Frau in weiss für die Frauen in der Region: Zuzwil bekommt im August endlich eine Frauenärztin Lange gesucht, endlich gefunden: Am 17. August zieht mit Natalia Muravitskaya eine Gynäkologin ins Zuzwiler Ärztezentrum. Sie bezeichnet den Ultraschall als «ewige Liebe». Andrea Häusler 13.07.2020, 17.00 Uhr

Frauenärztinnen gibt es nicht wie Sand am Meer. Entsprechend glücklich schätzt sich die Leitung des Ärztezentrums, dass sich mit Natalia Muravitskaya eine erfahrene Gynäkologin in Zuzwil niederlässt. Bild: PD

Seit das Ärztezentrum Zuzwil 2012 als Antwort auf den sich abzeichnenden lokalen und regionalen Hausärztemangel eröffnet wurde, wechselten die Gesichter der praktizierenden Ärzte öfter. Das hat weniger mit dem Standort zu tun, als viel mehr mit der zunehmenden «Industrialisierung» der ambulanten medizinischen Versorgung.

Von unabhängigen Unternehmen geführte Gruppenpraxen haben in den vergangenen Jahren die traditionellen Hausärzte, die als Einzelunternehmer ein ganzes Berufsleben lang fast rund um die Uhr für ihre Patienten da waren, sukzessive abgelöst. Und die Entwicklung ist längst nicht abgeschlossen, denn die Vorteile sind offensichtlich: Den Ärztinnen und Ärzten bietet sich die Möglichkeit einer eigenständigen fachärztlichen Patientenversorgung in einer bestehenden Infrastruktur, mit garantiertem Fixlohn, in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung mit geregelten Arbeitszeiten und gesicherten Stellvertretungen.

Mit den Wechseln im Ärzteteam änderte in Zuzwil auch das Angebot an den über die hausärztliche Betreuung hinaus reichenden Angeboten.

Hinter der Gruppenpraxis an der Ringstrasse 1 steht die Ärztezentren Deutschschweiz AG, die im deutschsprachigen Raum 19 Praxen für Allgemeine Innere Medizin besitzt und betreibt. Geleitet wird der Standort Zuzwil von Tatjana Rieb, die als einzige Ärztin fast von Anfang an dabei war.

Lange gesucht: Kinderarzt und Gynäkologin

Zuzwil ist räumlich auf vier Ärzte ausgelegt. Derzeit arbeitet hier, nebst Rieb, der Konstanzer Allgemeinmediziner Thorsten Gottschalk. Praxisräume belegen ausserdem Taras Rudyy, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, sowie Silke Lendi als Physiotherapeutin.

Erklärtes Ziel der Unternehmensführung war, aufgrund des Mangels an Kinderärzten, bereits seit Jahren die Schaffung eines pädiatrischen Angebots. Der Wunsch erfüllte sich im Spätherbst 2018, als Mitra Peter Ramkissoon seine Tätigkeit in Zuzwil aufnahm. Ein halbes Jahr später zog es ihn allerdings bereits wieder fort. Heute arbeitet der 62-Jährige im Ärztehaus der Monvia AG in Wallisellen. In der Gemeinde gibt es seither keinen Kinderarzt mehr.

Gleichermassen lange unerfüllt geblieben war der Wunsch nach einer Gynäkologin. Das ändert nun: Am 17. August nimmt Natalia Muravitskaya ihre Tätigkeit als Frauenärztin im Ärztezentrum Zuzwil auf. Zuvor war sie im Arzthaus St.Gallen angestellt, wo sie seit 2018 bis Ende Juni dieses Jahres als Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe arbeitete.

Gebürtige Russin mit Schweizer Staatsexamen

Laut dem Beschrieb, den das Ärztezentrum Zuzwil auf seiner Website publiziert hat, zählen Angebote wie Mädchen-Sprechstunde, Familienplanung, Jahreskontrolle, Betreuung während der Schwangerschaft, Wechseljahre-Sprechstunde, Ultraschalluntersuchungen mit 3D/4D sowie Nachsorge bei chronischen Erkrankungen zu ihren Schwerpunktleistungen. Für eine persönliche Stellungnahme war die neue Zuzwiler Frauenärztin nicht erreichbar.

Natalia Muravitskaya ist in St.Petersburg aufgewachsen und studierte dort an der Staatlichen Medizinischen I. P. Pavlov-Universität, wo sie auch die Facharztausbildung für Gynäkologie und Geburtshilfe absolvierte. Nach ihrem Umzug in die Schweiz musste sie das Staatsexamen nachholen und den Facharzttitel nochmals erwerben. Sie promovierte an der Universität Basel. Nach dem eidgenössischen Arztdiplom (2016) legte sie im Jahr 2018 die Facharztprüfung ab.

«Es liegt mir ganz am Herzen, eine vertrauliche Beziehung mit meinen Patientinnen aufzubauen, um ihnen als Frauenärztin und auch als Mensch zur Seite zu stehen», lässt sie sich auf der Website des Ärztezentrums zitieren.

Jede Lebensphase der Frau – Kindheit, Jugendalter mit der Pubertät, das Erwachsenenalter mit Familienplanung und Schwangerschaft, das reife Alter mit Wechseljahresbeschwerden und Menopause – habe ihre Facetten und es sei ihr ein Anliegen, die Frauen über die Jahre hinweg zu begleiten und zu beraten. Dabei ist es Natalia Muravitskaya nicht nur wichtig, ihre Patientinnen in Bezug auf Diagnostik und Therapie zu behandeln, sondern sich auch Zeit für persönliche Gespräche zu nehmen. In diesen sieht sie denn auch die Voraussetzung für eine einfühlsame Behandlung.

Der Ultraschall als «ewige Liebe»

Natalia Muravitskaya ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Zu ihren persönlichen Leidenschaften zählt sie die verschiedenen Kulturen und Sprachen. Bei ihrem Beruf sind ihr die Vorbeugung von Erkrankungen und der Ultraschall besondere Anliegen. Letzteren bezeichnet sie gar als ihre «ewige Liebe». Faszinierende Fotos von kleineren und grösseren «Bauchbewohnern» teilt sie denn auch regelmässig über Facebook. Dies stets verbunden mit konkreten oder auch bewusst nur vagen Informationen, die zum Hingucken und Rätseln anregen.