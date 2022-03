Bazenheider Kirchbürger sagen Ja zum Vereinigungsvertrag

Fusion Bazenheid segnet Vereinigungsvertrag der Kirchgemeinden ab Nächster Schritt auf dem Weg zum Zusammenschluss der katholischen Kirchgemeinden Kirchberg, Bazenheid und Gähwil: Bazenheid sagt ja zum Vereinigungsvertrag. Beat Lanzendorfer 22.03.2022, 16.00 Uhr

Joseph Koch, links, Präsident der katholischen Kirchenverwaltung, verabschiedete Markus Böni aus seinem Amt als Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Bild: Beat Lanzendorfer

Bald gibt es die drei katholischen Kirchgemeinden Bazenheid, Gähwil und Kirchberg als eigenständige Körperschaften nicht mehr.

An der Urnenabstimmung vom 31. Oktober 2021 sagten die Stimmberechtigten Ja zur Fusion der drei Konstrukte. Mit der Zustimmung zum Vereinigungsvertrag an den jeweiligen Kirchbürgerversammlungen wird ein weiterer Schritt vollzogen, an dessen Ende die Vereinigung der drei Kirchgemeinden mit Wirkung per 1. Januar 2024 steht.

Den Anfang machten am Montagabend die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Bazenheid. Kommende Woche folgen die Kirchbürgerversammlungen in Kirchberg und Gähwil.

Anschliessend ist der nächste Fixpunkt im Sommer eine Bürgerversammlung aller drei Kirchgemeinden, in der die gemeinsame Gemeindeordnung zur Abstimmung gelangt.

Überschuss statt Entnahme aus der Reserve

Nebst «Zustimmung zum Vereinigungsvertrag» mussten die Stimmberechtigten an der Bazenheider Kirchbürgerversammlung weitere Punkte auf der Traktandenliste abarbeiten. Dabei durften sie beim Jahresabschluss 2021 feststellen, dass statt einer budgetierten Entnahme aus der Reserve ein Überschuss von gut 165'000 Franken resultierte.

Die Rechnung 2022 sieht bei einem unveränderten Steuerfuss von 26 Prozent ein ausgeglichenes Budget vor. Dies auch deshalb, weil an den kirchlichen Gebäuden keine grösseren Sanierungen vorgesehen sind.

Die Kirchbürgerversammlung fand für einmal nicht im Pfarreizentrum, sondern in der Pfarrkirche statt. Bild: Beat Lanzendorfer

Am Ende der Versammlung wurde Markus Böni von Joseph Koch, Präsident der Kirchenverwaltung, offiziell aus seinem Amt als Präsident der Geschäftsprüfungskommission verabschiedet. Er übte die Tätigkeit rund ein Dutzend Jahre aus, musste wegen seines Wohnsitzwechsels nach Wil aber aus dem Amt ausscheiden.

Wegen der baldigen Vereinigung der drei Kirchgemeinden wurde in Absprache mit dem Bistum darauf verzichtet, das Amt nochmals neu zu besetzen. Die Versammlung fand für einmal nicht im Pfarreizentrum, sondern in der Pfarrkirche statt.