1982: Als die Frauen in Kirchberg Fussball zu spielen begannen

Die Kirchberger Fussballerinnen mit Daniela Schönenberger (obere Reihe, Dritte von links), ungefähr 1985, drei Jahre nach der Gründung der Frauenabteilung. Bild: PD

Frauenfussball «Heinz, wir wollen auch Fussball spielen»: Wie ein späterer SVP-Kantonsrat in Kirchberg den Frauen den Weg auf den Fussballplatz ebnete Der FC Kirchberg war lange das Aushängeschild des Frauenfussballs im Toggenburg und in der Region Wil. In diesem Sommer feiern die Kirchberger Fussballerinnen das 40-jährige Bestehen der Frauenabteilung. Gründervater Heinz Güntensperger und die ehemalige Spielerin Daniela Schönenberger erzählen aus der Zeit der Pionierinnen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 17.07.2022, 05.00 Uhr

An einem Abend des Jahres 1981 steht Heinz Güntensperger am Rand des abschüssigen Kirchberger Fussballplatzes und beobachtet ein Training der A-Junioren. Wie immer musste er den Trainer, der nicht Auto fährt, zum Platz chauffieren. Und wie immer schauen ein paar junge Frauen aus dem Dorf den gleichaltrigen jungen Männern beim Spielen zu.

Doch diesmal kommen zwei von ihnen, Claudia Recktenwald und Fränzi Metzger, mit einem Auftrag zum Juniorenobmann des FC Kirchberg: «Heinz, wir wollen auch Fussball spielen.» Güntensperger antwortet:

«Bringt mir eine Liste mit 16 Spielerinnen. Dann machen wir ein Training.»

Als er die Gründungsszene der Frauenabteilung des FC Kirchberg erzählt, sitzt Käsermeister Heinz Güntensperger in der Bilderrahmenwerkstatt seiner ehemaligen Spielerin Daniela Schönenberger. Werkbänke, Kunstbroschüren, leise klassische Musik im Hintergrund: An Fussball wird man hier nur beim Aussteigen aus dem Auto erinnert, wenn der Blick auf die angrenzende Hasenbergwiese mit dem Rotplatz fällt. Hier soll die Kirchberger Sportanlage bald um einen Kunstrasenplatz erweitert werden.

Daniela Schönenberger und Heinz Güntensperger beim Wiedersehen auf der Sonnmatt in Kirchberg. Bild: Pablo Rohner

Daniela Schönenberger wohnt seit fünfzig Jahren am Fussballplatz, heute am Hasenberg, früher an der Gähwilerstrasse. 1982 bestand die Anlage aus dem heutigen Nebenplatz und dem «Bärewiesli» und hiess noch nicht Sonnmatt, sondern Sonnegrund. Vom Niveau der Strasse fiel der Platz in der Diagonalen um zwei Meter ab. Daniela Schönenberger erinnert sich: «Ob man in der ersten Halbzeit aufwärts oder abwärts spielen musste, hatte grossen Einfluss auf die Taktik.»

Auch im historischen Spiel 1989 gegen Spreitenbach sei das Gefälle ein entscheidender Faktor gewesen. Damals stiegen die Kirchberger Frauen in die zweithöchste Liga der Schweiz auf. Nicht zum letzten Mal: Seine Blütezeit hatte der Frauenfussball in Kirchberg Ende der 2000er- und in den 2010er-Jahren, als sich der Dorfklub jahrelang in der Nationalliga B behauptete.

«Manche im Vorstand waren vehement dagegen»

Zurück im Jahr 1981. Die Liste mit den 16 Namen bekam Heinz Güntensperger schnell. Nun musste er die Gründung einer Frauenabteilung durch den Vereinsvorstand bringen. «Die Diskussion war kontrovers, manche waren vehement dagegen», erinnert sich Güntensperger, der von 1996 bis 2014 für die SVP im Kantonsrat sass, an die entscheidende Vorstandssitzung. «Doch genau die, die am Anfang am stärksten dagegen waren, waren später an jedem Spiel der Damen.»

Das Frauenteam des FC Kirchberg um das Jahr 1989. Bild: PD

An der Sitzung wurde auch das damals weit verbreitete sexistische Vorurteil vorgebracht, Fussball sei, anders als Turnen oder das boomende Aerobic, «kein Sport für Frauen». Im Kanton St. Gallen konnten Frauen zu der Zeit nur in der Stadt St. Gallen, Gossau, Uzwil und Bad Ragaz in Vereinen Fussball spielen. Er hingegen habe gedacht: «Wenn die Mädchen tschutten wollen, warum sollen sie es dann nicht tun können?», sagt Güntensperger.

Am Ende gewann er die Abstimmung und die Gründung der Frauenabteilung des FC Kirchberg war Tatsache. Nun musste der Juniorenobmann beweisen, dass es ihm ernst war und die Abteilung mehr als eine seiner luftigen Ideen, wie ein anderes Vorstandsmitglied an besagter Sitzung geunkt hatte.

Bald kamen die Spielerinnen von Mosnang bis in den Hinterthurgau nach Kirchberg. Heinz Güntensperger suchte sie überall:

«Eine Zeit lang habe ich mit keiner getanzt, ohne sie auch zu fragen, ob sie bei uns Fussball spielen wolle.»

