Metallbauer schweissen fürs Landschaftskonzept Neckertal

Freiwilligeneinsatz Natur und Handwerk verbinden: Metallbaukonstrukteure schweissen und schwitzen fürs Landschaftskonzept Neckertal Angehende Metallbaukonstrukteure der Baugewerblichen Berufsschule Zürich fertigen Infotafeln für das Landschaftskonzept Neckertal. Während die einen in der Werkstatt sägen, schrauben und schweissen, mähen und rechen die anderen in der Nähe der Alp Wimpfel bei Ebersol eine Rietwiese. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 21.09.2021, 12.00 Uhr

Alessia (links) und Leonie, Lernende an der Baugewerblichen Berufsschule Zürich, fertigen im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes Infotafeln für das Landschaftskonzept Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

Für Sandra Gerlach, Koordinatorin für Umwelteinsätze beim Landschaftskonzept Neckertal (LKN), ist es ein spezielles Projekt. Für einmal begleitet sie einen Freiwilligeneinsatz nicht nur in der freien Natur, sondern auch in einem metallverarbeitenden Betrieb. «Wir erhielten über arbeitseinsatz.ch eine Anfrage der Baugewerblichen Berufsschule Zürich, ob wir Interesse daran hätten, im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes auch etwas mit Metall zu machen», sagt sie.

Anfangs seien sie mit dieser Anfrage ein wenig überfordert gewesen, da Metall doch sehr weit weg von dem sei, wofür das LKN stehe. «Nach längerem Überlegen wurde uns jedoch bewusst, dass wir im ganzen Projektgebiet keine einzige Infotafel haben, sondern Informationen über unsere Arbeit nur im Internet, via Flyer oder Zeitungsartikel zur Verfügung stellen.»

Mit dieser Idee im Kopf schien die Anfrage plötzlich nicht mehr so abwegig, doch musste zuerst noch ein Betrieb in der Region gefunden werden, in dessen Werkstatt die Tafeln hergestellt werden können.

Ein Aufwand, der sich lohnt

Die Suche führte Sandra Gerlach schliesslich zur Metallraum AG in Lütisburg Station und zu deren Leiter Metallbau Matthias Zwyssig, der sich schnell mit der Idee anfreunden konnte. Da sie erst kürzlich in einen Neubau im Lerchenfeld umgezogen seien, sei das Bereitstellen von entsprechenden Arbeitsplätzen kein Problem.

Michael Meuwly, Berufsschullehrer und Fachgruppenleiter Metallbau an der Baugewerblichen Berufsschule Zürich, Sandra Gerlach, Koordinatorin für Umwelteinsätze beim Landschaftskonzept Neckertal, sowie Matthias Zwyssig, Leiter Metallbau bei der Metallraum AG in Lütisburg Station (von links), studieren die Pläne für die Infotafeln. Bild: Urs M. Hemm

Ausserdem sagt er: «Betriebe wie wir leben von gut ausgebildetem Nachwuchs. Daher kann man sich nicht nur immer über den Fachkräftemangel beschweren, sondern muss auch aktiv werden und Zeit und Geld investieren, wenn sich wie in diesem Fall die Gelegenheit dazu bietet.»

Zudem sei es für sie interessant, in Zusammenarbeit mit der Baugewerblichen Berufsschule ein solches Projekt auszuarbeiten, obwohl die Planung und die Beschaffung des Materials etliche Arbeitsstunden gekostet hätten.

«Gelohnt hat sich der Aufwand aber allemal, da das investierte Geld direkt bei den Auszubildenden ankommt und nicht irgendwo in einem Fonds versickert.»

Jedoch ganz aus Uneigennützigkeit würden sie das Projekt nicht unterstützen, sagt Matthias Zwyssig. «Es ist auch eine gute Werbung für die Firma. Für uns ist es wichtig, das angehendes Fachpersonal uns als Firma und als Arbeitgeber kennen lernt. Im Rahmen eines solchen Projekts ist das eine gute Möglichkeit.»

Wichtig sei ihm ausserdem gewesen, dass die Region von der Arbeit profitiere. Dass eine Infotafel auch in seiner Heimatgemeinde Oberhelfenschwil zu stehen komme, wo er Vizepräsident des Verkehrsvereins ist, sei jedoch Zufall, sagt Matthias Zwyssig. Finanziert wird das Projekt durch die Firma Metallraum AG, durch das LKN und durch Sponsoren.

