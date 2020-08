Friedliches Duell ums Gemeindepräsidium von Wildhaus-Alt St.Johann: Herausforderer Renato Pedrolini und Amtsinhaber Rolf Züllig brachten unterschiedliche Betrachtungsweisen ans Licht Vor den Gesamterneuerungswahlen am 27. September stellte sich die Kandidierenden in Wildhaus-Alt St.Johann vor. Es gibt viele Kampfwahlen, sowohl ums Gemeindepräsidium als auch ums Schulpräsidium und um den Gemeinderat bewerben sich mehr Kandidierende als Sitze offen sind. Adi Lippuner 18.08.2020, 11.56 Uhr

Renato Pedrolini (links) fordert Amtsinhaber Rolf Züllig in den Wahlen zum Gemeindepräsident heraus. Bild: Adi Lippuner

Der amtierende Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St. Johann Rolf Züllig und sein Herausforderer Renato Pedrolini, beide parteilos, haben sich am Montagabend dem Publikum und den Fragen der Moderatoren gestellt. Der Grossaufmarsch in der Mehrzweckhalle Chuchitobel zeigte, dass die Bevölkerung wissen will, wer in Zukunft für die Geschicke der Gemeinde verantwortlich sein wird.