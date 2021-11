Fusion Vereinigung der Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg wird geprüft Der Gemeinderat Lütisburg und der Primarschulrat Lütisburg kommen einstimmig zum Schluss, eine Vereinigung mit der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil anzustreben und zu prüfen. Entsprechende Anfragen wurden sowohl vom Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil als auch vom Oberstufenschulrat BuGaLu positiv beantwortet. Eine Grundsatzabstimmung soll bereits im nächsten Jahr stattfinden. 30.11.2021, 09.46 Uhr

Im Lütisburger Gemeindehaus erhielt die Idee einer Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil erneut Aufwind. Bild: Beat Lanzendorfer

Bereits in den Jahren 2015/16 wurde eine Vereinigung der Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg thematisiert und geprüft, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Lütisburg. Im Verlaufe des Prozesses wurde damals auch die Gemeinde Oberhelfenschwil in das Projekt involviert. An der Grundsatzabstimmung im November 2016 hat die Bürgerschaft der Gemeinde Lütisburg die Prüfung der Vereinigung knapp abgelehnt.

In der Zwischenzeit hat sich die Gemeinde Oberhelfenschwil in Richtung Neckertal orientiert. Die neuerliche Prüfung einer Vereinigung der Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg biete vielseitige Chancen, schreibt die Gemeinde. Diese gelte es aus Sicht aller beteiligten Räte zu nutzen. Die wirtschaftlichen Vorteile stünden dabei nicht an erster Stelle.

Eine Einheitsgemeinde mit 6'600 Einwohnenden

Die angestrebte Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil-Lütisburg würde rund 6’600 Einwohnende zählen und eine reine Einheitsgemeinde bilden. Allein schon aufgrund der Grösse der Gemeinde dürfte man im Toggenburg und auch im Kanton St. Gallen noch mehr Gewicht erhalten, heisst es in der Mitteilung. Nebst der Stärkung der öffentlichen Verwaltung könnte die heute bereits enge Zusammenarbeit der Schulen weiter vertieft werden. Weiter würden sich die zu erwartenden Entschuldungsbeiträge des Kantons positiv auf die Finanzen der vereinigten Gemeinde auswirken.

Als nächster Schritt werden sich die Präsidien mit der Projektorganisation und dem zeitlichen Ablauf befassen. Danach werden die Ortsparteien sowie die gesamte Bevölkerung in das Projekt involviert. Es ist geplant, die Grundsatzabstimmung im Verlaufe des Jahres 2022 durchzuführen. (gk)