Warum sich Wattwil-Bunt-Präsident Kurt Schneider über die weitere Zusammenarbeit freut Mit Jan Rüeger und Patric Porchet hat das Trainergespann beim FC Wattwil Bunt 1929, dem Toggenburger Zweitligisten, den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert – bleiben wird auch Sportchef Albert «Gusti» Geiger. Beat Lanzendorfer 07.05.2021, 17.00 Uhr

Jan Rüeger (links) und Patric Porchet bleiben dem FC Wattwil Bunt 1929 eine weitere Saison erhalten. Bild: Beat Lanzendorfer

Für den FC Wattwil Bunt 1929 gibt es auch in Zeiten von Corona gute Meldungen. Mit der Weiterverpflichtung des Trainerduos Jan Rüeger/Patric Porchet hat der Toggenburger Zweitligist die Weichen für die Zukunft gestellt, die sich in erster Linie wieder auf dem Fussballplatz abspielen soll.

«Wir sind glücklich, dass uns die beiden erhalten bleiben, sie passen ausgezeichnet zum Verein», sagt Präsident Kurt Schneider. Und weiter:

«Sie haben den Laden im Griff, sprechen die Sprache der Jungen und können ihnen sowohl auf als auch neben dem Platz viel mit auf den Weg geben.»

Kurt Schneider, Präsident FC Wattwil Bunt 1929. Bild: Beat Lanzendorfer

Einen nicht unwesentlichen Anteil an den jüngsten Wattwiler Erfolgen hat nebst dem Trainerduo Rüeger/Porchet Sportchef Albert «Gusti» Geiger. Seit Januar 2018 im Amt, hat er ebenfalls für ein weiteres Jahr zugesagt.

Seit Sommer 2017 ein Gespann

Jan Rüeger und Patric Porchet haben die erste Mannschaft des FC Wattwil Bunt 1929 im Sommer 2017 übernommen. Zuvor amtete Jan Rüeger bereits als Co-Trainer von Lino Licata. Seine Zusammenarbeit mit Patric Porchet klappte auf Anhieb und die Erfolge liessen nicht lange auf sich warten. Schon im ersten Jahr gelang der Aufstieg in die 2. Liga.

In der neuen Umgebung schlug sich die Mannschaft gut und beendete die Spielzeit 2018/2019 auf Platz 10. Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Strich war der Abstieg nie wirklich ein Thema.

Danach folgte jene Zeit, in der bis zum heutigen Zeitpunkt keine weiteren Entscheidungen gefallen sind. Die Saison 2019/20 wurde abgebrochen, die laufende unterbrochen.

Sportchef Albert «Gusti» Geiger. Bild: Beat Lanzendorfer

Sollte die Meisterschaft fortgesetzt werden, müssten sich die Wattwiler allerdings nach der Decke strecken. Als Drittletzter mit zwei respektive drei Punkten Reserve auf Eschenbach und Wängi sind sie in akuter Abstiegsgefahr. Entscheidend dürfte sein, welcher Modus angewendet wird, sollte die Meisterschaft fortgesetzt werden.

Die Fortsetzung ist noch ungewiss

Entschliesst sich der Verband zur Fortsetzung, dürften im Fall der 2. Liga wohl nur noch jene Spiele zur Austragung kommen, bis die Vorrunde abgeschlossen ist. Laut Reglement besteht so die Möglichkeit, die Meisterschaft werten zu können. Bei diesem Szenario hätte Wattwil Bunt insofern Pech, weil sie zum einen auf Leader Frauenfeld, zum anderen auf Schlusslicht Wängi treffen. Beide sind selber auf Punkte angewiesen und würden kaum Geschenke verteilen.

Co-Trainer Patric Porchet kann sich mit solchen Rechenspielen nicht anfreunden:

«Ich gehe davon aus, dass wir auch in der nächsten Saison in der 2. Liga spielen.»

Er und Jan Rüeger hätten den Vertrag deshalb verlängert, weil sie Vertrauen in die Mannschaft haben. «Wir stellen ein sehr junges Team und möchten mithelfen, eine konkurrenzfähige 2.-Liga-Mannschaft aufzubauen. Dies auch im Wissen, dass wir in Wattwil schon bald eine neue Sportanlage nutzen können.»

Bewegte sportliche Geschichte

Der FC Wattwil Bunt 1929 hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In den Nullerjahren noch als FC Wattwil 1929 unterwegs, fiel der Verein teilweise bis in die Niederungen der 4. Liga. Die Trendwende kam durch die Fusion mit dem FC Bunt im Jahre 2008.

In der Saison 2009/2010 waren die zusammengeführten Vereine erstmals gemeinsam in der Meisterschaft vertreten und schafften zwölf Monate später sofort den Aufstieg in die 2. Liga. Schon damals hiess der Trainer Patric Porchet.

Vier Jahre später ging es zurück in die 3. Liga, bevor Wattwil Bunt im Sommer 2018 mit dem Duo Rüeger/Porchet die Rückkehr in die 2. Liga gelang. Seither gehört der Klub der höchsten regionalen Liga an.