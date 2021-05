Fusion Aus drei mach eins: In einem Monat wird über die Einheitsgemeinde Neckertal abgestimmt Die Politischen Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal arbeiten an einer Fusion. Am 13. Juni stimmen die Wähler darüber ab. Im Vorfeld fand eine virtuelle Informationsveranstaltung mit rund 40 Teilnehmern statt. Christoph Heer 11.05.2021, 15.19 Uhr

So soll das Wappen der Einheitsgemeinde Neckertal aussehen. Bild: PD

Die Zuständigen der Fusion betonten an der virtuellen Information vom Montagabend, dass nach einem Zusammenschluss zwölf dörfliche Gemeinschaften bestehen bleiben und dies ohne eigentliches Zentrum. Toni Hässig, Gemeindepräsident Oberhelfenschwil, erläuterte, dass es so keine Bevorzugung einzelner gibt. «Über die gesamte Infrastruktur muss aber nach dem Fusionsbeschluss noch befunden werden. Fest steht hingegen, dass das Gemeindehaus in Mogelsberg die Verwaltung beherbergen wird.»