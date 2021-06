Das Team Toggenburg FF19 ist Schweizer Cupsieger

Fussball Die Ostschweiz darf sich freuen: Die Frauen des Team Toggenburg FF19 gewinnen am Sonntag in Rafz den Schweizer Cup Nach der regulären Spielzeit hatte es 0:0 gestanden, dann zeigte sich der Toggenburger Nachwuchs kaltschnäuzig und gewann das Finale des Schweizer Cups gegen die AS Gambarogno nach Elfmeterschiessen. Beat Lanzendorfer 06.06.2021, 19.57 Uhr

Mit dem Team Toggenburg FF19 stellt das Tal einen Schweizer Cupsieger. Der Jubel bei den Spielerinnen und beim Trainerteam ist riesig. Bild: Beat Lanzendorfer

Das war so nicht erwartet worden. Das Team Toggenburg FF19 lässt sich am Sonntag im zürcherischen Rafz durch nichts vom Weg abbringen und gewinnt in überzeugender Art und Weise den Schweizer Cup. In Turnierform ausgetragen, qualifizierten sich dafür schweizweit acht Mannschaften.