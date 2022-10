Der FC Bazenheid besiegt Dardania SG locker

Regionalfussball Freude und Frust beim FC Bazenheid: 4:1-Sieg gegen Dardania SG, nachträgliche Forfaitniederlage gegen Rapperswil-Jona 2 Vor einer Woche feierte der FC Bazenheid mit dem 5:0 bei Rapperswil-Jona 2 den ersten Saisonsieg. Weil mit Pietro Scardanzan allerdings ein Spieler zum Einsatz kam, dessen Name auf der Spielerliste nicht aufgeführt war, verlieren die Toggenburger nachträglich 0:3 Forfait. Trotz Frust gab es am Samstag einen ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen Dardania SG. Beat Lanzendorfer 01.10.2022, 21.43 Uhr

Fadil Goli (links) zeigte eine gute Leistung und gehörte bei den Bazenheidern zu den Torschützen. Bild: Beat Lanzendorfer

So nahe liegen Freude und Frust zusammen. Vor einer Woche zeigten die Bazenheider nach dem mässigen Saisonstart gegen Rapperswil-Jona 2 eine starke Reaktion und fertigten den Aufsteiger verdient mit 5:0 ab.

Der Ärger stellte sich wenige Tage später ein. Weil Pietro Scardanzan im Verlaufe der Partie zum Einsatz kam, auf der Spielerliste aber nicht aufgeführt war, werden den Bazenheidern die gewonnenen drei Punkte wieder abgezogen.

Statt nach dem 4:1-Sieg gegen Dardania SG erstmals die Abstiegsplätze zu verlassen, verbleiben die Alttoggenburger unter dem Strich.

Trainer glaubt an seine Mannschaft

Für Trainer Daniel Bernhardsgrütter ist der Fehler zwar ärgerlich, trotzdem sieht er Licht am Horizont: «Wir kommen gemeinsam aus dieser Situation. Gegen Rapperswil-Jona 2 und Dardania SG haben wir innert einer Woche neun Tore geschossen, ich denke, jeder hat gesehen, zu was wir fähig sind. Meine Mannschaft lässt sich durch die Forfaitniederlage nicht aus dem Tritt bringen.»

Dass dem so ist, zeigte sie gegen Aufsteiger Dardania SG speziell in der ersten Halbzeit. Nach einem etwas harzigen Start, in dem sich die Defensive durch einige ungenaue Zuspiele mehrmals selber in Bedrängnis brachte, schaltete das Heimteam einen Gang höher. Nun wirkten die Gäste teilweise überfordert und waren mit dem 4:0 zur Pause noch gut bedient.

Schiedsrichter aberkennt Elfmetertor

Den Torreigen eröffnete nach acht Minuten Pentrelli, der ein schönes Zuspiel von Dodes zum 1:0 vollendete. Zehn Minuten später schoss Roth das 2:0. Eine kuriose Szene ereignete sich zwei Minuten später. Nach einem Foul an Cakir zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt.

Pentrelli verwandelte souverän zum vermeintlichen 3:0. Weil er aus Sicht des Unparteiischen den Anlauf aber verzögerte, wurde der Treffer aberkannt. Wenig später erzielten die Bazenheider trotzdem das dritte Tor. Goli schob nach schöner Einzelleistung zum 3:0 ein. Als der Schiedsrichter kurz vor der Halbzeit erneut auf den Elfmeterpunkt zeigte, schnappte sich Captain Ott den Ball und markierte das 4:0.

Anschlusstreffer erst in der Nachspielzeit

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Bazenheid schaltete zwei Gänge zurück und tauchte nur noch vereinzelt gefährlich vor dem gegnerischen Torhüter auf. Aufsteiger Dardania SG konnte davon aber nicht profitieren und blieb zumeist harmlos. Das 4:1 durch Canoski in der Nachspielzeit war reine Makulatur.

Unter dem Strich waren die Alttoggenburger die klar bessere Mannschaft. Kann die Leistung der letzten zwei Spiele konserviert werden, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, wann die Toggenburger den Abstiegsplatz in der 2. Liga Inter verlassen.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.