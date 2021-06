Fussball Bütschwil zeigt sich nach siebenmonatiger Fussballabstinenz in guter Form und erzielt im ersten Test gegen Besa ein 3:3 Weil die Meisterschaft in der 4. Liga nach Absolvierung der Hälfte aller Spiele nicht mehr fortgesetzt wird, aber trotzdem gewertet werden kann, steht Bütschwil schon als Aufsteiger fest. Nun werden die Kräfte für das Cupspiel am 12. Juni gegen Bischofszell (3.) gebündelt. Beat Lanzendorfer 02.06.2021, 07.43 Uhr

In Bütschwil wird bereits wieder gejubelt. Zum einen wegen des Aufstiegs in die 3. Liga, zum anderen wegen der guten Vorstellung am Dienstagabend gegen Besa. Bild: Beat Lanzendorfer

Am 24. Oktober des vergangenen Jahres bestritten die Bütschwiler beim 6:1 in Niederstetten ihr letztes Spiel. Am Dienstagabend durften die Spieler nach über siebenmonatiger Fussballabstinenz beim Test gegen Besa erstmals wieder auf den Platz. Dabei hinterliess der Viertligist beim 3:3 gegen den Drittligisten Besa einen starken Eindruck.