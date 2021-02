Fussball Neuer Klubraum statt alter Getränkewagen: Der FC Wattwil Bunt bereitet sich auf die Zeit vor, wenn wieder Fans zu den Spielen kommen können Die Wattwiler Fussballer sind derzeit neben dem Spielfeld aktiv. Die Spieler trainieren nach den Vorgaben des Bundesrates, die Verantwortlichen erstellen einen neuen Klubraum und alle freuen sich auf die Zeit, wenn es wieder richtig losgeht. Beat Lanzendorfer 01.02.2021, 12.08 Uhr

Der Getränkewagen hat bald ausgedient, an dessen Stelle wird ein Klubraum gebaut. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Zeit wird kommen, in der auf der Grüenau wieder Fussball gespielt wird und die Fans in gemütlicher Runde ein Bier trinken und eine Bratwurst geniessen können. Dafür sorgt der FC Wattwil Bunt vor und baut dort, wo sich zurzeit noch ein Getränkewagen befindet, der allerdings schon seit längerem in die Jahre gekommen ist, einen neuen Klubraum.

Es entsteht ein Gebäude, das einen unbeheizten Klubraum, ein Office sowie ein Klublager umfasst. Zusätzlich werden Toiletten, dazu zählt auch ein rollstuhlgängiges WC, eingebaut. Diese ersetzen die zwei Toi-Tois, welche zurzeit noch zwischen dem Thurufer und dem Skaterpark stehen.

Dazu Sportchef Albert «Gusti» Geiger: «Das Bauvorhaben war schon seit mehreren Jahren geplant, nun können wir es zusammen mit der Gemeinde umsetzen.»

Die Baubewilligung ist erteilt

Nachdem die Gemeinde Wattwil die Baubewilligung für den «Neubau eines Infrastrukturgebäudes auf dem Sportplatz Grüenau» erteilt hat, sind die Voraussetzungen für den Baustart geschaffen. Wann soll es losgehen? «Am liebsten sofort», sagt Geiger lachend. Und weiter: «Jetzt, wo kein Fussball gespielt wird, wäre eigentlich genügend Zeit dafür.» Er geht davon aus, dass die Arbeiten starten, sobald es wärmer wird.

Albert «Gusti» Geiger, Sportchef FC Wattwil Bunt. Bild: Beat Lanzendorfer

Apropos wärmer: Zusätzlich zu den Räumlichkeiten entsteht im Aussenbereich eine Terrasse, auf welcher der Genuss des Biers auch im Freien möglich ist.

In Zeiten wie diesen ein nicht unwesentlicher Faktor. Der Klubraum mit Aussenbereich hat eine Fläche von 210 Quadratmetern.

Training ist nur eingeschränkt möglich

Abseits des Rasens schafft der Fussballklub die Voraussetzungen für eine gute Zukunft. Wie diese innerhalb des rund 7000 Quadratmeter grossen Rechtecks Namens Fussballplatz aussieht, steht hingegen in den Sternen. «Wir wissen es selber nicht», erklärt Geiger.

Was sicher sei: Dass bis Ende Februar gar nichts gehe. Die erste Mannschaft sei zwar nicht untätig, könne aber nur das machen, was aufgrund der erteilten behördlichen Massnahmen möglich sei. «Die Spieler halten sich in Fünfergruppen mit Lauftrainings fit und streuen zwischendurch Krafttrainings ein.»

Sollte irgendwann wieder Fussball gespielt werden – Geiger rechnet damit, dass dies vor April kaum möglich sein wird – betritt die Mannschaft in praktisch unveränderter Formation das Spielfeld. «Levin Ledergerber hat uns wie geplant wieder verlassen, um in den USA sein Studium aufzunehmen.» Dieser Abgang dürfte nicht einfach zu verkraften sein, war der 23-Jährige doch eines der belebenden Elemente, in den wenigen Monaten, in denen er den Zweitligisten verstärkte.

Arbeiten auf dem Rietwisareal haben begonnen

Sind auf der Grüenau die Voraussetzungen für einen Baubeginn geschaffen worden, ist man auf dem Rietwisareal bereits einen Schritt weiter. Dort haben in den vergangenen Tagen die Abbruch- und Vorarbeiten für die Sportanlagen begonnen. In rund zweijähriger Bauzeit werden eine Dreifachturnhalle und verschiedene Aussensportfelder entstehen.

Auf dem Rietwisareal haben die Bauarbeiten für die neuen Sportanlagen begonnen. Bild: Beat Lanzendorfer

Zu Letzteren gehören ein Kunstrasen, der so konzipiert ist, dass Fussballspiele bis zur 1. Liga möglich sind. Weiter wird ein Rasenspielfeld erstellt, auf dem Meisterschaftsspiele im 9er-Fussball ausgetragen werden können. Das Angebot wird durch einen Hartplatz, eine 100-Meter-Bahn, ein Beachvolleyball sowie weitere Sportmöglichkeiten abgerundet. Geiger sagt:

«Die Grüenau wird weiterhin unsere Heimat bleiben, auf der wir auch in Zukunft unsere Meisterschaftsspiele austragen.»

Die Sportanlage auf der Rietwis biete aber jene Möglichkeiten, auf welche die Sportler in der Zentrumsgemeinde seit Jahren geduldig warten. «Nach der Eröffnung haben wir endlich eine Ausweichmöglichkeit, sollte die Grüenau einmal nicht zur Verfügung stehen. Auch in puncto Trainings eröffnen sich mit den zusätzlichen Plätzen viel mehr Perspektiven», sagt Geiger.

Und weil die neue Sportanlage in der Rietwis im Gegensatz zur Grüenau auch über Flutlicht verfügt, sind in naher Zukunft auch Nachtspiele möglich. «Wir hoffen, dass wir den Kunstrasen im Winter 2021/2022 bereits nutzen können», erklärt Geiger abschliessend.