Die Trainings leitete er bis zur Verpflichtung des ersten festen Trainers, René Fässler. Der Kirchberger Unternehmer André Grob, damals noch Schweinehändler, sponserte die ersten Trikots. In sie gekleidet standen die ersten Spielerinnen des FC Kirchberg 1982 auch an der Hochzeit von Heinz und Bea Güntensperger Spalier.

Spielerinnen des FC Kirchberg stehen in den ersten Trikots der Kirchberger Frauen an der Hochzeit von Bea und Heinz Güntensperger Spalier. Oben links René Fässler, der Heinz Güntensperger als Trainer ablöste. Bild: PD

1982: Eine neue Zeit bricht an

Mit Daniela Schönenberger musste Heinz Güntensperger nicht tanzen. Als er im Toggenburg die ersten Spielerinnen anwarb, weilte sie noch im Ausland. Als sie nach Kirchberg zurückkam, trainierten plötzlich Frauen auf dem Platz, auf dem sie von Kindesbeinen an nur Jungs und Männer hatte trainieren und Meisterschaftsspiele bestreiten sehen. Bald trainierte sie selbst mit, natürlich, sie, die schon immer Fussball gespielt hatte, wo es eben ging: an Grümpelturnieren, oder in St. Gallen, wo sie eine Zeit lang gelebt hatte.

Für die fussballbegeisterten Mädchen und Frauen in Kirchberg – es sollte nochmals zehn Jahre dauern, bis das erste «Piccola»-Team gebildet wurde – brach mit der Gründung der Frauenabteilung eine neue Zeit an. «Wir waren glücklich, dass wir spielen konnten», erinnert sich Daniela Schönenberger. «Ein starkes Gemeinschaftsgefühl» habe unter den Fussballerinnen geherrscht, viele seien auch neben dem Platz Freundinnen gewesen oder geworden.

«Wir haben bekommen, was übrig blieb»

Vor ihrem Aufenthalt im Ausland hatte Daniela Schönenberger eine Zeit lang in St. Gallen gelebt, wo es einen Frauenfussballverein gab. Dass die Fussballerinnen sich, wenn überhaupt, in eigenen Vereinen organisieren mussten, war damals üblich. In Kirchberg jedoch war die Frauenabteilung von Anfang an Teil des Gesamtvereins, wie die Senioren und die Junioren.

Seit der Gründung der Abteilung vertrat Daniela Schönenberger die Interessen der Frauen im Vorstand. Das sei nicht immer einfach gewesen. Zwar sei man im Verein froh gewesen, dass mit den Frauen auch Kräfte für die viele Freiwilligenarbeit dazukamen, auf die jeder Verein angewiesen ist.

Besonders bei der Einteilung der Trainingszeiten hätten die Frauen aber trotzdem noch lange unterste Priorität gehabt: «Wir bekamen, was übrig lieb.» Was damals bedeutete: die unbeliebteste Zeit auf dem Bärewiesli. Auf dem Hauptplatz durfte nur die erste Herrenmannschaft trainieren. Damit hätten sie sich aber abgefunden, sagt Daniela Schönenberger und betont nochmals: «Wir waren einfach froh, dass wir spielen konnten.»

Marie-Theres Nadig sollte nicht im Keller duschen

Das erste Damencupspiel der Vereinsgeschichte brachte gleich Prominenz nach Kirchberg. Spielertrainerin der Gegnerinnen vom FC Bad Ragaz war Skiolympiasiegerin Marie-Theres Nadig. Er erinnere sich noch genau, wie der Skistar in der Nähe der Schule aus dem VW-Käfer geklettert sei, sagt Heinz Güntensperger.

Normalerweise duschten die Mannschaften des FC Kirchberg zu der Zeit noch im Keller des «Toggenburgerhofs». Den Gästen aus der höchsten Liga habe er die dortigen Verhältnisse aber nicht zumuten können, sagt Güntensperger und lacht. Beim Spiel, das die Kirchbergerinnen erwartungsgemäss verloren, regnete es in Strömen, sodass sich trotz kräftig gerührter Werbetrommel nur ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen auf die Sonnmatt verirrten.

Kürzlich, erzählt Heinz Güntensperger, habe ihm eine Frau am Feldschiessen in Oberhelfenschwil einen Saft auf den Tisch gestellt und dazu gesagt: «Bei dir habe ich mal trainiert.» Nicht bei jeder zufälligen Begegnung erkenne er die Frauen wieder, die vor vierzig Jahren beim Training der A-Junioren am Rand des Fussballplatzes standen, und selber spielen wollten. Auch wer die Spenderin am Schiessplatz war, sei ihm noch nicht in den Sinn gekommen.

Hinweis: Am 6. August findet auf der Sportanlage Sonnmatt das Fest zum 40-jährigen Jubiläum des Kirchberger Frauenfussballs statt. Teil des Programms ist auch ein Trainingsspiel zwischen den Women’s-Super-League-Teams FC St.Gallen und FC Rapperswil-Jona um 17 Uhr. Mehr Informationen unter www.fckirchberg.ch.

