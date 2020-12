Fragen und Antworten Kreisgericht Toggenburg ordnet Ausschaffung an – Das passiert mit Ausländern, die aus der Schweiz gewiesen werden Vergangene Woche verurteilte das Kreisgericht Toggenburg einen Nordafrikaner zu einer Gefängnisstrafe und einer anschliessenden Landesverweisung für 20 Jahre. Damit verknüpft ist die Ausschreibung im Schengener Informationssystem SIS. Hier erfahren Sie, was das heisst und wie ein solches Verfahren abgewickelt wird. Sabine Camedda 04.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Gefängnis in Bazenheid warten Ausländer auf ihre Ausschaffung. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Behörde organisiert die Ausreise möglichst auf den Tag der Haftentlassung. Wenn die Person aufgrund einer Straftat aus der Schweiz ausgewiesen wird, wird die Ausreise organisiert. Konkret heisst das, dass die Kantonspolizei die Person auf den Flughafen und – je nach Risikoeinschätzung – auch auf dem Flug ins Heimatland begleitet. Dafür arbeiten die Kantonspolizeien mit der Flughafenorganisation zusammen. Ab dem Zeitpunkt der Ausreise darf die betroffene Person für die Dauer der Landesverweisung nicht wieder in die Schweiz einreisen.

Um Reisepapiere zu beschaffen, die für eine Ausschaffung ins Heimatland zwingend notwendig sind, arbeiten die Schweizer Behörden mit den Botschaften zusammen. Die Personen müssen bei der Botschaft vorsprechen, damit die Staatsangehörigkeit geprüft werden kann. Das Ziel ist es, dass die Reisepapiere rechtzeitig da sind, damit die Person die Rückreise antreten kann.

Einige Länder helfen bei der Beschaffung der Papiere gut mit, andere zeigen sich weniger kooperativ. Eine Rückführung in die Maghreb-Staaten in Nordafrika ist insofern schwierig, weil in diesen Staaten – mit Ausnahme von Tunesien – keine Sonderflüge mit rückgeführten Personen landen dürfen und diese ausschliesslich in Linienflügen (begleitet oder unbegleitet) zurückgebracht werden müssen.

Wird eine Person aufgrund einer Straftat aus der Schweiz verwiesen oder erfolgt die Rückführung nicht freiwillig, wird diese Person auf dem Rückflug begleitet und in ihrem Heimatland den Behörden übergeben. Die Schweizer Behörden informieren das Heimatland über eine Rückführung.

Erfolgt eine Rückführung jedoch freiwillig beispielsweise aufgrund eines abgelehnten Asylantrags, unternimmt die Person diese Reise unbegleitet und ist in ihrem Heimatland auf sich gestellt. In einem solchen Fall kann die Schweiz Rückkehrhilfen gewähren. Diese sollen der zurückgereisten Person den Start in ihrem Heimatland erleichtern. Nach einer Landesverweisung aufgrund einer Straftat ist diese Möglichkeit aber nicht gegeben.

Meistens geht eine Landesverweisung mit der Ausschreibung im Schengener Informationssystem einher. Weil die Aussengrenzen des Schengenraums streng kontrolliert werden und die Datenbank immer wieder aktualisiert wird, ist die Kontrolle sehr gut möglich.

Die Rückführung ins Heimatland gestaltet sich immer schwieriger, die Vorbereitung dauert länger. Insbesondere in Staaten, in die keine Sonderflüge möglich sind, kann die Rückführung häufig nicht vollzogen werden.

Die Coronapandemie erschwert die Ausschaffungen zusätzlich, weil weniger Flüge stattfinden und einige Flüge kurzfristig gestrichen werden. Beispielsweise ist in Algerien aktuell der Luftraum und die Grenzen für alle europäischen Länder geschlossen.

Am Aufenthaltsrecht der Person ändert das nichts: Der Aufenthalt bleibt illegal. Wenn die Aussicht auf eine baldige Ausschaffung besteht, kann diese Person in Ausschaffungshaft genommen werden.

Wenn dies nicht möglich ist, beispielsweise weil die Person nicht identifiziert werden konnte oder keine Reisepapiere vorhanden sind, kann diese Person im Ausreise- und Nothilfezentrum in Vilters unterkommen. Einige Personen tauchen auch ab und versuchen ihr Glück in einem anderen Land.