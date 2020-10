Interview «Froh, dass diese Phase vorbei ist» – Dennoch wäre die Oberstufe Necker für einen zweiten Coronalockdown gerüstet Als neuer Schulleiter der Oberstufe Necker hatte Martin Holenstein aufgrund des Lockdowns einen intensiven Start. Zu seiner wichtigsten Aufgabe in den nächsten Monaten zählt er die Digitalisierung an seiner Schule. Urs M. Hemm 01.10.2020, 17.14 Uhr

Martin Holenstein, Schulleiter der OS Necker, wird sich vor allem mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen müssen. Bild: Urs M. Hemm

Dass er aus der Wirtschaft kommt und unter anderem Erfahrung als Lehrlingsbetreuer mitbringt, sieht Martin Holenstein als grossen Vorteil. Der neue Schulleiter der Oberstufe Necker könne mit diesem Hintergrund die Lernenden optimal auf das Berufsleben vorbereiten. Als Herausforderung für die Zukunft nennt er vor allem den Bereich Digitalisierung an seiner Schule.

Ihr Vorgänger, Werner Höller, war während zehn Jahren Schulleiter der OS Necker und hat die Schule geprägt. Ist das eine Bürde oder sehen Sie es als Chance, frischen Wind in die Oberstufe zu bringen?

Martin Holenstein: Ich sehe es sicherlich als Chance. Viel frischen Wind werde ich jedoch nicht bringen. Ich möchte primär den Weg weiter gehen, den Werner Höller in den vergangenen Jahren verfolgt hat und das weiter aufbauen, was er angefangen hat. Es gibt vereinzelte Punkte, die ich allenfalls anpassen möchte, grosse Umwälzungen wird es jedoch nicht geben. Werner Höller hat eine sehr gute Vorarbeit geleistet.

Sie haben die Schulleitung mitten in der Coronakrise übernommen. Wie haben Sie die ganze Situation erlebt?

Es war eine intensive Zeit. Noch am Freitag glaubte niemand so wirklich daran, dass am Montag der Lockdown kommen würde. Unser Glück war dann aber, dass einige in unserem Team sehr informatikaffin sind und so die Umstellung in kurzer Zeit einigermassen reibungslos stattgefunden hat. Danach ging es neben dem Versenden von Aufgaben hauptsächlich darum, wer und in welcher Form Unterstützung benötigt, sei im technischen oder dann im schulischen Bereich. Schliesslich hatten sich die Abläufe gut eingespielt. Dennoch sind wir alle froh, dass diese Phase vorbei ist.

Wird diese Krise den Schulbetrieb in gewissen Punkten nachhaltig beeinflussen?

Obwohl wir jetzt weniger auf dem elektronischen Weg arbeiten, wird uns das weiterhin beschäftigen. Sei es, dass wir auf elektronischem Weg Hausaufgaben aufgeben oder dass wir vermehrt auch im Unterricht auf die Benützung von Tablets zurückgreifen werden. Das langfristige Ziel ist, alle Schülerinnen und Schüler damit ausrüsten zu können. Zudem haben wir entschieden, dass bereits die Erstklässler auf Medien wie Teams oder OneNote geschult werden, damit, sollte es noch einmal zu einem Lockdown kommen, alle dafür gerüstet sind.

Die geplante Gemeindefusion von Neckertal, Hemberg und Oberhefenschwil beinhaltet auch die Inkorporation der drei Schulgemeinden in diesem Gebiet. Was erhoffen Sie sich für die Oberstufe Necker aus diesem Prozess?

Zuerst hoffe ich sicherlich einmal, dass der Schulstandort der Oberstufe hier in Necker erhalten bleibt. Dann wünsche ich mir eine gute Zusammenarbeit auf der Ebene Schulleitung zwischen den Schulen, besonders mit dem Oberen Neckertal und ihrer Oberstufe, aber auch auf Stufe Primarschule. Ich denke, dass hier noch einiges an Potenzial liegt.

Die Organisation der neuen Schule sieht die strategische Führung bei einer Schulkommission, während die operativen Entscheide bei einer Leitung Volksschule und der Schulleiterkonferenz liegen. Ist das eine sinnvolle Lösung?

Wenn der Leiter Volksschule idealerweise einen pädagogischen Hintergrund hat und weiss, was wir Schulleiter benötigen, kann es durchaus eine sinnvolle Lösung sein, die jedoch sehr personenabhängig ist. Offen ist allerdings, wie weit die Kompetenzen der Schulleiterkonferenz reichen.

Welches sind im operativen Bereich die grossen Herausforderungen in den kommenden Jahren?

Die Digitalisierung wird uns sicher über längere Zeit beschäftigen. Hier wird es vor allem darum gehen, in welcher Zeit wir alle Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden Geräten ausrüsten und wie wir diese finanzieren können. Ein weiteres Thema, über das wir diskutieren müssen, ist die Tagesstruktur.

Als Vorteile einer Fusion werden der Einsatz von Lehrpersonen an verschiedenen Schulen sowie einfachere Vertretungslösungen im Krankheitsfall genannt. Ist das ein Gewinn oder geht damit die Identifikation mit dem «Stammschulhaus» verloren?

Wir haben bei uns schon jetzt Lehrpersonen, die an zwei Schulhäusern arbeiten. Für die Betroffenen ist diese Situation nicht einfach. Sie sind an beiden Schulen irgendwie dabei, aber doch nicht richtig. Zudem müssen sie versuchen, das Wesentliche an beiden Schulen mitzubekommen, was bisweilen ein grosser Aufwand ist. Grundsätzlich befürworte ich deshalb eher, dass Lehrpersonen, zumindest gewisser Fächer, nur an einem Ort sind. Im Musik- oder Sportunterricht hingegen kann das Arbeiten an verschiedenen Schulen hinsichtlich eines höheren Pensums von Vorteil sein. Skeptisch bin ich auch, was das Angebot gemeinsamer Wahlfächer betrifft. Der organisatorische Aufwand hinsichtlich Stundenplanplanung und Transport der Schüler scheint mir dafür einfach zu gross. Vorstellbar ist so ein gemeinsames Wahlfachangebot für mich nur, wenn es sich lediglich um einzelne Schüler handelt.

Gibt es Projekte, die Sie demnächst noch umsetzen wollen?

Ein Schwerpunkt wird die Beurteilung sein, die auf das nächste Schuljahr neu eingeführt wird. In der Primarschule wird es dann nur ein Jahreszeugnis geben. Zudem wurde die Vorgabe für die Beurteilungsgespräche beim Übertritt in die Oberstufe überarbeitet. Neu wird auch sein, dass es keine Arbeitsnoten mehr im Zeugnis haben wird. Schulnoten hingegen wird es weiterhin geben.