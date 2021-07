FC Kirchberg und FC Bazenheid bilden bei Junioren Gruppierung

Fussball Neue «Gruppierung»: Die Präsidenten des FC Bazenheid und des FC Kirchberg erklären, warum sie nach den Senioren auch die Junioren zusammenlegen Auf den Juniorenstufen A, B und C bilden die beiden Klubs in der Gemeinde Kirchberg ab der nächsten Saison eine Gruppierung. Beim Treffen auf dem Bazenheider Ifang erzählen die Präsidenten Danny Lüthi und Dieter Gähwiler, wie sie die Junioren in der Gemeinde halten wollen und was ihre Pläne mit den zukünftigen Kunstrasen in beiden Dörfern zu tun haben.

Pablo Rohner 01.07.2021, 17.00 Uhr

Danny Lüthi und Dieter Gähwiler (rechts) wollen das Wohl ihrer Vereine über die alte Rivalität stellen.

Bild: Pablo Rohner

Was bei den Senioren erfolgreich ist, soll auch bei den Junioren funktionieren. Als sich vor über einem Jahr abzeichnete, dass es in Kirchberg und in Bazenheid nicht genug über 30-Jährige für ein eigenes Team gibt, schlossen sich die Klubs zu einer Gruppierung zusammen. Trotz alteingesessener Rivalität trainieren und spielen die Senioren von Kirchberg und Bazenheid seither gemeinsam, die Stimmung im Team wird von Spielern als gut beschrieben. Und mit der Zusammenlegung konnten beide Klubs eine Altersgruppe halten, die für ein aktives Vereinsleben essenziell ist.



Bazenheider Junioren im B-Alter können B spielen

Nun folgen die Junioren. Mit der Zusammenlegung sollen die Vereine die Möglichkeit erhalten, sich gegenseitig mit Spielern auszuhelfen, «wenn einmal Not am Mann ist», wie Danny Lüthi, Präsident des FC Bazenheid sagt. Kurz vor dem grossen Gewitter am Dienstag steht er an der Seite seines Kirchberger Kollegen Dieter Gähwiler auf dem Bazenheider Ifang. Die beiden erzählen von ihren gemeinsamen Plänen.

Der FC Kirchberg hätte grundsätzlich genügend Spieler, um im A, im B und im C mit einem Team an den Start zu gehen. Bei Bazenheid sind es genug für ein A und ein C, wobei in beiden Kadern Spieler gelandet wären, die auch B spielen könnten. In der neuen Konstellation könnten diese auch B spielen, zusammen mit den Kirchberger Kollegen. Danny Lüthi sagt:

«Mit der Gruppierung können alle Junioren dort spielen, wo es ihrem Niveau und Alter entspricht.»

Eine Perspektive, um in der Gemeinde zu spielen

Dass die Gruppierung an der alten Rivalität zwischen Kirchberg und Bazenheid scheitern könnte, befürchten Lüthi und Gähwiler nicht. Alle Juniorenteams würden eigenständig bleiben. So werde es zum Beispiel weiterhin Kirchberger und Bazenheider A-Junioren geben, nur hiessen diese nun «Kirchberg Grp.» und «Bazenheid Grp.» und könnten sich mit Spielern aushelfen. Beide trainieren weiterhin separat und treten in verschiedenen Gruppen zur Meisterschaft an.



Die enge Zusammenarbeit zwischen Kirchberg und Bazenheid soll ambitionierten Junioren auch eine Perspektive bieten. Die Perspektive, in einem der Herrenteams der beiden Vereine zum Einsatz zu kommen. In der Gemeinde Kirchberg zu spielen, soll so für unterschiedlich starke Junioren attraktiv sein. Über beide Vereine verteilt, gibt es bei den Herren vier Aktivmannschaften. Die Bazenheider spielen in der kommenden Saison in der 2. Liga Interregional und in der 4. Liga, die Kirchberger in der 4. und in der 5. Liga.



Ein Signal mit Strahlkraft

Doch Lüthi und Gähwiler denken noch weiter:



«Die Senioren und Junioren sollen der Anfang einer strategischen Zusammenarbeit sein.»

Die Kooperation sehen beide auch als positives Signal im Hinblick auf die Kunstrasen-Pläne in beiden Dörfern. In Bazenheid soll ein grosser Kunstrasenplatz gebaut werden, in Kirchberg einer in der Grösse eines Junioren-D-Spielfelds. Die Gemeinde Kirchberg hat beide Projekte in ihre Finanzplanung aufgenommen.

Wenn es nach den Präsidenten geht, sollen beide Vereine beide Plätze benutzen, zum Beispiel in der Saisonvorbereitung. Lüthi und Gähwiler sind sich einig: Das Wohl beider Vereine soll über der Pflege der alteingesessenen Rivalität stehen.