Frau hat sich in Dicken beim Heuen am Bein verletzt Am Sonntag hat sich eine 53-jährige Frau beim Heuen mit einem Mähfahrzeug verletzt. Sie musste von der Rettung ins Spital geflogen werden. 06.07.2020, 10.28 Uhr

Das Mähfahrzeug verletzte die Frau in Dicken am Bein. Symbolbild: Roger Grütter

(kapo/sas) Die Kantonspolizei St.Gallen schreibt in einer Medienmitteilung, dass sich am Sonntag kurz nach 16 Uhr eine 53-jährige Frau beim Heuen in der Höchi am Bein verletzt hat.

Die 53-Jährige befuhr mit dem Mähfahrzeug das steile Gelände. Sie hielt es an, zog die Handbremse und stieg aus. Kurze Zeit später geriet das Fahrzeug ins Rollen. Die Frau versuchte einzusteigen und das Fahrzeug zu stoppen.

Dabei geriet ihr Bein unter das linke Vorderrad und wurde leicht verletzt. Trotzdem gelang es ihr, das Fahrzeug anzuhalten. Anschliessend wählte sie den Notruf. Die Rettung brachte die Frau ins Spital.