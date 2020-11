Förderung der Prostitution und Vergewaltigung in der Region Wil: Zwei Angeklagte stehen vor dem Kreisgericht Toggenburg Ein Wirt und ein Fitnesstrainer sind wegen Förderung der Prostitution angeklagt. Beim Fitnesstrainer kommt noch versuchte Vergewaltigung dazu. Passiert ist alles in der Nähe der Stadt Wil und im Toggenburg. Martin Knoepfel 11.11.2020, 18.26 Uhr

Zwei Frauen tanzen zu Musik auf einem Tisch. Es handelt sich nicht um das im Artikel erwähnte Etablissement.

(Bild: Luca Linder, 29. März 2014)

Ein Wirt in der Region Wil verlangt von Frauen, sich beim Tanzen nackt auszuziehen und mit Freiern die Zimmer im Obergeschoss aufzusuchen. Sie sollten die Kunden nicht als alte Säcke, sondern als Kreditkarten anschauen, die durch den Schlitz gingen. Das heisst es in der Anklageschrift des Falls, der am Mittwoch am Kreisgericht Toggenburg verhandelt wird.

Der Sex kostet 300 bis 500 Franken pro Stunde. Erst dürfen die Frauen das ganze Geld behalten. Später müssen sie 100 Franken pro Kunde abliefern.



Zwei Angeklagte vor Gericht

Die Angeklagten vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig sind ein Schweizer und ein Kroate. Der Schweizer ist ein Wirt aus der Umgebung von Wil. Er hat Jahrgang 1956 und hat zwei erwachsene Kinder. Er führt eine Kontaktbar in Zürich.

Der Kroate ist ein Fitnesstrainer und Thai-Boxer, der als Security im Etablissement des Wirts arbeitet. Er ist in Kroatien und Bosnien aufgewachsen. Er hat Jahrgang 1975 und lebt seit dem Jahr 2000 in der Schweiz. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er besitzt ein Fitnessstudio, das allerdings momentan stillgelegt ist. Der Prozess gegen einen dritten Angeklagten findet in einer Woche statt.



Die Opfer sind zwei Ostschweizerinnen mit Jahrgang 1990 und 1992. Die Vorfälle, mit denen sich das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig befasst, gehen auf die Jahre 2008 und 2009 zurück. Die jüngere der Frauen ist da noch minderjährig. Die ältere ist damals achtzehneinhalb.



Schon bald gibt es Differenzen

Laut Anklageschrift sucht der Wirt im September 2008 Frauen, die im Etablissement in der Region Wil mit wenig Kleidung und für wenig Geld zu tanzen bereit sind. Über den Thai-Boxer kommt der Kontakt zu den beiden Frauen zu Stande, und sie willigen ein.



Nach wenigen Tagen gibt es allerdings Differenzen. Der Wirt setzt die Frauen unter Druck und hält sie dazu an, sich zu prostituieren, obwohl sie das nicht wollen. Die Frauen werden gemäss Anklage bedrängt und eingeschüchtert, weshalb sie weitermachen. Zudem sind sie durch einen Vergewaltigungsversuch verängstigt.

Der Wirt bestimmt den Preis für den Sex und die Zahlungsmodalitäten. Wenn er nicht da ist, beaufsichtigt ein Angestellter die Frauen. Der Wirt müsse sich das aber anrechnen lassen, da er der Patentinhaber sei, heisst es in der Anklage. Der Wirt auch habe nicht kontrolliert, wie alt die Frauen seien.

Hälfte des Erlöses verlangt

Beide Männer sind laut Anklage der mehrfachen Förderung der Prostitution – im Fall des Wirts auch durch Unterlassen – schuldig. Beim Fitnesstrainer kommt die versuchte Vergewaltigung dazu. An einem der ersten Abende, an denen sie in diesem Etablissement arbeiten, fährt er die Frauen ins Toggenburg, wo sie übernachten. Vermutlich in Kirchberg will er die ältere der beiden vergewaltigen und fasst ihr gegen ihren Willen zwischen die Beine. Der Staatsanwalt tadelt dieses Verhalten als rücksichtslos und egoistisch.



Der Wirt soll 18 Monate erhalten. Zudem beantragt der Staatsanwalt, dass das Gericht den Erlös des Wirts zu Gunsten des Kantons einzieht, weil sich Straftaten nicht lohnen sollen. Beim Thai-Boxer sollen es 23 Monate werden. Die lange Verfahrensdauer führt zu je drei Monaten Reduktion bei den Strafanträgen. Beide Freiheitsstrafen sollen bedingt ausgesprochen werden mit einer Probezeit von zwei Jahren.



Nachtclub oder Sexetablissement?

In der Befragung bestreitet der Fitnesstrainer, dass er die Frauen als Tänzerinnen angefragt und dass er ihnen befohlen habe, mit Freiern ins Obergeschoss zu gehen. Das Lokal sei kein Bordell, sondern ein Nachtclub gewesen. Er habe selber nur eine Nacht dort als Security gearbeitet. Der Staatsanwalt weist allerdings auf Widersprüche zu früheren Aussagen hin. Der Fitnesstrainer bestreitet auch, dass er von den Frauen 50 Prozent des Prostitutionserlöses verlangt habe.

