Fussball - Der SC Bronschhofen besiegt den FC Wattwil Bunt im Test zweier Zweitligisten mit 3:1

Am 19. Juni erfolgt in der regionalen 2. Liga der Re-Start zur Meisterschaft. Um dafür gewappnet zu sein, wird fleissig getestet. Am Freitagabend setzte sich Bronschhofen dank Toren von Qerfozi, Schwager und Widmer gegen Wattwil Bunt durch. Für die Gegenseite war Shala erfolgreich.

Beat Lanzendorfer 05.06.2021, 06.53 Uhr