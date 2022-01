FUSIONEN Immer mehr Zusammenschlüsse im Toggenburg: Bald könnte die Stadt Lichtensteig die kleinste Gemeinde sein Es ist noch nicht lange her, da zählte das Toggenburg 19 eigenständige politische Gemeinden. Momentan sind es noch zwölf. Und weitere Fusionen sind ein Thema. Wird eine solche auch in Lichtensteig und Mosnang aktuell? Das sagen die Gemeindepräsidenten. Simon Dudle Jetzt kommentieren 20.01.2022, 12.00 Uhr

«Fusionitis» im Toggenburg: In den orangen Gebieten kommt es zu einer Fusion oder eine solche ist angedacht. Karte: sgt

Das Toggenburg geht einmal mehr einen eigenen Weg. Während Gemeindefusionen in den vergangenen Jahren im Kanton St.Gallen selten geworden sind, herrscht im Thur- und Neckertal weiterhin eine Art «Fusionitis». Im Neckertal steht per 1. Januar 2023 die zweite Fusion innerhalb von etwas mehr als einem Jahrzehnt an. Die Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und das bereits vereinigte Neckertal «heiraten». Die vereinigte Gemeinde Neckertal wird über 6000 Einwohnende zählen. Und im unteren Toggenburg nehmen Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg einen zweiten Anlauf hinsichtlich eines Zusammenschlusses, welcher per 2025 erfolgen könnte. Erst per 2013 hatten sich Bütschwil und Ganterschwil vereint. Im Falle einer Fusion würden rund 6700 Personen in der neuen Gemeinde wohnen.

Seit Beginn des Jahrhunderts sind bereits die damals eigenständigen Toggenburger Gemeinden Wildhaus, Alt St.Johann, Stein, Krummenau, Brunnadern, St.Peterzell, Mogelsberg, Krinau, Bütschwil und Ganterschwil in grösseren Verbunden aufgegangen.

Verwaltungsaufgaben regional gelöst

Und es stellt sich die Frage: Geht das muntere Fusionieren weiter? Wenn auch Hemberg (knapp 1000 Einwohnende), Oberhelfenschwil (gut 1200 Einwohnende) und allenfalls Lütisburg (rund 1600 Einwohnende) nicht mehr eigenständig sind, wäre plötzlich Lichtensteig die einwohner- und flächenmässig deutlich kleinste Gemeinde im Toggenburg. Die Frage einer Fusion liegt auf der Hand, zumal Lichtensteig nahezu mit Nachbar Wattwil zusammengewachsen ist. Dagegen spricht, dass die Gemeinde als einzige im Toggenburg Stadtrecht geniesst – trotz nur rund 1900 Bewohnenden. Zudem weht ein ganz eigener Geist durch die engen Gassen des Städtlis.

Auf eine mögliche Fusion mit Wattwil angesprochen, sagt Lichtensteigs Stadtpräsident Mathias Müller:

Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig. Bild: PD

«Eine Fusion ist nicht utopisch aber derzeit kein Thema. Lichtensteig hat eine eigenständige Positionierung sowie Identität und kann somit auch langfristig attraktiv sein.»

Man habe vor einigen Jahren zusammen mit der Bevölkerung die «Mini-Stadt-Strategie 2025» entwickelt. Diese werde nun vorangetrieben. Müller ergänzt, dass schon jetzt viele Verwaltungsaufgaben regional gelöst würden. «Wir sind zum Beispiel wieder eingetreten in die Sozialen Fachstellen oder die Berufsbeistandschaft, sind Teil der Pflegeheime der Region oder führen die Feuerwehr gemeinsam mit Wattwil.» Nicht utopisch sei der Zusammenschluss, weil man nicht wisse, wie sich die Zukunft entwickle. Aber man wisse aufgrund der Strategie, wohin die Reise bis Ende 2025 gehe.

Mosnang und die innere Fusion

Zumindest einwohnermässig ebenfalls zu den kleineren Gemeinden im Toggenburg zählt Mosnang mit knapp 3000 Bewohnenden. Eine Fusion ist derzeit kein Thema. Gemeindepräsident Renato Truniger sagt auf Anfrage:

Renato Truniger, Gemeindepräsident Mosnang. Bild: PD

«Der Gemeinderat möchte die Eigenständigkeit hegen, aber auch pflegen. Wir geniessen bewusst eine eigene Mosliger Mentalität und legen insbesondere Wert auf unsere lebendigen Aussendörfer.»

Diese Haltung könne zwar spezifische Mehrkosten verursachen wie aktuell bei den Schulhausneubauten in Mühlrüti und Libingen. Die Bevölkerung trage diese Grundhaltung aber mit. Truniger verspricht sich weder in strukturellen noch in personellen Bereichen grosse Synergiegewinne durch eine Fusion. Viele eher gäbe es Potenzial für eine innere Fusion, also ein Zusammenschluss der verschiedenen Wasser- und Elektroversorger in der Gemeinde. Konkret ist dies allerdings nicht.

