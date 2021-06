Neckertal schliesst Energieförderprogramm erfolgreich ab

Förderprogramm «Hatten nicht damit gerechnet, dass die Gelder so schnell weg sind»: Das Energieförderprogramm der Gemeinde Neckertal schliesst erfolgreich ab Die Gemeinde Neckertal unterstützte mehr als 60 Projekte, um Energie zu sparen. Vreni Wild, Gemeindepräsidentin, zieht Bilanz. Urs M. Hemm 12.06.2021, 05.00 Uhr

Unter anderem Solaranlagen wurden durch das Förderprogramm unterstützt. Bild: Urs Jaudas

Als Sie vor drei Jahren das Energieförderprogramm lancierten, hatte es im dafür vorgesehen Fonds 45'000 Franken. Nach dem Erfolg des ersten Jahres wurden noch einmal 70'000 nachgeschossen, dann noch einmal 90'000 Franken. In drei Jahren wurde also Hilfe für Energieprojekte in der Höhe von insgesamt 205'000 Franken gesprochen. War mit diesem Erfolg zu rechnen?

Zusammen mit den Werbemassnahmen des Energietals Toggenburg und dem steigenden Energiebewusstsein unserer Bürgerinnen und Bürger konnte man davon ausgehen, dass ein gewisses Interesse vorhanden ist. Allerdings hatten wir nicht damit gerechnet, dass die Gelder so schnell weg sind.

Wie viele Einzelprojekte konnten mit diesem Geld unterstützt werden?

Total wurden 61 Projekte in der Gemeinde Neckertal unterstützt.

Konnte geografisch eine Häufung von Anfragen festgestellt werden? Die Anfragen kamen aus allen Dörfern.

Vreni Wild, Gemeinderatspräsidentin Neckertal. Bild: PD

Eine spezielle Häufung bezogen auf die Dörfer der Gemeinde Neckertal konnte gemäss den Anfragen nicht festgestellt werden.

Das Förderprogramm unterstützte unter anderem die Erstellung von Fotovoltaikanlagen, den Ersatz von Fenstern oder die Installation von Solarbatterien. In welchem Bereich wurde am meisten um Unterstützung angefragt und was denken Sie, war der Grund?

Der Bereich Fotovoltaik war mit 26 Objekten am gefragtesten. Viele Interessenten, genau 14 davon, haben dann gleichzeitig auch noch eine Solarbatterie für die Nutzung des Stroms für den Eigenbedarf installieren lassen.

Welche Beträge wurden jeweils für die Umsetzung der Projekte gesprochen?

Für die Installation von Fotovoltaik wurden rund 71'000 Franken gesprochen, für Solarstrombatterien 35'000 Franken, für den Ersatz von Fenstern 30'000 Franken und für Anschlüsse ans Fernwärmenetz 21'000 Franken; dazu kommen noch die Kosten für die Energieagentur St.Gallen, welche die ganze Gesuchsbehandlung für die Gemeinde gemacht hat.

Der Bedarf, ein Haus energetisch zu sanieren, ist gross und das Potenzial noch grösser. Da die Gemeinde Neckertal nun in diesem Bereich Erfahrung sammeln konnte, ist die Äufnung eines neuen Energiefonds denkbar?

Grundsätzlich ja. Das liegt aber im Entscheid des Gemeinderates. Bei einem Ja zur Gemeindefusion könnte das ja auch ein Startprojekt 2023 für die künftige Gemeinde sein.

Mit der Umsetzung des Förderprogramms hatte die Gemeinde Neckertal die Energieagentur St.Gallen GmbH beauftragt. Welche Bilanz ziehen Sie aus dieser Zusammenarbeit?

Die Zusammenarbeit war grundsätzlich gut, weil die Gesuche durch eine neutrale Stelle behandelt wurden. Der Vorteil der Unabhängigkeit war aber gleichzeitig auch ein Nachteil. Wir haben Interessenten verärgert, welche eine Zusage durch die Energieagentur erhalten hatten und letztlich dann doch abgelehnt wurden. Die Gemeinde erhielt die Namen der Gesuchsteller erst nach den Abklärungen und musste teilweise dann leider feststellen, dass die Beitragsbedingungen nicht eingehalten waren.