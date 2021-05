Fragen und Antworten Falls das Spital Wattwil schliesst: Wie werden Toggenburger mit medizinischen Notfällen behandelt? Wer näht meinem Kind am Sonntagnachmittag die Wunde an der Hand, wenn das Spital Wattwil geschlossen wird? Und wer hilft meinem Vater bei einem Herzinfarkt? Christof Geigerseder, Ärztlicher Leiter Notfallmedizin der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, und der Lichtensteiger Hausarzt Daniel Nützi beantworten die wichtigsten Fragen. Sabine Camedda 19.05.2021, 05.00 Uhr

Wer heute mit Beschwerden ins Spital Wattwil geht, wird in der Notfallstation in die integrierte Hausarztpraxis geleitet. Bild: Sabine Camedda

Die Notfallversorgung besteht aus drei Teilen: einem Rettungsdienst, den niedergelassenen Ärzten und einer Notfallstation. Im Toggenburg sind alle drei Komponenten vorhanden. Der Rettungsdienst wird von der Rettung St.Gallen und von der Flugrettung wie der Rega gewährleistet. Die niedergelassenen Ärzte leisten Notfalldienst und die Notfallstation ist im Spital Wattwil angesiedelt.

Das Modell mit einer integrierten Notfallpraxis (INP), die von den niedergelassenen Ärzten und Spitalärzten gemeinsam betrieben wird, gibt es an vielen Orten in der Schweiz, zum Beispiel auch am Spital Wil. Während des Tages sind die Patienten der INP von Assistenzärzten, die eine Spezialausbildung zum Notfallmediziner machen, betreut. An den Abenden und an den Wochenenden ist ein niedergelassener Arzt aus dem Toggenburg – wie beispielsweise Daniel Nützi aus Lichtensteig – in der INP anwesend und betreut die Patienten. Nützi sagt:

«Wir leisten unseren Notfalldienst in der INP. Damit gibt es ausserhalb unserer Öffnungszeiten eine zentrale Anlaufstelle im Notfall, unabhängig davon, welcher Hausarzt Dienst hat. Ausserhalb unserer fixen Zeiten in der INP werden die Patienten von Spitalärzten betreut, wir Niedergelassenen stehen dann noch für Hausbesuche zur Verfügung.»

Je nach Schwere der Erkrankung oder der Verletzung wird ein Patient in der INP oder auf der Notfallstation behandelt. Wer selbständig wegen Beschwerden die Notfallstation aufsucht, kommt in der Regel in die INP. Patienten, die mit Anzeichen eines schwerwiegenderen Notfalls – meist durch den Rettungsdienst – ins Spital gebracht werden, werden in der Notfallstation von Notfallmedizinern betreut.

Für den Patienten mit leichteren Beschwerden, der in der INP behandelt werden kann, ist die Wartezeit meistens kürzer als in der Notfallstation, wo die Patienten anhand der Schwere des Falles priorisiert werden. Für die rund 30 niedergelassenen Ärzte besteht der Vorteil darin, dass sie weniger oft Dienst haben und die Dienstpflicht besser abgrenzen können.

«Wir begrüssen zudem die engere Verbindung zwischen Hausärzten und Spitalärzten», sagen sowohl Daniel Nützi als auch Christof Geigerseder. Nicht zuletzt würden auch die Assistenzärzte profitieren, die im Rahmen ihrer Ausbildung viel von den erfahrenen Hausärzten lernen und bestenfalls auch Interesse am Hausarztberuf entwickeln würden.

Stehen für die gute Zusammenarbeit der Hausärzte und der Notfallärzte: Daniel Nützi, Hausarzt in Lichtensteig (links), und Christof Geigerseder, ärztlicher Leiter Notfallmedizin der Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

Die Notfallstation ist interdisziplinär organisiert. Nebst den beiden leitenden Notfallmedizinern arbeiten zwei Oberärzte, ein Herzspezialist und elf Assistenzärzte da. Die Notfallstation ist so ausgerichtet, dass fachärztliche Hilfe geholt werden kann, wenn es nötig ist. Von der Infrastruktur hat es in Wattwil alles, was eine Notfallstation braucht, um eine schnelle und richtige Diagnose zu stellen: einen Schockraum, radiologische Geräte, Ultraschall, einen Computertomografen und Laborgeräte.

Stellt der Hausarzt oder der Notfallarzt die Diagnose, dass eine Operation notwendig ist, wird der Patient in ein Spital mit einer chirurgischen Abteilung, zum Beispiel nach Wil, transportiert. Christof Geigerseder sagt:

«Unabhängig von der Art der Verletzung oder der Erkrankung: Wenn es um Leib und Leben geht, können wir bei uns auf der Notfallstation mit unserer Ausbildung und unserer Einrichtung alles Notwendige unternehmen.»