Der Wirt beantwortet nur wenige Fragen. Er bestreitet, dass die beiden Frauen dem Haus 100 Franken pro Feier abgeben müssten. Die Engagements der Tänzerinnen habe der Geschäftsführer besorgt. Beide Verteidiger beklagten, dass dieser nicht vernommen wurde.

Anzeige erfolgte erst 2013

Die Angeklagten hätten die Naivität und Unerfahrenheit der jungen Frauen ausgenützt, sagt der Staatsanwalt. Die lange Verfahrensdauer erklärt er damit, dass die Anzeige bei der Polizei erst 2013 erfolgt ist und man erst 2017 die Angeklagten identifiziert hat. Der Grund der Anzeige: Eine der Frauen erfährt von Pornos, in denen die beiden zu sehen sind. Sie wollen die Löschung der Filme erwirken. Die Pornos sind Thema eines weiteren Prozesses.

Der Staatsanwalt beurteilt die Aussagen der beiden Frauen als glaubhaft. Erinnerungslücken seien glaubhaft, wenn Ereignisse jahrelang zurücklägen. Es gebe keinen Grund, nach Jahren solche Vorwürfe zu erfinden. Den Vergewaltigungsversuch hätten die Frauen nur beiläufig erwähnt. Zudem seien die Aussagen der Angeklagten widersprüchlich.

Anwältin: Opfer leiden noch immer unter den Erlebnissen

Die Anwältin der Frauen betont, diese litten noch unter jenen Erlebnissen, vor allem die jüngere der beiden. Als 16- und 18-jährige Mädchen seien sie in ein ihnen fremdes Milieu geraten. Sie hätten immer noch Angst vor den Angeklagten. Die Frauen sind am Prozess nicht dabei. Die Anwältin beantragt Schuldsprüche gegen die Angeklagten und Genugtuungszahlungen von 8000 Franken für die jüngere und 6000 Franken – davon 1000 Franken wegen des Vergewaltigungsversuchs – für die ältere der Frauen.

Die jüngere der Frauen habe mehrmals ihre Anzeige zurückziehen wollen. Das passe nicht zur Vermutung, es sei nur darum gegangen, die Pornos zu löschen. Die Frauen hätten mehrfach ausgesagt, sie seien im Sexetablissement massiv bedroht worden, sagt die Anwältin. Sie verweist auf einen Bundesgerichtsentscheid. Das Gericht sieht den Tatbestand der Zuführung zur Prostitution bei Minderjährigen als erfüllt an, wenn man eine Minderjährige in eine Sexsauna mitnimmt, ohne Druck, sich dort zu prostituieren.

Arbeit in einer Kontaktbar in Winterthur

Der Verteidiger des Fitnesstrainers ist mit einer Praktikantin gekommen, die erstmals vor Gericht plädiert. Sie beantragt Freisprüche und 5000 Franken Genugtuung für ihren Mandanten. In den zentralen Punkten seien die Aussagen der Frauen ungenau, kritisiert der Verteidiger. Keine der beiden wisse noch, ob es bei der vermuteten Vergewaltigung Sex gegeben habe. Dass überhaupt ein Vergewaltigungsversuch stattgefunden habe, sei nicht zweifelsfrei erwiesen. Es müsse nach dem Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» einen Freispruch geben.

Die Praktikantin weist darauf hin, dass die beiden Frauen vom Sexetablissement des Wirts in eine Kontaktbar in Winterthur wechseln. Das sei mit einer Traumatisierung unvereinbar. Sie kritisiert zudem Widersprüche in den Aussagen. Etwa beim Thema, wie lang die Frauen im Etablissement anwesend sein und wie viele Kunden sie jeweils bedienen mussten. Zudem seien die Aussagen der Frauen wenig detailliert und die beiden seien freiwillig ins Sexetablissement gegangen.

Verwechslung mit Geschäftsführer vermutet

Der Verteidiger des Wirts bestreitet, dass sein Mandant täglich im Sexetablissement präsent war. Er vermutet eine Verwechslung mit dem Geschäftsführer. Weil sein Mandant nicht am Tatort gewesen sei, sei der Tatbestand der Zuführung zur Prostitution durch Unterlassen nicht erfüllt.

Sein Mandant habe den Geschäftsführer sorgfältig ausgesucht. Man hätte diesen befragen müssen, sagt der Verteidiger des Wirts. Er bestreitet auch, dass sein Mandant Druck auf die Frauen ausgeübt habe, sich zu prostituieren. Der Staatsanwalt müsse im Zweifelsfall anklagen, aber das Gericht müsse im Zweifelsfall den Angeklagten freisprechen. Der Staatsanwalt entgegnet, dass der Wirt in einer der ersten Befragungen sich nicht an den Familiennamen des Geschäftsführers erinnern konnte.

Erinnerungslücken bei den beiden Frauen dürften nicht seinem Mandanten angelastet werden. Bei der Zuführung zur Prostitution müsse ein Täter so auf die Prostituierte einwirken, dass sie nicht mehr frei entscheiden könne. Das sei hier nicht der Fall. Die jüngere der Frauen habe selber gesagt, dass sie vor seinem Mandanten keine Angst gehabt habe. Schliesslich argumentiert der Verteidiger, dass die Aussagen der beiden Frauen aus den Jahren 2014 bis 2017 unverwertbar seien. Der Grund: Sein Mandant habe bei den Befragungen nicht dabei sein können.

Das Urteil folgt später.