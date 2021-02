Für Fussgänger wird’s in Hemberg sicherer Die Kantonspolizei St. Gallen gibt grünes Licht, um die Höchstgeschwindigkeit auf Teilabschnitten der Urnäscher- und der Bomenstrasse auf dem Gemeindegebiet von Hemberg von 80 auf 60 km/h zu reduzieren. Im Weiler Lemberg gilt neu Tempo 50 km/h. Urs M. Hemm 24.02.2021, 17.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Kurven und schlecht einsehbare Bereiche, Liegenschaften, die direkt an der Strasse gebaut sind: Das führt beim Befahren oder Verlassen der Strasse zu unübersichtlichen, teils gar gefährlichen Situationen. Und die sind den Anwohnerinnen und Anwohnern ein Dorn im Auge.

Vor allem aber die Sorge um die Sicherheit von Radfahrern, Wanderern und insbesondere von Schülerinnen und Schülern, deren Schulweg entlang der Urnäscher- und der Bomenstrasse führt, bewegte viele Bürgerinnen und Bürger dazu, zu handeln.

Christian Gertsch, Gemeindepräsident Hemberg. Bild: Anna Tina Eberhard

Im Jahr 2018 traten Anwohnerinnen und Anwohner der beiden Strassen und des Weilers Lemberg mit dem Anliegen an den Gemeinderat Hemberg heran, die Verkehrssituation sicherer zu machen und eine Temporeduktion von 80 auf 60 km/h, im Weiler Lemberg sogar auf 50 km/h, zu prüfen. Entsprechende, von der Gemeinde in Auftrag gegebene Gutachten, bestätigten die Beobachtungen der Betroffenen und stützten das Anliegen.

In Kenntnis aller Argumente entschied nun die Kantonspolizei St.Gallen als zuständige Instanz, für die Anliegen der Gemeinde und den Anwohnenden und erlässt die vorgeschlagenen Temporeduktionen. Gegen die Verfügungen kann bis zum 15. März Rekurs erhoben werden. Nach Ablauf dieser Frist und mit dem Aufstellen der Signalisation treten die Geschwindigkeitsbeschränkungen in Kraft.

Auch die Dorfzentren sollen sicherer werden

«Der Gemeinderat und ich, wir freuen uns natürlich über den positiven Bescheid der Kantonspolizei, weil es die Verkehrssicherheit für alle Beteiligten erhöht, was uns ein grosses Anliegen ist», sagt der Hemberger Gemeindepräsident Christian Gertsch.

In Hemberg soll vor der evangelischen Kirche eine grossflächige Farbmarkierung angebracht werden. Bild: urs M. Hemm

Es sei ihnen bewusst, dass die nicht durchgängige Temporegulierung für Automobilisten ärgerlich sein könne. «Zum einen aber bringt diese Lösung mehr Sicherheit auf den Strassen unserer Gemeinde. Zum anderen wollten wir uns an die rechtliche Grundlage halten, die nicht anfechtbar ist. So haben wir – vorausgesetzt es kommen keine Einsprachen – gute Lösungen gefunden, die schnellstmöglich Inkrafttreten können», sagt Christian Gertsch.

Dass die beschlossenen Temporeduktionen bald wirksam sein werden, ist für ihn keine Frage.

«Die Gemeinde hat die Anliegen der Bevölkerung aufgenommen und diese durch private Spezialisten prüfen und durch die Polizei genehmigen lassen. Viel Spielraum für Einsprachen gibt es da nicht mehr.»

Jedoch nicht nur in den Aussenbereichen der Gemeinde, sondern auch in den Zentrumsdörfern Hemberg und Bächli soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. «An einer Informationsveranstaltung im Januar 2019 wurde dem Gemeinderat bewusst, dass eine durchgehende 30er-Zone bei der Bevölkerung nicht, oder noch nicht, erwünscht ist», sagt Christian Gertsch. Es gebe daher verschiedene Massnahmen, die diskutiert würden, um vor allem die Schulwege sicherer zu machen.

«Entschieden ist – vorausgesetzt der Zustimmung der Bevölkerung für das Budget 2021 an der Urnenabstimmung vom 11. April – dass wir auf den Hauptkreuzungen in Hemberg und Bächli Markierungen einbauen. Die grossflächigen Markierungen sollen die Verkehrsteilnehmer auf mögliche Gefahren aufmerksam machen und sie dazu bewegen, ihr Tempo zu verlangsamen.»

Eine Farbmarkierung ist auch hier in Bächli geplant. Sie soll Verkehrsteilnehmer zum Abbremsen animieren. Bild: Urs M. Hemm

In Hemberg soll zudem die Scherbstrasse in Fahrtrichtung Zentrum verschmälert werden, indem gegenüber der katholischen Kirche eine Trottoirverbreiterung realisiert wird. Diese verhindere das Kreuzen von Fahrzeugen, was das Tempo merklich reduziere. Christian Gertsch sagt:

«Aus Richtung Wattwil wirkt die Strassenverengung beim Restaurant Löwen bereits dahingehend, dass die Verkehrsteilnehmer, Auto- wie auch Motorradfahrer, weg vom Gas gehen.»

In Bächli müsse bei der Zufahrt auf die Kreuzung ohnehin abgebremst werden, sodass dort zurzeit, ausser der Strassenmarkierung, keine weiteren Massnahmen geplant seien. «Wirken diese Massnahmen jedoch nicht, müssten andere Wege in Betracht gezogen werden», sagt Gertsch.

Quo Vadis Postautowendeplatz?

Noch keine finale Lösung wurde beim neuen Wendeplatz für das Postauto gefunden – zumindest offiziell. Gemeindepräsident Christian Gerts verrät lediglich, dass der Gemeinderat daran sei, eine nachhaltige Lösung zu erarbeiten und, dass diesbezüglich Gespräche geführt würden. «Ich bin davon überzeugt, dass wir auch hier eine, für alle gangbare Lösung finden werden.»