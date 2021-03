Fürstenland/Toggenburg Anmeldung erforderlich: Corona-Schnelltests werden seit kurzem auch in Apotheken in der Region angeboten Im Fürstenland und im Toggenburg führen insgesamt fünf Apotheken Corona-Schnelltests durch. Seit dem 15. März zahlt der Bund bei symptomlosen Personen einen Test die Woche. Die Apotheken verlangen aber von den Testwilligen eine Anmeldung. Schnelltests bei Personen ohne Symptome sollen helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Martin Knoepfel 25.03.2021, 05.00 Uhr

Corona-Schnelltest im Spätherbst 2020 in einer Apotheke. Die Apotheke befindet sich nicht in der Region. Bild: Bruno Kissling

Seit dem 15. März zahlt der Bund neu auch Corona-Schnelltests bei Personen, die keine Symptome haben. Bezahlt wird maximal ein Test pro Woche. Das kommt einer Änderung der Teststrategie gleich. Die Änderung betrifft unter anderem Personen, die einen Test wollen, damit sie eine Auslandreise unternehmen können, beispielsweise zu Ostern.

Testwillige sollen sich laut Internetauftritt des Kantons in erster Linie an ihren Hausarzt wenden oder an diejenigen Apotheken, die solche Schnelltests anbieten. Wer keinen Hausarzt habe oder an den Wochenenden dringend einen Test benötige, könne sich auch an die Schwerpunktpraxen wenden, heisst es weiter.

Strenge Vorschriften des Kantons

Apotheken, die Corona-Schnelltests durchführen, müssen laut kantonaler Vorschrift hohe Anforderungen durchführen. Das verunmöglicht es einigen Apotheken, zu testen. Zum Beispiel müssen die Tests in einem von der Apotheke abgetrennten Raum durchgeführt werden, damit die Testkandidaten nicht auf die übrigen Kunden treffen.

Wie ist nun die Testoffensive in der Region angelaufen? Diese Zeitung fragte bei Apotheken in der Region nach, die solche Corona-Schnelltests durchführen. Im Toggenburg ist das die Apotheke Bütikofer in Wattwil.

Wattwil: Bis zu 40 Tests pro Tag

Ernst Bütikofer ist Inhaber der Apotheke in Wattwil. Er sagt, die Nachfrage nach solchen Tests sei seit dem 15. März etwas gestiegen. Er informiere Testwillige allerdings darüber, dass die Corona-Schnelltests für Personen ohne Symptome nicht so gut geeignet seien. Der Grund: Die Tests reagierten am besten vier bis fünf Tage nach einer Ansteckung. Wenn man zum Beispiel einen Tag nach der Ansteckung einen Schnelltest machen lasse, sei dieser negativ.

Die Apotheke sei zudem mit Coronatests von Personen mit Symptomen gut ausgelastet, sagt Ernst Bütikofer. Es würden bis zu 40 Tests pro Tag durchgeführt. Seit dem 15. März habe man rund 14 Personen verzeichnet, die ein positives Testergebnis hatten. Alle hatten laut Ernst Bütikofer aber auch Symptome.

Samstags sind 20 Tests möglich

Auch die Löwen-Apotheke in Wil hat schon seit dem Spätherbst des letzten Jahres Corona-Schnelltests durchgeführt und positive Ergebnisse verzeichnet. Seit dem 15. März sei die Nachfrage nach solchen Tests gestiegen, während die Inzidenz abgenommen habe. Das hat Geschäftsführerin Joëlle Kenel festgestellt.

Die Löwen-Apotheke sei bezüglich Tests jeden Tag ausgebucht. Unter der Woche würden 15 und samstags 20 Tests pro Tag durchgeführt. Die positiven Testergebnisse seit dem 15. März habe man aber nicht separat erfasst.

Ziel ist, Infektionsketten früh unterbrechen

Als Ziel der neuen Teststrategie nannte der Bundesrat, 40 Prozent der mobilen Bevölkerung einmal pro Woche zu testen. Damit sollen Personen, die das Coronavirus in sich tragen, aber keine Symptome zeigen, gefunden werden. Das soll helfen, Infektionsketten so früh als möglich zu unterbrechen. Coronatests, die man selber vornehmen kann, sind in der Schweiz bisher keine zugelassen.

Wenn man nicht unter Symptomen leidet und man beim Corona-Schnelltest ein «positiv» als Ergebnis erhält, heisst das, dass man wahrscheinlich das Coronavirus in sich trägt. Allerdings muss man den Schnelltest in diesem Fall noch durch einen PCR-Test überprüfen lassen. Bei Personen, die Symptome aufweisen und ein «positiv» im Schnelltest bekommen, entfällt der PCR-Test. Wie bisher werden auch künftig Coronatests, die ein Arzt anordnet, durchgeführt.

Testmöglichkeiten in Apotheken und Schwerpunktpraxen

In der Region führen fünf Apotheken Corona-Schnelltests durch. Es handelt sich um die Ameisen-Apotheke in Flawil, die Apotheke Dr. Bütikofer in Wattwil sowie um die Löwen-, die Medbase- und die Toppharm-Apotheke. Diese drei befinden sich in Wil. Alle Apotheken in der Region, die Corona-Schnelltests durchführen, verlangen eine Anmeldung, entweder per Telefon oder über ein elektronisches Formular.

Die Schwerpunktpraxen führen ebenfalls Corona-Schnelltests durch. Man findet sie unter anderem in der Stadt Wil (Praxis am Klosterweg und Praxis Ralph Aschwanden) sowie in Degersheim (Ärztezentrum), Flawil (Praxis Petra Weis), Lichtensteig (Praxis Daniel Nützi), Nesslau (Ärztehaus Wiese), Uzwil (Gemeinschaftspraxis Zahnershueb) und Wildhaus (Arztpraxis Churfirsten).