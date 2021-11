Fussball Denis Zakaria und Kevin Mbabu: Auf dem Rasen von Bazenheid haben schon Stars gespielt – ein Blick zurück zu Cupspielen aus früheren Zeiten Am Samstag beendet der FC Bazenheid sein Herbstprogramm mit dem Cupspiel gegen Chur 97. Das weckt Erinnerungen an grosse Momente der Vereinsgeschichte. Wir haben im Archiv einige Perlen gefunden. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 18.11.2021, 15.00 Uhr

Einmarsch der Mannschaften am 18. September 2016. Ganz links Kevin Mbabu. Der sechste YB-Spieler von links ist Michael Frei. Bild: Beat Lanzendorfer

Es war ein verregneter Tag, der 18. September 2016. Das konnte die Vorfreude der Bazenheider auf eines der grössten Ereignisse in der 78-jährigen Vereinsgeschichte aber nicht trüben.

Die Bazenheider empfingen an diesem Sonntagnachmittag in der zweiten Hauptrunde des Schweizer Cups die Young Boys. Vor über 3000 Zuschauern setzten sich die Berner gegen den Unterklassigen mit 7:1 durch. Das Ergebnis war aus Sicht des Zweitligisten aber zweitrangig.

Zum Kader des Superligisten gehörten mehrere Spieler, die mittlerweile im Ausland für Furore sorgen. Zwei von ihnen schafften mit der Schweiz am vergangenen Montag mit dem 4:0-Sieg gegen Bulgarien die Qualifikation für die WM im kommenden Jahr in Katar.

Nach seiner Leistung gegen Bulgarien dürfte der 24-jährige Denis Zakaria den Durchbruch in der «Nati» definitiv geschafft haben. Nach einer verletzungsbedingten Leidenszeit hat er auch bei seinem Verein Mönchengladbach wieder Fahrt aufgenommen und ist eine feste Grösse im Mittelfeld.

Nicht umsonst ist er zum begehrten Objekt diverser europäischer Grossklubs geworden. Bevor Zakaria im Sommer 2017 nach Deutschland wechselte, stand er im Herbst 2016 auf dem Bazenheider Ifang im Einsatz. Einer seiner Mitspieler war Kevin Mbabu, zurzeit im dritten Jahr bei Wolfsburg unter Vertrag. Beide dürften im kommenden Jahr im Flieger sitzen, der in Richtung Katar abhebt.

Der Weg von der Garderobe zum Fussballplatz gestaltet sich für die Berner etwas anders als von der Super League gewohnt. Bild: Beat Lanzendorfer

Einer, der vor fünf Jahren ebenfalls im Toggenburg dabei war und sogar zwei Tore erzielte, war Michael Frei. Seine Karriere ist zwischenzeitlich etwas ins Stocken geraten. Zurzeit bei Royal Antwerpen, zeigt seine Formkurve als Führender der Torschützenliste der belgischen Jupiler Pro League aber wieder steil nach oben. Und dann wäre noch Trainer Adi Hütter, der seine Zeit in Bern mit dem ersten Meistertitel 2018 nach einer 32-jährigen Wartezeit als Sprungbrett nutzte. Nach drei Jahren erfolgreicher Arbeit bei Eintracht Frankfurt wechselte er per 1. Juli 2021 zu Borussia Mönchengladbach.

Drei, die damals für die Alttoggenburger spielten, vertreten noch immer die Bazenheider Farben. Mirco Jungblut steht nach wie vor als Spieler auf dem Platz, Dejan Baumann hat das Amt des Sportchefs übernommen und der damalige Torhüter Adrian Bernet ist vor gut zwei Wochen zum neuen Präsidenten der Supporter gewählt worden.

Nach dem Spiel bedanken sich die Bazenheider Spieler bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für die Unterstützung. Bild: Beat Lanzendorfer

Obwohl das Spiel gegen die Young Boys unvergesslich bleibt, gilt es nicht als grösstes der Vereinsgeschichte. Dieses durfte der Klub am 20. September 2008 organisieren und mit dem FC St.Gallen jenen Verein mit der grössten Strahlkraft der Ostschweiz empfangen.

Und dies, obwohl die Espen im Sommer davor in die Challenge League abgestiegen waren. Die Bazenheider schlugen sich in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups ausgezeichnet und mussten sich erst nach der Verlängerung mit 0:2 geschlagen geben. Fast 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den heroischen Kampf.

Mehrere hundert Fans sind vor 13 Jahren mit einem Extrazug nach Bazenheid gefahren. Hier ihr friedlicher Marsch durchs Dorf vom Bahnhof zum Fussballplatz. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Startaufstellung der Bazenheider figurierte unter anderem Heris Stefanachi, späterer Erfolgstrainer und seit kurzem bei Rapperswil-Jona an der Linie. Ebenfalls zum Kader gehörte Sandro Studer, der noch immer aktiv ist und beim Erstligisten Uzwil spielt. Immer noch am Ball ist auch Philipp Muntwiler.

Der ehemalige Bazenheider Junior und heutige Captain des FC Wil bildete zusammen mit Moreno Costanzo die Mittelfeldachse der St.Galler. Im Cup überstand St.Gallen zwei weitere Runden gegen Aarau (Challenge League) und Locarno (2. Liga). Endstation war dann im Viertelfinale gegen Sion (1:2). Was viel bedeutender ist: Am Ende der Saison führte Trainer Uli Forte die Espen zurück in die Super League.

Das Cupspiel vom September 2008 zwischen Bazenheid und St.Gallen vor knapp 4000 Zuschauern gilt als grösstes in der Vereinsgeschichte der Toggenburger. Bild: Beat Lanzendorfer

In den Jahren 2004, 2006 und 2007 erreichten die Toggenburger ebenfalls die erste Hauptrunde des Schweizer Cups. Sie agierten gegen Lugano (0:1, damals Challenge League), Chiasso (0:1, Promotion League) und Bellinzona (0:7, 1. Liga) aber glücklos. Auch punkto Zuschaueraufmarsch blieben die Ereignisse mit jeweils nur ein paar hundert Fans hinter den Erwartungen zurück.

Im letzten Spiel des Jahres bekommen es die Bazenheider mit Chur 97 ausgerechnet mit jener Mannschaft zu tun, gegen die sie am letzten Samstag in der Meisterschaft mit 1:3 verloren haben. Deshalb ist die von Trainer Daniel Bernhardsgrütter davor getätigte Aussage bereits Makulatur: «Wir wollen die Vorrunde mit 24 Punkten abschliessen und im Cup überwintern.»

In der Meisterschaft ist es bei 21 Zählern geblieben, die zweite Vorrunde der Cup-Qualifikation der 2. Liga interregional möchten die Toggenburger trotzdem erreichen. Diese findet am 16. April 2022 statt. Die letzte Hürde auf dem Weg in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups würde dann am 19. Juni 2022 warten. Wäre auch diese geschafft, darf von einem Gegner wie den Berner Young Boys oder St.Gallen geträumt werden.

Cupspiel: FC Bazenheid – Chur 97, Samstag, 20. November, 16 Uhr, Sportanlage Ifang.