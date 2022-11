SP kritisiert Schliessung des Flüchtlingszentrums in Kirchberg

Kirchberg «Wider jede Menschlichkeit» oder «Heuchelei»: Die Schliessung des Flüchtlingszentrums Rosenau schürt Emotionen Die Reaktionen auf die Schliessung der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Alterszentrum Rosenau in Kirchberg per Ende März sind unterschiedlich. Während die bürgerlichen Parteien den Entscheid unterstützen, übt die SP Kritik. Andrea Häusler 28.11.2022, 17.25 Uhr

Noch bis Ende März steht das ehemalige Alterszentrum Rosenau in Kirchberg für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Neun Monate nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat sich die Flüchtlingssituation entspannt. Die im März eröffnete Erstunterkunft für Geflohene in Kirchberg ist noch zu 50 Prozent belegt. Aufgrund der Unterbelegung werden die «Rosenau»-Gebäude inzwischen auch zur Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber aus Afghanistan und Resettlement-Flüchtlinge aus dem UNO-Hilfsprogramm des Bundes genutzt. Nun hat der Kirchberger Gemeinderat einer Verlängerung des Betriebs um drei Monate bis Ende März zugestimmt. Dann jedoch soll Schluss sein.

SP kritisiert Argumente

Dafür fehlt der SP Alttoggenburg jedes Verständnis. Umso mehr, als aufgrund der Entwicklungen in der Ukraine und wegen des Winters von einer Zunahme von Flüchtenden und einer weiteren Verknappung des schweizweiten Angebotes an Unterkünften auszugehen sei. In einem Statement kritisiert die Partei:

«Mit fadenscheinigen Argumenten und wider jede Spur von Menschlichkeit wird ein Projekt beendet, das in der Gemeinde eine riesige Solidaritätswelle ausgelöst hatte.»

Nun stehe, ab April 2023, eine komplette Infrastruktur leer – mit allen Konsequenzen für die Flüchtlinge, die Mitwirkenden der Freiwilligenhilfe Kirchberg und die Mitarbeitenden der Rosenau. Dabei sei die Schliessung überhaupt nicht dringlich, da es keine zeitnahen Pläne für eine Um- oder Zwischennutzung der Rosenau gebe.

Letzteres trifft zu. Die Thurvita AG, welche die Liegenschaft zur Unterbringung von Bewohnenden während des Umbaus des Alterszentrums Sonnenhof in Wil benötigt, hat bis zum Sommer keinen Bedarf (siehe Box).

Sanierung «Sonnenhof» Wil: 15 Einsprachen Das Alterszentrum Sonnenhof in Wil wird saniert und konzeptionell den neuen Bedürfnissen angepasst. Ursprünglich wurde mit einem Baubeginn Anfang 2023 gerechnet. Das Vorhaben verzögert sich jedoch. Denn während der Auflage des Projekts sind 15 Einsprachen eingegangen, wie Thurvita-CEO Alard du Bois-Reymond sagt. Dies hat Auswirkungen auf die Belegung des ehemaligen Alterszentrums Rosenau in Kirchberg. Dieses wurde bekanntlich für die Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner des «Sonnenhof» während der zweieinhalbjährigen Bauzeit gemietet. Wann die Thurvita AG den Platz für sich beanspruchen wird, ist noch nicht definitiv festgelegt. Alard du Bois-Reymond sagt: «Sicher nicht vor dem nächsten Sommer.» (ahi)

Kritik an fehlender Solidarität

Nur war die Dauer des Zentrumsbetriebs nie an die Verfügbarkeit der Gebäude gekoppelt, sondern klar definiert. «Dennoch bewilligte der Gemeinderat die Nutzungserweiterung als Flüchtlingszentrum und stimmte jetzt einer Verlängerung des Betriebs zu», macht Kirchbergs Gemeindepräsident Roman Habrik klar. Damit habe das Projekt weit mehr Support erhalten als zugesichert.

Grundsätzlich stellt Habrik fest:

«Im Kanton St.Gallen spielt hier die Solidarität nicht mehr.»

Die SP stelle die Regierungsräte der verantwortlichen Departemente. «Es wäre an ihnen oder am Kantonsrat, hier wieder faire Rahmenbedingungen zu schaffen.»

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: PD

Es ist ein Fakt: Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat die Gemeinde Kirchberg kantonsweit am meisten Flüchtlinge. Dies sei herausfordernd, sagt Habrik. Aber nicht nur das: «In unserer Gemeinde leben mehr als 280 Flüchtlinge von der Sozialhilfe. Darunter über 130 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Einen grossen Teil dieser Kosten haben unsere Steuerzahlenden zu finanzieren.»

Die Kritik am Gemeinderat, der die Nutzung der Rosenau durch die proaktive Kontaktaufnahme mit dem Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) faktisch initiiert hatte, empfindet Roman Habrik als nicht fair.

SP steht allein mit ihrer Kritik

Rückendeckung bekommt er von den bürgerlichen Ortsparteien. SVP-Präsident Linus Thalmann etwa bezeichnet die Verlängerung des Rosenau-Betriebs als «guten und fairen Kompromiss». Kirchberg habe mit dem Aufbau eines Erstunterbringungszentrums sowie viel freiwilligem Engagement enorm viel Solidarität gezeigt. Die Konsequenz der unbürokratischen Nothilfe dürfe aber nicht die Etablierung eines Flüchtlingszentrums sein.

«Dem Gemeinderat die Menschlichkeit abzusprechen, ist heuchlerisch», sagt FDP-Präsident Simon Seelhofer und betont die Grosszügigkeit und Solidarität der Gemeinde mit Menschen aus der ganzen Welt. Die grosse Anzahl an Flüchtlingen sowie die Angebote in Schule und Gemeinde machten Kirchberg zu einem Vorbild in der ganzen Ostschweiz. «Die FDP trägt diese Politik weiterhin mit.»

Dies tut auch die Mitte-Partei. «Die Zweckbestimmung und Betriebsdauer waren zum vornherein klar», sagt Präsident Simon Rutz. «Wir tragen den Entscheid des Gemeinderats mit.»