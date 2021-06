Bütschwiler Frauen kassieren in Uzwil erneut eine Niederlage

Fussball Die Bütschwiler Frauen verlieren innert Wochenfrist zum zweiten Mal gegen Uzwil – zuerst im Cup mit 0:1, am Sonntag in der Meisterschaft mit 1:3 Die Frauen aus Bütschwil können auch im zweiten Spiel dieses Jahres nicht jubeln. Bis Ende Juni bleibt noch eine Gelegenheit, um einen Sieg einzufahren. Beat Lanzendorfer 21.06.2021, 11.32 Uhr

Manuela Fust-Beerli (vorne) lief zum letzten Mal im Bütschwiler Tenue auf. Bild: Beat Lanzendorfer

So richtig in Fahrt kommen die Bütschwiler Frauen in diesem Jahr noch nicht. Mussten sie sich vor acht Tagen im Cup gegen Uzwil mit 0:1 geschlagen geben, setzte es am Sonntag in der Meisterschaft gegen den gleichen Gegner ein 1:3 ab.