Für den FC Wattwil Bunt kommt es knüppeldick – Spiel und Spieler verloren Der Toggenburger Zweitligist verabschiedet sich durch ein unnötiges 1:2 gegen das gleichklassige St.Margrethen aus dem Cupwettbewerb – zudem scheiden Seferi und Britt verletzt aus. Raphael Dort 16.08.2020, 07.01 Uhr

Neuzugang Haxhi Shala (vorne rechts) war einer der Wattwiler Aktivposten. Allerdings liess er eine Grosschance kurz vor der Pause ungenutzt und verschoss nach dem Seitenwechsel einen Handelfmeter. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach dem Sieg im Elfmeterschiessen gegen den FC Arbon am 8. August, folgte am Samstag bereits die zweite Cuppartie. Neuerlich traf der FC Wattwil Bunt auf ein Team aus der 2.Liga. Der FC St.Margrethen reiste an und sollte abermals ein richtiger Härtetest vor dem Meisterschaftsstart darstellen.