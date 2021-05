Fussball Sehnsucht nach der gemeinsamen Leidenschaft: Was ein Toggenburger Paar ausprobierte, um die coronabedingt spielfreie Zeit auszunutzen Diana Brändle und Andreas Hollenstein verbindet nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch zum Fussball. Sie sehnen den Tag herbei, an dem sie mit ihren Teams nicht nur trainieren, sondern auch wieder Spiele bestreiten dürfen. Beat Lanzendorfer 04.05.2021, 05.00 Uhr

Diana Brändle und Andreas Hollenstein sind seit sechseinhalb Jahren ein Paar. Bild: Beat Lanzendorfer

Beide haben Jahrgang 1994, beide sind in der Gemeinde Mosnang aufgewachsen und beide verbindet die Leidenschaft zum Fussball. Trotz vieler Gemeinsamkeiten – und es wären noch mehr – erwachte die Liebe füreinander erst vor sechseinhalb Jahren.

«Wir haben uns schon vorher gekannt, besuchten gemeinsam in Mosnang die Oberstufe, aber nicht dieselbe Klasse. Gefunkt hat es viel später», sagt Diana Brändle mit einem verschmitzten Lachen. «Dafür umso heftiger», ergänzt Andreas Hollenstein.

Ein Mann, der zuhören kann

Sie sagt über ihn, er sei ehrgeizig, loyal, ehrlich und diszipliniert, und dann kommt ein Kompliment, das für das vermeintlich starke Geschlecht nicht selbstverständlich ist: «Andy ist ein Mann, der zuhört und mit dem man sehr gut reden kann.» Hilfsbereit, zuvorkommend, einfühlsam, so schätzt er sie ein. Und:

Andreas Hollenstein. Bild: Beat Lanzendorfer

«Sie möchte, dass es den andern gut geht, eigene Interessen stellt sie häufig etwas in den Hintergrund.»

Die beiden wohnen seit dreieinhalb Jahren zusammen in einer schmucken Dachwohnung in Grämigen. Der Weiler etwas oberhalb von Lütisburg Station gelegen gehört politisch zur Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil. Wenn Diana auf dem Balkon steht, sieht sie von weitem ihre fussballerische Heimat. Seit sie 13 ist, spielt sie beim FC Bütschwil Fussball – längst im Aktivteam der Frauen, bei dem sie die Captainbinde trägt.

Andreas Hollenstein träumt von der 2. Liga

Der sportliche «Arbeitsweg» für Andreas Hollenstein gestaltet sich etwas länger. Via FC Kirchberg fand er den Weg vor fünf Jahren zum FC Tobel-Affeltrangen, der in der unterbrochenen Saison aktuell hinter Herisau den zweiten Platz in der 3. Liga belegt.

Hier gefällt es ihm ausgezeichnet und am liebsten würde er sich hier seine sportlichen Träume erfüllen. «Noch einmal in der 2. Liga spielen und irgendwann in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups vorstossen und dort einen Grossen fordern, das wäre das höchste der Gefühle.» Nach Höherem strebt auch Diana:

Diana Brändle. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich habe mir die Rückkehr in die 1. Liga zum Ziel gesetzt.»

Kurzfristig dürfte nichts daraus werden, der Rückstand ihres Teams auf die Spitze in der 2. Liga ist mit fünf Punkten wohl etwas zu gross. Bleibt die Frage, ob die Saison überhaupt fortgesetzt werden kann.

Gemeinsam kochen am Sonntagabend

Corona hat vieles verändert – auch den sportlichen Wochenablauf der beiden 27-Jährigen. Trainings sind mittlerweile wieder möglich, Spiele aber nicht. «Mir fehlt der Fussball, die Leidenschaft, die sozialen Kontakte in der Mannschaft. Vorher gehörte dies zum Alltag, auf einmal war es weg», sagt Brändle. Und Hollenstein: «Der Abbruch im Herbst und die lange Winterpause waren schon frustrierend. Es wäre schön, wenn es wieder losgehen könnte. Wir sehnen uns alle danach.»

Ob Corona oder nicht, das gemeinsame Kochen am Sonntagabend war schon vor der Pandemie ein liebgewonnenes Ritual. «Curryreis kann er sensationell kochen», sagt sie. Da könne sie locker auf ihr Lieblingsessen Tomatenspaghetti verzichten. Der Abend des letzten Wochentages eigne sich auch sehr gut für längere Gespräche. Da hätten sie genügend Zeit, was unter der Woche halt nicht immer möglich sei.

Diana Brändle spielt seit ihrer Jugend Fussball beim FC Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Ob Corona nebst dem «Spielverbot» auch Einfluss auf ihren Alltag hat, verneinen beide: «Bisher zum Glück nicht, wir durften immer arbeiten», erklären die Privatkundenberaterin einer Regionalbank in Wattwil und der in Mosnang arbeitende Elektroinstallateur.

Die Sehnsucht nach Ferien im Ausland

Sie würden sich allerdings wieder einmal nach Ferien im Ausland sehnen. Beispielsweise auf einer Reise wie vor zwei Jahren, mit dem Diana Andy überraschte. Damals besuchten sie innert weniger Tage ein Bundesligaspiel in Deutschland sowie zwei Partien der englischen Premier League.

Bei einer Wiederholung steht auch ein Spiel der Frauen auf dem Programm. Diana schwärmt besonders von der Schweizer Nationalspielerin Lia Wälti, die bei Arsenal London unter Vertrag steht, sowie von der französischen Nationalspielerin Sakina Karchaoui in Diensten von Lyon. Andys Favoriten sind Paul Pogba (Manchester United) oder Kevin De Bruyne (Manchester City). Da liesse sich sicher ein Weg finden, um den Besuch aller Lieblinge bei einer gemeinsamen Reise unter einen Hut zu bringen.

Wichtiger ist den beiden aber, dass sie selbst wieder auf den Rasen zurückkehren können. Das gemeinsam entdeckte Darts bereite zwar auch Spass, die Leidenschaft zum Fussball könne das Spiel mit den Pfeilen aber nicht ersetzen. Dazu sagt Diana passend am Ende des Gesprächs: «Um unsere Spiele gegenseitig anzuschauen, ist uns kein Weg zu weit. Auf diese Momente freuen wir uns.»