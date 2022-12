Fusion 42 Stimmen benötigte man, 43 Stimmen erhielt man: Die Vereine Spitex Oberes und Mittleres Toggenburg fusionieren Die Mitglieder der Spitex Oberes Toggenburg genehmigen die Fusion mit der Spitex Mittleres Toggenburg. Gerade einmal eine Stimme sorgte für das Ja zur Fusion. Adi Lippuner 01.12.2022, 12.00 Uhr

Ernst Jörin führt aus, weshalb er die Fusion ablehnt und auf Kooperation setzen will. Bild: Adi Lippuner

Der Aufmarsch zur ausserordentlichen Mitgliederversammlung der Spitex Oberes Toggenburg war am Mittwochabend beachtlich: 68 Personen, davon 56 Stimmberechtigte, fanden sich in der «Brauerei» in Neu St.Johann zum wegweisenden Entscheid für den Verein ein.