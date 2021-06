Neckertal-Degersheim verliert gegen Aadorf

Fussball Neckertal-Degersheim verliert bei Wiederaufnahme der 3.-Liga-Meisterschaft gegen Aadorf mit 1:3 Trotz Führung von Micha Felix müssen sich die Neckertaler gegen Aadorf geschlagen geben. Die Thurgauer schaffen die Wende mit drei Toren in der zweiten Halbzeit. Beat Lanzendorfer 21.06.2021, 11.17 Uhr

Der eingewechselte Jeremias Dölger (links), im Zweikampf mit Fabio Pondini, erzielte die Aadorfer Führung. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Temperatur bei der Anzeigetafel beim Sportplatz im Necker zeigte 30 Grad an. Fast zu heiss, um Fussball zu spielen. Trotzdem entwickelte sich am Sonntagnachmittag ein gutes 3.-Liga-Spiel zwischen Neckertal-Degersheim und Aadorf bei der Wiederaufnahme der Meisterschaft. Am Ende gewannen die Gäste mit 3:1, was durchaus dem Gesehenen entsprach.