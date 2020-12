Folgen einer Coronaerkrankung Medienpionier Niklaus Jung überraschend verstorben Am 18. Dezember ist der Gründer von «Infowilplus» überraschend verstorben. Noch vor wenigen Wochen hatte er angekündigt, die Plattform «Hallowil» per 1. Januar 2021 wieder zu übernehmen. 21.12.2020, 11.48 Uhr

Niklaus Jung ist am 18. Dezember überraschend verstorben. Bild: PD

(pd/rus) Vor mehr als 20 Jahren gründete Niklaus Jung «Infowilplus», aus dem 2018 die Online-Plattform «hallowil.ch» hervorging. Noch vor wenigen Wochen übernahm Jung die Plattform wieder, um sie per Anfang 2021 in eine Genossenschaft zu überführen. Nun ist der Medienpionier am Freitag, 18. Dezember, überraschend an den Folgen seiner Coronaerkrankung verstorben, wie «Hallowil» in einer Mitteilung schreibt.