Eine Win-win-Situation

Insgesamt elf angehende Metallbaukonstrukteure haben sich freiwillig für diesen zweitägigen Einsatz gemeldet. «Da nicht alle gleichzeitig an den Maschinen stehen können, sind am Freitag fünf hier mit der Produktion der Infotafeln beschäftigt, während sechs draussen im Feld in Ebersol in der Nähe der Alp Wimpfel im Einsatz sind, wo sie eine Rietwiese mähen und rechen. Am Samstag wechseln dann die Gruppen», erläutert Sandra Gerlach.

Co-Leiter Bernhard Stüssi (dritter von links) und Michael Meuwly (rechts) besprechen das weitere Vorgehen. Bild: Urs M. Hemm

Begleitet werden die Lernenden von Michael Meuwly, Berufsschullehrer und Fachgruppenleiter Metallbau, und von Bernhard Stüssi, ebenfalls Berufsschullehrer an der Baugewerblichen Berufsschule Zürich. Michael Meuwly sagt:

«Wir haben lange nach einer Möglichkeit gesucht, einen Umwelteinsatz in irgendeiner Art mit dem Handwerk verbinden zu können. Wie es sich jetzt so mit dem LKN ergeben hat, ist es wirklich eine Win-win-Situation.»

Das Design der Infotafeln stammt von den Lernenden, die als Vorarbeit im berufskundlichen Unterricht verschiedene Vorschläge ausgearbeitet hatten. «So können sie an einem Projekt von der Ideensuche über die Planung bis hin zur Produktion mitarbeiten und auch erleben, wenn es allenfalls Probleme bei der Umsetzung gibt, und sich an der Lösungssuche beteiligen.»

Insgesamt elf Lernende der Baugewerblichen Berufsschule Zürich haben sich für den Einsatz im Neckertal gemeldet. Bild: Urs M. Hemm

Der Freiwilligeneinsatz hat aber für Michael Meuwly nicht nur einen fachlichen Nutzen. «Die Auszubildenden lernen, in der Gruppe zu arbeiten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Nicht zuletzt soll ein solcher Einsatz auch den Klassengeist und den Zusammenhalt untereinander stärken.»

Mit integriertem Wildbienenhotel

An den Maschinen sind an diesem Tag unter anderem Leonie und Alessia im Einsatz. «Für mich war es eine gute Möglichkeit, einmal die Lernenden der Parallelklasse kennen zu lernen», sagt Leonie. Alessia nickt und ergänzt: «Neben dem Kennenlernen anderer Lernender bewog mich aber auch der gute Zweck dazu, mich freiwillig für diese zwei Tage zu melden.»

Auf der Rückseite der Infotafel (dunkelgraue Fläche) ist ein Wildbienenhotel integriert. Unter den Informationen zum Landschaftskonzept Neckertal ist ein Memory-Spiel für Kinder angebracht. Illustration: Baugewerbliche Berufsschule Zürich

Das Entwerfen der Infotafeln sei schwieriger gewesen, als sie es sich zuerst vorgestellt hatten. «In unserer Klasse versuchten alle, den Entwurf mit dem Thema Natur in Verbindung zu bringen. Da gab es schöne Ideen mit Bäumen oder Blumen, die jedoch in der kurzen Zeit handwerklich nicht umsetzbar gewesen wären», sagt Leonie. In der Parallelklasse hingegen seien die Entwürfe schlichter gewesen, weshalb nun drei Infotafeln nach einem solchen Plan gebaut werden.

Die fertigen Infotafeln werden schliesslich im Frühling 2022 in den Gemeinden Neckertal und Oberhelfenschwil bei den Gemeindehäusern aufgestellt, in Hemberg soll die Tafel beim Obstgarten zu stehen kommen. «Neben nützlichen Informationen zum Landschaftskonzept Neckertal sieht der Plan ein integriertes Wildbienenhotel sowie ein Memory-Spiel für Kinder vor», sagt Sandra Gerlach. «Wir selber wären nie auf die Idee gekommen, alles so in einer Infotafel zu kombinieren», räumt sie ein. Umso mehr habe es sich gelohnt, sich auf das Abenteuer Metallbau im Landschaftskonzept Neckertal einzulassen.

Mehr Informationen zum Landschaftskonzept Neckertal und den Freiwilligeneinsätzen sind zu finden auf: www.lk-neckertal.ch