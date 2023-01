Schneemangel im Toggenburg: Wandern und biken statt skifahren

Frühlingshafte Temperaturen Es grünt so grün: Wandern, biken und ein klein wenig skifahren im Obertoggenburg – ein Augenschein So warm war der Jahreswechsel noch nie. Das bekommen vor allem die Wintersport-Destinationen zu spüren. Ein Blick ins Obertoggenburg, wo am Neujahrstag nur wenige ans Skifahren dachten. Simon Dudle 01.01.2023, 20.31 Uhr

Das Wetter spielt verrückt: Während man im Mai des Jahres 2021 vom Chäserrugg bis zum Iltios auf knapp 1350 Meter über Meer runterwedeln konnte, so ist nun mitten im eigentlichen Winter fast nicht an Skifahren und Snowboarden zu denken. Der Schlepplift auf dem Chäserrugg steht still, weil es schlicht zu wenig Schnee hat. Über Silvester und Neujahr konnte am Chäserrugg überhaupt nicht skigefahren werden. Kein Wunder, bei Temperaturen im zweistelligen Plus-Bereich selbst auf dem Iltios.

Und trotzdem waren am Neujahrstag im Obertoggenburg einige Wintersportler unterwegs, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Denn einige Anlagen waren in Betrieb. In Alt St. Johann konnte etwa der Ruestel-Hang befahren werden, und eine schmales Schneeband wurde bis zur Alp Sellamatt gezogen. Und unten in Alt St.Johann waren die beiden Ponylifte im Kinderland dank Kunstschnee in Betrieb. In Wildhaus war zwar der oberste Lift am Gamserrugg - genau wie am Chäserrugg - ebenfalls wegen Schneemangels ausser Betrieb, dafür konnte zwischen der Gamsalp und dem Oberdorf gefahren werden.

Immerhin der Kunstschnee bei der Alp Sellamatt dürfte noch einen Moment halten. Bild: Deborah Rutz

Wenn Biker und Skifahrer sich treffen

Doch wirklich viele Wintersportlerinnen und Wintersportler zog es am ersten Tag des neuen Jahres nicht auf die Piste. Dafür kam es auf gewissen Pisten zu Begegnungen der speziellen Art, etwa zwischen Skifahrern und Wanderern - und selbst ein Mountainbiker querte auf der Wildhauser Seite eine Piste.

Der Winter ist selbst im Obertoggenburg dieser Tage ziemlich weit weg - und ein echter Wintereinbruch vorderhand nicht in Sicht. Und das ausgerechnet in einer der wichtigsten Phasen des Jahres für den Wintertourismus.