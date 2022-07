Freizeitangebot «Preisdifferenzen sind nicht gerechtfertigt»: SP ärgert sich über die hohen Eintrittspreise der Badi Wattwil Die SP Wattwil kritisiert die gestiegenen Eintrittspreise der Badi. Das Angebot gehöre zum Service public und soll vor allem für Kinder gratis sein und über die Steuern finanziert werden. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Die Badi Wattwil wurde im Juni nach einer Grundsanierung wiedereröffnet – gleichzeitig wurden die Eintrittspreise erhöht. Bild: Christoph Heer

Es ist Sommerferienzeit, die Temperaturen sind schon hoch und die nächste Hitzewelle rollt an. Gleichzeitig herrscht Chaos an den Flughäfen und der tägliche Stau am Gotthard macht auch nicht Lust auf Ferien im Süden. Eine Alternative wären da Ferien zu Hause und der tägliche Gang in die Badi, um Abkühlung zu suchen. Wenn dann die Eintrittspreise nicht zu hoch wären.

Genau dies kritisiert die SP Wattwil in einem Schreiben und wirft dem Wattwiler Gemeinderat darin vor, die Eintritts- respektive Abopreise nach der Eröffnung der umgebauten Badi Wattwil unverhältnismässig erhöht zu haben.

Badi gehöre zum Service public

In der Medienmitteilung werden explizit die Preise zwischen den Badis Wattwil und Lichtensteig verglichen. Während Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren in Lichtensteig lediglich 25 Franken für ein Saisonabonnement bezahlen müssen, kostet das Saisonabo für die gleiche Altersklasse in Wattwil das Doppelte, also 50 Franken.

Ähnlich verhält es sich mit dem Preis für ein Saisonabonnement für Lernende und Studierende. Müssen diese in Lichtensteig 40 Franken bezahlen, kostet das Abo in Wattwil 70 Franken. Gegenüber dem Vorjahr hat Wattwil die Preise je Abo um je zehn Franken erhöht.

«Für die SP Wattwil sind diese Preisdifferenzen nicht gerechtfertigt», schreibt die Partei. Patrizia Amaechi von der SP Wattwil sagt: «Wir sind ganz klar der Meinung, dass die Badi zum Service public gehört. Sie ist ein Ort der Begegnung, vor allem für Kinder und Jugendliche aus allen Gesellschaftsschichten. Wo haben sie sonst einen so niederschwelligen Zugang zu Bewegung, frischer Luft und sozialen Kontakten?»

Freier Eintritt für Schulkinder gefordert

Die SP Wattwil fordert in ihrem Schreiben, gerade auch mit Blick auf Familien, bei denen das Budget für Badeferien im Ausland nicht ausreicht, eine Senkung der Eintrittspreise.

Joel Müller, SP Wattwil Bild: Anna Tina Eberhard

Für Joel Müller von der SP Wattwil wären Preise wie in Lichtensteig vertretbar. Zudem sagt er: «Unser Nachbardorf Lichtensteig hat es vorgemacht und allen Schulkindern ein Saisonabo geschenkt. Dies wäre auch in Wattwil wünschenswert», so Joel Müller. Man müsse auch festhalten, dass es immer mehr Städte gebe, in denen der Eintritt in die Badi kostenlos sei.

Das Mindeste wäre, so Joel Müller, wenn zumindest Schulkinder freien Eintritt in die Badi hätten. «Sie spielen, sie bewegen sich und es würde vor allem für Familien eine grosse Entlastung bringen», sagt er. Die Sanierung der Badi sei durch Steuergelder ebendieser Familien finanziert worden, sodass sie jetzt auch davon profitieren dürften. Gleichwohl müsste der Unterhalt und Betrieb der Badi von der öffentlichen Hand getragen werden. Joel Müller sagt:

«Eine Badi muss nicht gewinnorientiert betrieben werden, sie muss für die Menschen da sein.»

Die Gemeinde Wattwil hatte laut Ratsschreiber Roger Meier bis vor kurzem keine Kenntnis vom Schreiben der SP Wattwil und der Gemeinderat könne infolgedessen zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellung nehmen. «Das wäre unseriös», sagt Roger Meier. «Wir werden aber baldmöglichst eine Stellungnahme verfassen.»