Kommt die Rettung zum Einsatz und die Rettungssanitäter stellen fest, dass für den Patienten eine besondere Infrastruktur notwendig ist, so fahren sie direkt ein anderes Spital an. So werden beispielsweise Personen, die einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten haben, direkt in ein Spital eingeliefert, das auf solche Krankheiten spezialisiert ist, in der Regel ins Kantonsspital.

Für die Patienten, die auf die Notfallstation eingeliefert werden oder diese von sich aus aufsuchen, wird sich vordergründig wenig ändern. Die Ärzte könnten nach wie vor auf sämtliche Diagnosegeräte zurückgreifen, der CT wäre aber nur noch tagsüber verfügbar. Nach wie vor gibt es die INP und die Notfallstation, die beide eng zusammenarbeiten. Während 24 Stunden an sieben Tagen ist ein Dreierteam mit einem Assistenzarzt, einer diplomierten Pflegefachperson und einer Medizinischen Praxisassistentin anwesend, tagsüber von 8 bis 18 Uhr ist zusätzlich ein Facharzt für Notfallmedizin vor Ort. Die Betreuung der INP teilen sich Spital- und Hausärzte weiterhin.

Geigerseder ist davon überzeugt. Die personelle Besetzung wird an die künftigen Anforderungen angepasst. Heute arbeiten dort vor allem junge Assistenzärzte, die eine der ersten Stellen nach dem Studium antreten. Zukünftig sollen Assistenzärzte eingesetzt werden, die eine Spezialisierung auf Notfall- oder Hausarztmedizin anstreben und die bereits einige Jahre Erfahrung gesammelt haben. Sie werden abwechselnd auf der Notfallstation in Wil, als Notarzt und im Notfallzentrum Wattwil eingesetzt. «Ausserdem können sie rund um die Uhr Fachärzte telefonisch um Hilfe bitten, wenn es denn nötig ist», ergänzt Geigerseder.

Die niedergelassenen Ärzte würden während der Woche nicht mehr in der INP anwesend sein, sondern nur noch Hintergrunddienst leisten. An den Wochenenden wären sie aber länger in der INP präsent. Für Daniel Nützi ist es wichtig, dass weiterhin ein guter Kontakt zwischen den Assistenzärzten und den niedergelassenen Ärzten besteht. Nützi sagt:

«So besteht weiterhin die Hoffnung, dass junge Ärzte als Hausärzte im Toggenburg bleiben.»

Die Regierung hat für den Aufbau des Gesundheits- und Notfallzentrums (GNZ) in Wattwil die SRFT ins Boot geholt. Dabei spielte eine wesentliche Rolle, dass die Mehrheit der niedergelassenen Ärzte ein von der SRFT betriebenes Notfallzentrum als eine gute Lösung für das Toggenburg sieht. Weil die Notfallversorgung gut funktioniert und die Startchancen als gut eingestuft werden, sind alle Beteiligten überzeugt, dass das Notfallzentrum, wie es jetzt konzipiert ist, die Versorgung im Toggenburg gut sichern würde.

Christof Geigerseder sieht darin keine Probleme. Viele Patienten, die sie betreuten, könnten die Notfallstation nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. Für Patienten, deren Beschwerden eine längere Überwachung erfordern würden (beispielsweise nach einem allergischen Schock, einem leichten Schädel-Hirn-Trauma, einer Nierenkolik oder einer Intoxikation) stünden fünf kurzstationäre Betten zur Verfügung. Die verhältnismässig wenigen Personen, die für eine längere Zeit hospitalisiert werden müssten, würden in ein Spital in der Umgebung transferiert.

Nein, nicht so wie es jetzt konzipiert ist. An einem anderen Ort könnte ein Notfallzentrum nicht so umfassend, nur mit höherem finanziellen Aufwand und nicht in so kurzer Zeit aufgebaut werden. Wie Geigerseder ausführt, umfasst die Infrastruktur eines Notfallzentrums mehr als jene einer Arztpraxis. Diese besondere Infrastruktur müsse rasch und gut zugänglich sein, brauche spezialisierte Geräte und das entsprechende Fachpersonal, um schnell eine richtige Diagnose stellen zu können. Eine sinnvolle Auslastung dieser Infrastruktur könne nur durch die Kombination mit dem Gesundheitszentrum gewährleistet werden. Grundsätzlich sei das umfassende Angebot des geplanten Notfallzentrums nur dank der Nutzung von Synergien und der engen Verbindung mit dem Spital Wil möglich.