Forstwart «Der Wald prägte mich und ich prägte ihn»: Ein halbes Jahrhundert lang pflegte Werner Lusti die Obertoggenburger Wälder – jetzt wird er pensioniert Werner Lusti, langjähriger Forstwart aus Ennetbühl, steht vor seiner Pensionierung. Ein Blick zurück auf seine Karriere zeigt den Wandel seines Berufes auf und mahnt zu einem sorgsameren Umgang mit der Natur.

Forstwart Werner Lusti vor seinem John «Johnny» Deere. Bild: Alec Nedic

«Er bedeutet mir sehr viel. Durch ihn verdiente ich meinen Lebensunterhalt, er prägte mich und ich prägte ihn», antwortet Werner Lusti auf die Frage, welchen Stellenwert der Wald in seinem Leben einnimmt. Der Forstwart aus Ennetbühl verbrachte den Grossteil seines Lebens im Grünen, 47 Berufsjahre im selben Betrieb. Nun steht Werner Lusti vor seiner Pension. Die Arbeit lässt er nur schwer los, die Liebe zum Wald bleibt.

Es war im Frühjahr 1975, als der 15-jährige Werner Lusti seine Lehre bei der Ortsgemeinde Nesslau als Forstwart antrat. Draussen in der Natur zu arbeiten, sei schon damals ein Traum von ihm gewesen. Die Faszination am Wald wurde ihm in die Wiege gelegt, denn auch sein Vater war als Waldarbeiter tätig. In der Primarschulzeit habe er ihn damals während der Arbeit begleitet, erinnert sich Werner Lusti.

Nach drei Jahren Lehre blieb er noch weitere sieben bei der Ortsgemeinde. Ab 1986 forstete der Ennetbühler bei der Kreisalpenkorporation. Diese ging 2009 beim Zusammenschluss mit drei anderen Ortsgemeinden in den Forstbetrieb Obertoggenburg über, wo er den letzten Abschnitt seines Berufslebens verbrachte.

Früher mit Händen, heute mit Maschinen

Verändert habe sich in dem halben Jahrhundert, in dem er seinem Beruf nachging, so einiges. «Die Winter haben sich gewandelt – früher hatten wir über zwei Meter Schnee, das war ideal, um mit den schweren Maschinen durch den Wald zu fahren», erzählt Werner Lusti. Auch das Berufsbild änderte sich. Während er in seiner Lehre noch alles mit seinen Händen erledigte – damals habe man nicht einmal ein Forstfahrzeug besessen – erleichtert heute die Technisierung die Arbeit im Wald.

Eine Entwicklung, der Werner Lusti nicht negativ gesinnt ist. Im Gegenteil, es freue ihn, dass die Forstwartinnen und Forstwarte ihren wichtigen Aufgaben dadurch noch besser nachgehen können. Dazu zählt beispielsweise die Bestandesbegründung, also die Verjüngung des Waldes durch das Pflanzen und die Pflege von Jungwald.

In seinen ersten Berufsjahren wurden die Baumstämme noch durch Muskelkraft und mit Hilfe einer Entrindungsmaschine verarbeitet, kann sich Werner Lusti erinnern. Später in der Kreisalpenkorporation sei mal ein Traktor dazu gekommen. Doch diese Hilfsmittel seien kein Vergleich zu den heutigen technischen Möglichkeiten. Er sagt:

«Der Sinn und Zweck der Arbeit blieb der gleiche, auch wenn sie heute körperlich weniger anspruchsvoll ist.»

Werner Lusti wird nach 47 Jahren als Forstwart pensioniert. Bild: Alec Nedic

Der Wald und der Mensch

Durch seinen Beruf pflegt Werner Lusti eine innige Beziehung zum Wald. Obwohl auch das Fällen von Bäumen zum Arbeitsalltag gehöre, bleibe es immer die Pflicht eines Forstwartes, den Wald zu erhalten und nicht zu beschädigen. Es sei schön zu wissen, dass die eigene Arbeit die Gestalt des Waldes auf Hunderte Jahre hinaus prägen werde. Werner Lusti führt aus: «An verschiedenen Orten stehen heute Waldgebiete mit Bäumen, die ich vor Jahrzehnten gepflanzt habe.»

Doch der Wald im Toggenburg kämpft je länger je mehr mit Problemen. Die Ausbreitung des Borkenkäfers ist nur eins davon. Da es ganzjährig wärmer wird, brütet der Schädling bereits dreimal im Jahr. Hitzesommer setzen den Bäumen zu, sie verlieren früher ihre Blätter. Menschen verbringen mehr Zeit im Wald und verhalten sich den Tieren und Pflanzen gegenüber teilweise rücksichtslos.

Werner Lusti, Forstwart. Bild: Alec Nedic

Gehe es so weiter wie bisher, könne der Wald in einigen Generationen völlig anders aussehen, mit neuen heimischen Baumarten beispielsweise, weiss Werner Lusti. «Manchmal scheinen die Menschen zu vergessen, wie wichtig der Wald für uns ist», sagt der Forstwart und fährt fort:

«Der Wald ist nicht nur Holzlieferant, er vermindert die Lawinengefahr, versorgt uns mit Sauerstoff und Wasser – 40 Prozent der Trinkwasserquellen in der Schweiz entspringen einem Wald – und viele schätzen die Natur als Erholungsgebiet.»

Für die Zukunft wünscht sich Werner Lusti mehr Respekt für die Natur. Wie überall gebe es auch im Wald Regeln und Gebote, die es einzuhalten gelte, damit Mensch, Flora und Fauna voneinander profitieren können und sich nicht schaden.

Auch als Pensionierter aktiv

Für Werner Lusti werden die Natur und der Wald auch in den nächsten Jahren eine wichtige Position einnehmen. Seit Jahren geht der Ennetbühler in seiner Freizeit auf Jagd. Diesem Hobby möchte er nun noch intensiver nachgehen. Er freue sich auch auf die grössere Flexibilität im Alltag eines Pensionierten. So könne er nun endlich Dinge erledigen, die er schon lange zurückgestellt habe.

Kurz vor seiner Pensionierung scheint Werner Lusti noch immer voller Elan. So verwundert es nicht, dass er die Arbeit noch nicht so bald ruhen lassen möchte. Er habe noch eine Aufgabe vom Betrieb erhalten, erzählt Lusti. Er dürfe in den nächsten Jahren eine Liegenschaft in Ebnat-Kappel betreuen. Auf die Frage, ob er denn nicht einfach mal nichts machen wolle, erwidert er:

«Irgendwann werde ich meinen Ruhestand schon noch geniessen, ohne zu arbeiten. Ich kann aber nicht von hundert auf null schalten. Nach zwei Wochen wäre mir schon langweilig.»

